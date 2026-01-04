Polino podría terminar querellado por Intimidar en APTRA a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith

Su rareza, lejos de subvertir, funciona como coartada: el sistema tolera e incluso necesita una diferencia visible siempre que sea inofensiva, infantilizada o grotesca, nunca deseante ni política. Su pasaje del registro payasesco al rol disciplinario dentro de APTRA puede leerse, entonces, como la transformación de una diferencia neutralizada en instrumento de vigilancia: el freak aceptado que, precisamente por haber sido admitido, se vuelve garante del límite. No es el queer que erosiona la institución desde la negatividad, sino el que la protege desde una marginalidad administrada Su rareza, lejos de subvertir, funciona como coartada: el sistema tolera e incluso necesita una diferencia visible siempre que sea inofensiva, infantilizada o grotesca, nunca deseante ni política. Su pasaje del registro payasesco al rol disciplinario dentro de APTRA puede leerse, entonces, como la transformación de una diferencia neutralizada en instrumento de vigilancia: el freak aceptado que, precisamente por haber sido admitido, se vuelve garante del límite. No es el queer que erosiona la institución desde la negatividad, sino el que la protege desde una marginalidad administrada

image Evelyn Von Brocke versus Marcelo Polino

¿Canal institucional o chat de socios de APTRA?

Para pedir la separación de Evelyn y Pilar, Marcelo argumentó que se había vulnerado un supuesto canal institucional pero, en realidad, era un chat de whatsapp donde no rigen las normas de conducta determinadas ni están sometidas las opiniones a una regulación interna.

“Desde un punto de vista estrictamente legal e institucional, esa figura no existe. Un chat de WhatsApp, aunque incluya miembros de una asociación, no constituye un órgano institucional, no tiene estatuto, reglamento, actas, custodia formal ni tipificación disciplinaria previa. No es una asamblea, ni una comisión directiva, ni un canal oficial con valor normativo” argumentó Cañete.

“Polino no se limitó a marcar la cancha: redefine todo a su favor. Su argumento sobre que no fue una charla entre amigas, fue un chat de una institución funciona de manera circular: el chat se vuelve institucional porque conviene sancionar y se sanciona porque se lo declara institucional. En lugar de abrir una instancia de mediación o deliberación, se clausura el conflicto mediante el castigo, borrando deliberadamente la frontera entre lo privado y lo público” sentenció el analista.

image Polino creyó terminado el escándalo APTRA pero las sancionadas están dispuestas a conseguir un giro.

Cañete, en su crònica, terminó por fulminar a Polino:

Lo verdaderamente grave es que la apelación de Marcelo Polino a la “voluntad de la mayoría” y a la aceptación del veredicto de la asamblea extraordinaria introduce una apariencia de institucionalismo democrático que desplaza el verdadero problema del debate. En los procesos de este tipo, la moralización suele cumplir una función precisa: correr el foco del principio en juego y sustituir una cuestión de fondo por un juicio de conductas. El conflicto no giraba únicamente en torno al tono o la impropiedad de un mensaje, sino sobre qué se decía en ese chat. Lo verdaderamente grave es que la apelación de Marcelo Polino a la “voluntad de la mayoría” y a la aceptación del veredicto de la asamblea extraordinaria introduce una apariencia de institucionalismo democrático que desplaza el verdadero problema del debate. En los procesos de este tipo, la moralización suele cumplir una función precisa: correr el foco del principio en juego y sustituir una cuestión de fondo por un juicio de conductas. El conflicto no giraba únicamente en torno al tono o la impropiedad de un mensaje, sino sobre qué se decía en ese chat.

El “pecado” de Von Brocke fue decir que algunos miembros de APTRA son millonarios (Polino admitió en una nota televisiva que tenía un millón de dólares) y que por ello debían dejar de ser subsidiados por la entidad a la hora de pagar sus cuotas de Obra Social.

Ahora, las dos sancionadas van a la carga contra el “ofendido” ya que se les dañó la reputación. Cuando se habla de medios de comunicación, se trata de un tema vinculado directamente con el prestigio y la fuente de ingresos de los afectados quienes dependen muchísimo de su imagen ante la sociedad.

La auto-victimización estratégica de Marcelo terminó afectando directamente la credibilidad y los ingresos patrimoniales de las sancionadas.

image Se viene la segunda batalla en APTRA: Polino versus Von Brocke y Smith

El argumento de Von Brocke-Smith será claro: un comentario vertido en un ámbito privado no se transforma en falta institucional por el solo hecho de ser juzgado por una mayoría. Lo institucional es la asamblea, no el chat y una asamblea no puede convertir retroactivamente un acto privado en injuria ni sustituir los principios básicos del derecho, como la legalidad, la intimidad y la proporcionalidad de las sanciones. El argumento de Von Brocke-Smith será claro: un comentario vertido en un ámbito privado no se transforma en falta institucional por el solo hecho de ser juzgado por una mayoría. Lo institucional es la asamblea, no el chat y una asamblea no puede convertir retroactivamente un acto privado en injuria ni sustituir los principios básicos del derecho, como la legalidad, la intimidad y la proporcionalidad de las sanciones.

De lo contrario, la institución deja de administrar prestigio o representación y pasa a ejercer poder punitivo, clausurando preguntas en lugar de responderlas.