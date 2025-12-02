Petróleo, gas y minería: Santa Fe apuesta por lo que viene

SANTA FE. En el marco de una expansión sostenida de los proyectos vinculados a la explotación minera y petrolera, el gobierno provincial busca afianzar su potencia como proveedora directa e indirecta del sector. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que "Santa Fe es la provincia más preparada para lo que viene en petróleo, gas y minería".
"Es fundamental que el sector privado encuentre un Gobierno ordenado que ponga estabilidad, que busque el superávit fiscal pero que tenga también miradas estratégicas de acompañamiento al sector productivo", aseguró el titular de la cartera productiva santafesina.
Santa Fe proyecta el 2026
Más de 200 personas se reunieron en Villa Gobernador Gálvez para cerrar el 2025 y proyectar el 2026.
El encuentro reunió a empresas proveedoras, cámaras sectoriales y autoridades provinciales, y dejó en claro el compromiso de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro con el desarrollo productivo, la generación de empleo y la articulación público-privada en torno a proyectos estratégicos como Vaca Muerta y la expansión minera nacional.
En ese sentido, Puccini indicó que "Esta mesa nos deja una experiencia positiva: más allá de los gobiernos provinciales que se han ido sucediendo, hay una continuidad de trabajo".
El ministro de Desarrollo Productivo presentó dos anuncios estratégicos. Por un lado, tras una comunicación con Pan American Energy, confirmó la puesta en marcha de un programa de desarrollo de proveedores que integrará a los distintos sectores de la producción santafesina en la cadena de valor energética.
A su vez, adelantó la constitución de la Mesa de la Arena, destinada a promover un esquema asociativo entre las areneras de la provincia para ofrecer una propuesta conjunta y competitiva hacia Vaca Muerta.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, reforzó: "La Mesa es una herramienta que nos permite escuchar a las empresas, detectar oportunidades y acompañar con políticas concretas. Santa Fe tiene capacidad instalada y talento para ser protagonista en la cadena de valor de la energía y la minería".
Los empresarios presentes coincidieron en destacar el valor del espacio. Agustín Rojas, de Metalúrgica del Sur, señaló que las charlas permiten generar contactos tanto con proveedores como con clientes.
En tanto, Diego Tarling, presidente de la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, resaltó el carácter institucional del ámbito y recordó que cuando se inició en 2018 nunca imaginaron alcanzar la magnitud actual, con 200 asistentes y disertantes de gran nivel.
A su turno, Ángel Peris, de SAI Sociedad Anónima, enfatizó la necesidad de la articulación entre las distintas empresas, ya que nadie puede abastecer por sí solo una infraestructura de semejante escala, y destacó el enorme potencial de Vaca Muerta.
Mesa de Gas, Petróleo y Minería
La Mesa de Gas, Petróleo y Minería trata de un espacio de articulación público-privada impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Su objetivo es fortalecer la cadena de proveedores locales, generar empleo y posicionar a Santa Fe como actor estratégico en proyectos energéticos y mineros nacionales e internacionales.
Desde su creación en 2018, se transformó en ámbito de diálogo, planificación y cooperación entre el Estado, las cámaras sectoriales y las empresas de la región. Hoy está integrada por 350 firmas.
