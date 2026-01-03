Marco Rubio anunció el cese de acciones militares contra Venezuela

Embed El Senador republicano por Utah, Mike Lee, afirma que el Secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado que no habrá más acciones militares contra Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos. pic.twitter.com/QHlvD0Fpzt — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 3, 2026

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, anunció que habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el embajador en Caracas: "La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación".

Donald Trump

Tyler Pager, de The New York Times, habló con Donald Trump:

"El presidente Trump sonaba cansado.

Eran poco más de las 4:30 a. m. del sábado, 10 minutos después de que anunciara en redes sociales que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro, el líder de Venezuela. Había llamado al presidente para intentar comprender mejor qué había sucedido y qué seguiría después. Contestó después de tres timbres y respondió algunas preguntas.

El señor Trump fue el primero en celebrar el éxito de la misión.

“Mucha buena planificación y muchísimas tropas y gente excepcionales”, me dijo. “Fue una operación brillante, la verdad”.

Luego le pregunté si había solicitado la autorización del Congreso antes de que el ejército estadounidense, junto con personal policial, se embarcara en un “ataque a gran escala”, como lo expresó en las redes sociales.

"Hablaremos de eso", dijo. "Vamos a dar una conferencia de prensa".

En su anuncio en las redes sociales, Trump dijo que hablaría a las 11 a. m. desde Mar-a-Lago, su club privado y residencia donde ha pasado las últimas dos semanas.

Traté de preguntarle qué imaginaba para Venezuela y por qué valía la pena una misión de alto riesgo.

"Lo oirás todo a las 11 en punto", dijo antes de colgar.

La llamada había durado 50 segundos."

Diosdado Cabello

Acusado de ser el líder del Cártel de los Soles, Diosdado Cabello, habló afirmando que los venezolanos podían estar tranquilos pese a todos.

A su lado, en el video difundido por la TV venezolana, el coronel (GN) Alexander Granko Arteaga, el torturador emblemático del régimen.

El chaleco antibalas lleva la bandera de la 'guerra a muerte bolivariana'.

Cabello:

"Lo que ellos intentaron con las bombas y misiles que lanzaron lo lograron parcialmente. Digo parcialmente porque ellos esperaban que el Pueblo saliera desbocado, cobardemente. Aquí los cobardes quedaron en el pasado".

"Las fuerzas militares, policiales, el pueblo, presto para cualquier situación, para cualquier hecho que pretanda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron".

"Quiero desde aquí llamar a la calma. Confíen en el liderazgo, en el alto mando político. Para la situacion que estamos atravesando: mucha calma, que nadie caiga en el desespero, no facilitarle las cosas al enemigo invasor. No es la primera batalla que han emprendido algunos creyendo que nos van a derrotar".

Embed #AHORA | Diosdado Cabello: “Es un ataque contra #Venezuela. Desplegados y desde aquí llamamos a la calma a nuestro pueblo y confíen en el liderazgo, que nadie caiga en el desespero y facilitarle las cosas al enemigo invasor”



Conéctate: https://t.co/hZaQLGrzxy pic.twitter.com/FzR0P48dCG — VPItv (@VPITV) January 3, 2026

Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo: "Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Exigimos prueba de vida".

"Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, y quedan activados todos los planes", dijo Rodríguez durante una llamada telefónica al canal Venezolana de Televisión (VTV).

"Todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana se activen para garantizar la independencia de Venezuela. Que ningún gobierno exterior pretenda dar ordenes a Venezuela (...) Condenamos esta agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios, militares, inocentes, civiles", comunicó la alta funcionaria.

Padrino López

Ministro de Defensa y jefe real de la Fuerza Armada Nacional Boliviariano, Vladimir Padrino López, arengó desde la clandestinidad mientras ocurrían aún los bombardeos que no contuvieron los militares, y Nicolás Maduro era detenido:

"¡Pueblo heroico de Venezuela! ¡Soldados de la Patria! ¡Hijos e Hijas de Bolívar! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informa al mundo entero, que en la madrugada de hoy 03 de enero de 2026 el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los EE.UU. El honor, el deber y la historia nos llaman. ¡Que el grito de la Patria libre retumbe en cada rincón! ¡La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad nos acompañan! ¡Venceremos!"

Embed URGENTE - Venezuela:



Ministro de Defensa Vladimir Padrino López: "¡Pueblo heroico de Venezuela! ¡Soldados de la Patria! ¡Hijos e Hijas de Bolívar!



La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informa al mundo entero, que en la madrugada de hoy 03 de enero de 2026 el pueblo… pic.twitter.com/h1j2TYcxkw — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) January 3, 2026

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas

Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos

2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo