El petróleo de Siria cambia de manos: la jugada saudí que borra a Rusia del tablero

Otros planes occidentales en Siria

Estas iniciativas se suman a los planes occidentales anunciados en julio, cuando empresas estadounidenses como Baker Hughes, Hunt Energy y Argent LNG presentaron un proyecto para reconstruir los sectores petrolero, gasístico y eléctrico de Siria, comenzando por las zonas al oeste del río Éufrates.

La reservas de Siria

El potencial energético del país sigue siendo considerable: antes de la guerra civil, Siria producía cerca de 400.000 barriles diarios de petróleo y contaba con importantes reservas de gas, que representaban una cuarta parte de los ingresos estatales.

Durante el conflicto, Rusia desempeñó un papel central en la reconstrucción parcial de la infraestructura energética y en el sostenimiento del régimen de Al-Assad, asegurando además una presencia militar estratégica en el Mediterráneo a través de las bases de Tartus y Hmeimim. Para Moscú, Siria era mucho más que un aliado, era la pieza clave de su proyección de poder en Oriente Medio y el flanco sur de Europa.

Sin embargo, el nuevo enfoque occidental busca precisamente desmantelar esa influencia. La reconfiguración energética liderada por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se inserta en una estrategia más amplia de Washington para reforzar su presencia regional y revitalizar la arquitectura de normalización árabe-israelí iniciada durante el primer mandato de Donald Trump.

En este modelo, los países del Golfo aportan legitimidad regional, las empresas occidentales la capacidad técnica, y Estados Unidos define la dirección estratégica.

Así, la reconstrucción energética de Siria no solo apunta a reactivar su economía, sino también a redibujar el equilibrio de poder en Oriente Medio, desplazando a Rusia e Irán y consolidando un nuevo orden alineado con los intereses occidentales.

