Estados Unidos acorrala a buques venezolanos y sacude el precio del petróleo

El WTI cotizó a US$ 58 el barril, un aumento de 2,6% en el día. Mientras que el mercado futuro de Brent llegó a US$ 62,05, también una suba de 2,6%.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha reforzado su bloqueo al petróleo venezolano en un intento por debilitar al régimen de Maduro, a quien Washington designó como organización terrorista extranjera por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta medida busca, según funcionarios de la Casa Blanca, reducir los ingresos que sostienen al gobierno chavista y forzar cambios políticos en Caracas.

Sin embargo, la crisis también ha generado fuertes declaraciones de rechazo desde Venezuela. La vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, calificó el abordaje de los buques como “robo y secuestro”, denunciando lo que Caracas considera un acto de “piratería” por parte de Estados Unidos. Maduro, por su parte, ha denunciado ante foros internacionales una “campaña de agresión” y ha llamado a denunciar las acciones ante instancias como la ONU.

Analistas de la industria advierten que este bloqueo podría provocar que los tanques de almacenamiento de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) se llenen rápidamente, forzando eventualmente a reducir la producción si no se encuentra salida para el crudo. Asimismo, señalan que la presión sobre la flota de transporte clandestina o “flota oscura” —utilizada para evadir sanciones— podría dificultar aún más las exportaciones.

Impactos y perspectivas regionales

Aunque la producción de petróleo en Venezuela representa una fracción menor de la demanda global, el giro de los acontecimientos ha puesto de nuevo en el centro del debate la fragilidad de los mercados energéticos ante riesgos geopolíticos.

El repunte de precios se interpreta como una reacción del mercado ante la posibilidad de interrupciones reales o percibidas en el suministro, pese a que analistas sugieren que el efecto directo en la oferta global podría ser limitado.

Mientras tanto, Caracas busca aliados y condena enérgicamente las acciones marítimas de Estados Unidos, que, según Maduro, violan el derecho internacional. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos eventos, que podrían redefinir no solo las relaciones entre Washington y Caracas, sino también el equilibrio de fuerzas en el mercado petrolero mundial.

