Los acuerdos entre Arabia Saudita y la Compañía Petrolera Siria para revitalizar los yacimientos de petróleo y gas del país no responden únicamente a un gesto de cooperación regional. Se trata de un movimiento estratégico cuidadosamente diseñado en un escenario posterior a la destitución de Bashar al-Assad, en diciembre pasado, y alineado con intereses occidentales encabezados por Washington y Londres.
MÁS ALLÁ DE CARACAS
El petróleo de Siria cambia de manos: la jugada saudí que borra a Rusia del tablero
Riad y Abu Dabi lideran la reconstrucción energética de Siria en una estrategia diseñada por Occidente para desplazar a Moscú y redefinir el poder regional.
La caída de Al-Assad abrió un vacío de poder en un país clave por su ubicación estratégica y su salida al Mediterráneo. Sin embargo, a diferencia de intervenciones militares directas del pasado, Estados Unidos y sus aliados optaron por un modelo de reconstrucción indirecto: el liderazgo de potencias árabes del Golfo, respaldadas técnica y operativamente por empresas occidentales, según publicó Oilprice.
En este esquema, la temprana incursión de Emiratos Árabes Unidos en el sector gasístico sirio marcó el inicio de una nueva etapa, seguida ahora por la entrada decidida de Arabia Saudita tanto en el gas como en el petróleo.
Los acuerdos de Arabia Saudita
Los acuerdos firmados por Riad no son declaraciones simbólicas. Están impulsados por el Ministerio de Energía saudí e involucran a empresas estratégicas como TAQA, ADES Holding, Arabian Drilling y ARGAS. Estas compañías proporcionarán estudios sísmicos, plataformas de perforación, reacondicionamiento de pozos, capacitación de personal y desarrollo integral de campos energéticos.
ADES Holding, por ejemplo, se enfocará inicialmente en cinco yacimientos de gas clave, mientras que TAQA aportará soluciones avanzadas para construcción y mantenimiento.
Otros planes occidentales en Siria
Estas iniciativas se suman a los planes occidentales anunciados en julio, cuando empresas estadounidenses como Baker Hughes, Hunt Energy y Argent LNG presentaron un proyecto para reconstruir los sectores petrolero, gasístico y eléctrico de Siria, comenzando por las zonas al oeste del río Éufrates.
La reservas de Siria
El potencial energético del país sigue siendo considerable: antes de la guerra civil, Siria producía cerca de 400.000 barriles diarios de petróleo y contaba con importantes reservas de gas, que representaban una cuarta parte de los ingresos estatales.
Durante el conflicto, Rusia desempeñó un papel central en la reconstrucción parcial de la infraestructura energética y en el sostenimiento del régimen de Al-Assad, asegurando además una presencia militar estratégica en el Mediterráneo a través de las bases de Tartus y Hmeimim. Para Moscú, Siria era mucho más que un aliado, era la pieza clave de su proyección de poder en Oriente Medio y el flanco sur de Europa.
Sin embargo, el nuevo enfoque occidental busca precisamente desmantelar esa influencia. La reconfiguración energética liderada por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se inserta en una estrategia más amplia de Washington para reforzar su presencia regional y revitalizar la arquitectura de normalización árabe-israelí iniciada durante el primer mandato de Donald Trump.
En este modelo, los países del Golfo aportan legitimidad regional, las empresas occidentales la capacidad técnica, y Estados Unidos define la dirección estratégica.
Así, la reconstrucción energética de Siria no solo apunta a reactivar su economía, sino también a redibujar el equilibrio de poder en Oriente Medio, desplazando a Rusia e Irán y consolidando un nuevo orden alineado con los intereses occidentales.
