El temor en Venezuela es una guerra civil. Donald Trump no puede ocupar el territorio con fuerzas militares por una cantidad de argumentos que comienzan por la propia oposición del 'trumpismo', harto de conflictos exteriores, onerosos para el Fisco y que postergan decisiones locales. Trump habló de Delcy Rodríguez.
CÓMO EVITAR LA GUERRA CIVIL
Confirmado: Sigue Delcy Rodriguez, María Corina Machado tendrá que esperar...
El temor es la guerra civil en Venezuela. Donald Trump eligió a Delcy Rodríguez para la transición. María Corina Machado debe esperar.
Trump afirmó que Estados Unidos no desplegará tropas en Venezuela si la vicepresidenta Delcy Rodríguez coopera con él.
En verdad, que Trump despliegue tropas en Venezuela es casi un imposible. Todos lo saben.
Por eso Urgente24 desde el inicio mencionó una transición liderada por los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge).
El tema no menor es qué hacer con Diosdado Cabello, el general Vladimir Padrino López y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
"Si la vicepresidente hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo", dijo al New York Post.
Más temprano, la Casa Blanca dijo que Rodríguez supuestamente estaba dispuesto a cooperar.
Trump señaló que su Administración había hablado con Rodríguez "varias veces".
Hasta ahora él solo había mencionado una "larga conversación" que ella mantuvo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Sin embargo en Caracas, Delcy Rodríguez rechazó que la designen Presidenta interino, dijo que sigue siendo la vicepresidenta de Maduro.
Luego ella reclamó que liberen a Nicolás Maduro: "Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, único presidente de Venezuela. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, del estado y del Consejo de Vicepresidentes".
En Caracas
Interesante el análisis del politólogo colombiano Alejandro Chala, columnista de Vanguardia y de la revista Raya:
"Terminada la rueda de prensa de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (que ya está en Caracas), quedan varias conclusiones:
1. El alto mando del oficialismo está íntegro. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez, todas las cabezas del último gabinete de ministros están indemnes.
2. El mensaje de Delcy Rodríguez fue muy vago y gaseoso. Hablaba de la necesidad de luchar contra el imperialismo, de activar el decreto de emergencia y conmoción, de soberanía y de negociar con Estados Unidos, pero respetando la constitución bolivariana, lo que da la idea de que en la alta cúpula oficialista no tienen mayor idea de qué paso seguir.
3. Lo que sí queda claro es que Delcy Rodríguez no aceptó el encargo de la Presidencia y se mantiene como vicepresidenta encargada. Llamaron a la liberación de Nicolás Maduro como condición para negociar.
4. Que Trump haya elegido a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado para dialogar los primeros pasos de la transición política sí habla de que Trump, Rubio y Hegseth temen un escenario de conflicto civil que implique la presencia militar permanente en Venezuela, por lo que prefieren negociar directamente con el oficialismo, para evitar que la situación se desbande antes de que pueda haber algún tipo de respuesta militar directa.
Sigo pensando que en Caracas no tienen idea de qué hacer en este caso ni cómo responder a este ataque, menos cuando no saben si con este primer comunicado haya una nueva respuesta armada por parte de Trump, o si abrirse a un proceso de negociación y transición. El problema son los pecados que cargan sobre sus espaldas figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y la cúpula nacional y regional de la FANB."
