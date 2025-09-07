Arabia Saudita pisa el acelerador de la OPEP+ y podría afectar a las exportaciones argentinas

image Se cree que este aumento de producción de petróleo no sería viable para todas las partes.

Con este movimiento, el grupo comenzará a deshacer un segundo conjunto de recortes implementados desde abril de 2023, que ascendían a 1,65 millones de b/d. A lo largo de este año, la OPEP+ ya ha incrementado su objetivo de producción en unos 2,5 millones de b/d, revirtiendo paulatinamente las restricciones autoimpuestas que buscaban sostener los precios en medio de un entorno de demanda incierta.

Este cambio de política generó que el precio del crudo haya bajado 12% en lo que va del año, sin una caída en la demanda, por lo que la OPEP+ es optimista en poder mantener e incluso aumentar ganancias con una mayor producción.

A diferencia de ciclos anteriores, el aumento de producción no ha tenido hasta ahora un impacto significativo en los precios del crudo. El Brent cerró el viernes a US$ 65,50 por barril, una baja del 2,2 % en el día, pero aún por encima del mínimo de US$ 58 registrado en abril. La estabilidad se explica en parte por las sanciones impuestas a Rusia e Irán, así como por la alta demanda estacional del verano en el hemisferio norte.

Cuándo bajaría el precio del petróleo

Sin embargo, algunos analistas ya advierten sobre un posible superávit de oferta hacia finales de año. Jorge León, exfuncionario de la OPEP+ y actual consultor en Rystad Energy, afirmó a Financial Times:

Fue relativamente fácil para la OPEP+ aumentar la producción en el segundo y tercer trimestre, pero la verdadera prueba llega en el cuarto trimestre, cuando los barriles excedentes inundan el sistema. Fue relativamente fácil para la OPEP+ aumentar la producción en el segundo y tercer trimestre, pero la verdadera prueba llega en el cuarto trimestre, cuando los barriles excedentes inundan el sistema.

El giro saudí responde también a factores políticos y económicos internos. Arabia Saudita, que había soportado los mayores recortes —hasta 2 millones de b/d—, mostró frustración ante el incumplimiento de cuotas por parte de otros miembros y la pérdida de ingresos. Con el restablecimiento progresivo de la producción, Riad también busca evaluar la capacidad real de sus socios para renegociar futuras cuotas.

image El precio del petróleo podría bajar hacia fin de año y afectar el ingreso de divisas por exportación de crudo.

Según un análisis de Goldman Sachs Group, el Brent podría caer a US$ 50 en 2026.

Exportaciones argentinas de petróleo

Este aumento en la producción podría bajar el precio del petróleo y afectar a la exportación de crudo de Vaca Muerta. En el primer semestre del 2025, Argentina exportó US$ 5.650 millones provenientes del sector: petróleo y petroquímico, según el INDEC. Esto es el 14,2% de las exportaciones argentinas, y segundo mayor sector de exportación luego de la soja, que produjo US$ 8.593 y representó al 21,6% del total, en el mismo período.

En un contexto local y energético pujante, que se vio reflejado en el aumento de casi el 10% de las exportaciones de este sector entre el primer semestre del 2024 y el del 2025, una baja de precios podría frenar ese impulso, quitando rentabilidad a la actividad.

