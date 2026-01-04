La OPEP+ pone un freno a la producción de petróleo mientras el mundo arde

Sobre la situación en Venezuela

Si bien los delegados de OPEP+ no abordaron directamente la situación de Venezuela durante la videoconferencia —país miembro que enfrenta una compleja coyuntura interna tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas estadounidenses—, la incertidumbre sobre el impacto de estos eventos en la producción petrolera venezolana sigue siendo un factor de presión.

Caracas posee las reservas más grandes de petróleo del mundo, aunque la producción actual es apenas un tercio de lo que era hace una década debido a la falta de inversión, la mala gestión y las sanciones internacionales. Actualmente Venezuela produce 800.000 barriles diarios, de loss 2 millones que podría comercializar.

Se mantiene la producción de petróleo por tres meses más

La decisión de mantener la producción estable se interpreta como una señal de cautela frente a varios riesgos latentes, entre ellos las tensiones entre miembros del propio cartel, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que han experimentado desacuerdos políticos en torno al conflicto en Yemen.

Aun así, OPEP+ ha priorizado históricamente la coherencia de su política de producción por encima de las disputas internas, reconociendo que un movimiento errático podría exacerbar la volatilidad en un mercado ya afectado por un exceso de oferta global.

Además, la perspectiva de un superávit récord de petróleo para 2026 pesa sobre las decisiones del grupo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta que, a medida que continúe la expansión de la producción tanto dentro como fuera de OPEP+, y con una demanda global moderándose, el mercado podría registrar niveles de suministro superiores a la demanda en el año entrante.

Para los analistas, esta cautela refleja el reconocimiento de que el panorama energético global está cambiando rápidamente. Por un lado, la producción en países no miembros continúa fuerte —con Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana entre los principales aportantes— y, por otro, la demanda de grandes consumidores como China muestra signos de desaceleración.

Mientras tanto, los próximos meses serán cruciales para observar si OPEP+ decide mantener su enfoque de producción estable más allá de marzo o si, por el contrario, opta por ajustar sus cuotas a medida que la dinámica del mercado y las tensiones geopolíticas evolucionen.

La próxima videoconferencia mensual está programada para el 1/2, y será un nuevo punto de referencia para evaluar cómo se enfrenta el grupo a los desafíos emergentes del mercado petrolero mundial.

