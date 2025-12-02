Petróleo, gas y minería: Santa Fe apuesta por lo que viene

"Enseña que existe complementariedad y sinergia. Hay dos motores: el agro, y también la minería, el gas y el petróleo, y en ambos, la provincia está jugando un partido". "Enseña que existe complementariedad y sinergia. Hay dos motores: el agro, y también la minería, el gas y el petróleo, y en ambos, la provincia está jugando un partido".

El ministro de Desarrollo Productivo presentó dos anuncios estratégicos. Por un lado, tras una comunicación con Pan American Energy, confirmó la puesta en marcha de un programa de desarrollo de proveedores que integrará a los distintos sectores de la producción santafesina en la cadena de valor energética.

A su vez, adelantó la constitución de la Mesa de la Arena, destinada a promover un esquema asociativo entre las areneras de la provincia para ofrecer una propuesta conjunta y competitiva hacia Vaca Muerta.

image El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, tomó la posta con un mensaje directo: Santa Fe está en condiciones de posicionarse mejor que otras provincias cuando se pongan en marcha nuevos proyectos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, reforzó: "La Mesa es una herramienta que nos permite escuchar a las empresas, detectar oportunidades y acompañar con políticas concretas. Santa Fe tiene capacidad instalada y talento para ser protagonista en la cadena de valor de la energía y la minería".

Los empresarios presentes coincidieron en destacar el valor del espacio. Agustín Rojas, de Metalúrgica del Sur, señaló que las charlas permiten generar contactos tanto con proveedores como con clientes.

En tanto, Diego Tarling, presidente de la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, resaltó el carácter institucional del ámbito y recordó que cuando se inició en 2018 nunca imaginaron alcanzar la magnitud actual, con 200 asistentes y disertantes de gran nivel.

A su turno, Ángel Peris, de SAI Sociedad Anónima, enfatizó la necesidad de la articulación entre las distintas empresas, ya que nadie puede abastecer por sí solo una infraestructura de semejante escala, y destacó el enorme potencial de Vaca Muerta.

Mesa de Gas, Petróleo y Minería

La Mesa de Gas, Petróleo y Minería trata de un espacio de articulación público-privada impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Su objetivo es fortalecer la cadena de proveedores locales, generar empleo y posicionar a Santa Fe como actor estratégico en proyectos energéticos y mineros nacionales e internacionales.

Desde su creación en 2018, se transformó en ámbito de diálogo, planificación y cooperación entre el Estado, las cámaras sectoriales y las empresas de la región. Hoy está integrada por 350 firmas.

image La provincia apuesta a consolidarse como un proveedor clave de insumos, tecnología y servicios para la cadena energética.

