La OPEP+, liderado por Arabia Saudita, acordó hoy, 07//09, aumentar nuevamente la producción de crudo a partir de octubre, en un nuevo intento por recuperar la participación de mercado perdida durante los recortes implementados desde 2023. La decisión marca un giro estratégico: el grupo prioriza ahora los ingresos por volumen de petróleo frente a los precios altos del barril.
OJO VACA MUERTA
Arabia Saudita pisa el acelerador de la OPEP+ y podría afectar a las exportaciones argentinas
La OPEP+ vuelve a subir la producción en octubre. Riad apuesta por recuperar cuota. Afectaría a las exportaciones argentinas.
Ocho miembros del bloque —incluidos Arabia Saudita, Irak y Emiratos Árabes Unidos— aumentarán su cuota combinada en 137.000 barriles diarios (b/d).
El comunicado de la organización plantea:
Posibilidades de aumentar la producción de la OPEP+
Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron a Financial Times que el incremento real podría ser tan bajo como 60.000 b/d, ya que muchos países operan cerca de su capacidad máxima de producción. Solo Arabia Saudita y posiblemente Emiratos Árabes Unidos estarían en condiciones técnicas de aumentar el suministro.
Con este movimiento, el grupo comenzará a deshacer un segundo conjunto de recortes implementados desde abril de 2023, que ascendían a 1,65 millones de b/d. A lo largo de este año, la OPEP+ ya ha incrementado su objetivo de producción en unos 2,5 millones de b/d, revirtiendo paulatinamente las restricciones autoimpuestas que buscaban sostener los precios en medio de un entorno de demanda incierta.
Este cambio de política generó que el precio del crudo haya bajado 12% en lo que va del año, sin una caída en la demanda, por lo que la OPEP+ es optimista en poder mantener e incluso aumentar ganancias con una mayor producción.
A diferencia de ciclos anteriores, el aumento de producción no ha tenido hasta ahora un impacto significativo en los precios del crudo. El Brent cerró el viernes a US$ 65,50 por barril, una baja del 2,2 % en el día, pero aún por encima del mínimo de US$ 58 registrado en abril. La estabilidad se explica en parte por las sanciones impuestas a Rusia e Irán, así como por la alta demanda estacional del verano en el hemisferio norte.
Cuándo bajaría el precio del petróleo
Sin embargo, algunos analistas ya advierten sobre un posible superávit de oferta hacia finales de año. Jorge León, exfuncionario de la OPEP+ y actual consultor en Rystad Energy, afirmó a Financial Times:
El giro saudí responde también a factores políticos y económicos internos. Arabia Saudita, que había soportado los mayores recortes —hasta 2 millones de b/d—, mostró frustración ante el incumplimiento de cuotas por parte de otros miembros y la pérdida de ingresos. Con el restablecimiento progresivo de la producción, Riad también busca evaluar la capacidad real de sus socios para renegociar futuras cuotas.
Según un análisis de Goldman Sachs Group, el Brent podría caer a US$ 50 en 2026.
Exportaciones argentinas de petróleo
Este aumento en la producción podría bajar el precio del petróleo y afectar a la exportación de crudo de Vaca Muerta. En el primer semestre del 2025, Argentina exportó US$ 5.650 millones provenientes del sector: petróleo y petroquímico, según el INDEC. Esto es el 14,2% de las exportaciones argentinas, y segundo mayor sector de exportación luego de la soja, que produjo US$ 8.593 y representó al 21,6% del total, en el mismo período.
En un contexto local y energético pujante, que se vio reflejado en el aumento de casi el 10% de las exportaciones de este sector entre el primer semestre del 2024 y el del 2025, una baja de precios podría frenar ese impulso, quitando rentabilidad a la actividad.
Más noticias en Urgente24
Coto sacude el mercado inaugurando un Data Center con triple certificación internacional
Vélez 2 - Central Córdoba 0: en un partidazo, el Fortín fue más efectivo y gritó campeón
Optimismo de Fuerza Patria, LLA gana bancas pero pierde elección
Nelson Castro opinó tajante sobre la salud mental de Milei: "Lo digo con toda responsabilidad"
El poder no se comparte: Javier Milei vs. Axel Kicillof (CFK no llegó a la cita)