Confirmado: Sigue Delcy Rodriguez, María Corina Machado tendrá que esperar...

ARGENTINA FESTEJO DE VENEZOLANOS_AFP Venezolanos residentes en Argentina celebran en el Obelisco de Buenos Aires el 03/01/2026, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. FOTO: TOMÁS CUESTA / AFP

"Si la vicepresidente hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo", dijo al New York Post.

Más temprano, la Casa Blanca dijo que Rodríguez supuestamente estaba dispuesto a cooperar.

Trump señaló que su Administración había hablado con Rodríguez "varias veces".

Hasta ahora él solo había mencionado una "larga conversación" que ella mantuvo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Sin embargo en Caracas, Delcy Rodríguez rechazó que la designen Presidenta interino, dijo que sigue siendo la vicepresidenta de Maduro.

Luego ella reclamó que liberen a Nicolás Maduro: "Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, único presidente de Venezuela. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, del estado y del Consejo de Vicepresidentes".

MADURO PROTESTA EN BOSTON_AFP Manifestación contra la acción militar estadounidense en Venezuela en Boston Commo (Massachusetts, USA) el 03/01/2026: acusan a Donald Trump de intentar apropiarse del petróleo.

En Caracas

Interesante el análisis del politólogo colombiano Alejandro Chala, columnista de Vanguardia y de la revista Raya:

"Terminada la rueda de prensa de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (que ya está en Caracas), quedan varias conclusiones:

1. El alto mando del oficialismo está íntegro. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez, todas las cabezas del último gabinete de ministros están indemnes.

2. El mensaje de Delcy Rodríguez fue muy vago y gaseoso. Hablaba de la necesidad de luchar contra el imperialismo, de activar el decreto de emergencia y conmoción, de soberanía y de negociar con Estados Unidos, pero respetando la constitución bolivariana, lo que da la idea de que en la alta cúpula oficialista no tienen mayor idea de qué paso seguir.

3. Lo que sí queda claro es que Delcy Rodríguez no aceptó el encargo de la Presidencia y se mantiene como vicepresidenta encargada. Llamaron a la liberación de Nicolás Maduro como condición para negociar.

CARACAS MILICIAS CHAVISTAS_AFP Partidarios armados del presidente venezolano, Nicolás Maduro, circulan en motocicleta a la entrada del barrio 23 de Enero, frente a un muro que representa al difunto oficial militar iraní de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani, y al difunto líder venezolano (1999-2013) Hugo Chávez, en Caracas el 03/01/206, tras su captura por las fuerzas estadounidenses. FOTO: PEDRO MATTEY / AFP

4. Que Trump haya elegido a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado para dialogar los primeros pasos de la transición política sí habla de que Trump, Rubio y Hegseth temen un escenario de conflicto civil que implique la presencia militar permanente en Venezuela, por lo que prefieren negociar directamente con el oficialismo, para evitar que la situación se desbande antes de que pueda haber algún tipo de respuesta militar directa.

Sigo pensando que en Caracas no tienen idea de qué hacer en este caso ni cómo responder a este ataque, menos cuando no saben si con este primer comunicado haya una nueva respuesta armada por parte de Trump, o si abrirse a un proceso de negociación y transición. El problema son los pecados que cargan sobre sus espaldas figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y la cúpula nacional y regional de la FANB."

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas

Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos

2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo