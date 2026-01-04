Evelyn Von Brocke y Pilar Smith, con amplia trayectoria en los medios de Argentina, preparan un contrataque contra Marcelo Polino, miembro de la conducción original de APTRA.
¿CONTRATAQUE TRAS EXPULSIONES?
Polino podría terminar querellado por Intimidar en APTRA a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith
“Silenciamiento y daño reputacional” serían los argumentos de las 2 conductoras y panelistas de TV contra Marcelo Polino por haberlas afectado públicamente.
Ambas fueron expulsadas de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio. La primera por difundir una supuesta fake news sobre que el conductor es millonario en un chat interno de la asociación y la segunda siguió el mismo camino por opinar sobre la “controversia”.
“El mediático Polino mantiene una capacidad efectiva de iniciativa, influencia y sanción, que va mucho más allá de la mera pertenencia formal” sostuvo el periodista Rodrigo Cañete, ex subsecretario de Cultura durante la gestión presidencial de Eduardo Duhalde, en una columna de opinión donde analizó las mencionadas desvinculaciones.
“Marcelo Polino ocupa una posición singular: la del gay correcto pero freaky, una figura desexualizada, excesiva en lo gestual, cuidadosamente apartada de cualquier erotismo activo, cuya diferencia no amenaza al orden sino que lo refuerza” agregó Cañete desde el sitio loveartnotpeople.blog.
Luego, el ex funcionario disparó la munición más gruesa contra el mediático.
¿Canal institucional o chat de socios de APTRA?
Para pedir la separación de Evelyn y Pilar, Marcelo argumentó que se había vulnerado un supuesto canal institucional pero, en realidad, era un chat de whatsapp donde no rigen las normas de conducta determinadas ni están sometidas las opiniones a una regulación interna.
“Desde un punto de vista estrictamente legal e institucional, esa figura no existe. Un chat de WhatsApp, aunque incluya miembros de una asociación, no constituye un órgano institucional, no tiene estatuto, reglamento, actas, custodia formal ni tipificación disciplinaria previa. No es una asamblea, ni una comisión directiva, ni un canal oficial con valor normativo” argumentó Cañete.
“Polino no se limitó a marcar la cancha: redefine todo a su favor. Su argumento sobre que no fue una charla entre amigas, fue un chat de una institución funciona de manera circular: el chat se vuelve institucional porque conviene sancionar y se sanciona porque se lo declara institucional. En lugar de abrir una instancia de mediación o deliberación, se clausura el conflicto mediante el castigo, borrando deliberadamente la frontera entre lo privado y lo público” sentenció el analista.
Cañete, en su crònica, terminó por fulminar a Polino:
El “pecado” de Von Brocke fue decir que algunos miembros de APTRA son millonarios (Polino admitió en una nota televisiva que tenía un millón de dólares) y que por ello debían dejar de ser subsidiados por la entidad a la hora de pagar sus cuotas de Obra Social.
Ahora, las dos sancionadas van a la carga contra el “ofendido” ya que se les dañó la reputación. Cuando se habla de medios de comunicación, se trata de un tema vinculado directamente con el prestigio y la fuente de ingresos de los afectados quienes dependen muchísimo de su imagen ante la sociedad.
La auto-victimización estratégica de Marcelo terminó afectando directamente la credibilidad y los ingresos patrimoniales de las sancionadas.
De lo contrario, la institución deja de administrar prestigio o representación y pasa a ejercer poder punitivo, clausurando preguntas en lugar de responderlas.