Donald Trump / Estados Unidos nombra polémico enviado para Groenlandia en su ambición por anexarla

image Donald Trump en Truth Social: "He oído que el pueblo de Groenlandia es 'MAGA'. Mi hijo, Don Jr., y varios representantes, viajarán allí para visitar algunas de las áreas y lugares más magníficos. Groenlandia es un lugar increíble y la gente se beneficiará enormemente si se convierte en parte de nuestra nación y cuando lo haga. Lo protegeremos y lo apreciaremos de un mundo exterior muy cruel".

"Por motivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos considera que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta", reafirmó también Trump por aquel entonces. De hecho, en sus redes sociales, compartió una imagen de un mapa de Estados Unidos que incluía a Groenlandia, Canadá y partes de México.

image Uno de los controversiales posteos de Donald Trump.

“Si Canadá se fusiona con Estados Unidos, no habría aranceles, los impuestos bajarían, y tendrían total seguridad frente a las amenazas de barcos rusos y chinos que constantemente los rodean”, escribió Donald Trump en las redes sociales. "¡Qué gran nación seríamos juntos", sentenció.

De hecho, en marzo, ya como presidente, Trump insistió delante del jefe de la OTAN en una reunión en el Despacho Oval que EE.UU. debía anexionar a Groenlandia.

En el último tiempo, luego de tales afirmaciones sobre su planes para Groenlandia, hubo una momentánea calma con Copenhague debido que Washington se concentró en llevar a cabo su actual despliegue militar en el Caribe, el cual desde agost, ha logrado atacar 30 supuestas narcolanchas, matando al menos a 99 traficantes, aunque sin mostrar pruebas contundentes que acrediten que eran criminales y no pescadores abatidos por error.

Pero con el nombramiento de un enviado especial estadounidense para Groenlandia, que aboga por la independencia de la isla de Copenhague, las tensiones volvieron entre el gobierno trumpista y el danés, el cual le reclama a viva voz a Trump que no se meta en sus asuntos internos.

Un MAGA como enviado para Groenlandia y el interés de la Casa Blanca sobre el Ártico

Jeff Landry, de 54 años, gobernador republicano de Luisiana y antiguo fiscal general del estado, ha sido designado por Trump este domingo como el enviado especial estadounidense para Groenlandia, lo que fue anunciado por el propio mandatario, quien afirmó que Landry “comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional”.

En tanto, Landry ya ha declarado que su función es “convertir Groenlandia en parte de los Estados Unidos”, una promesa política, bajo la directiva de Trump, que contradice el derecho internacional y que resulta ha ocasionado que la OTAN ponga un grito en el cielo por el acecho a un miembro de la Alianza Atlántica.

image El interés de Washington sobre Groenlandia.

Definitivamente, Washington busca influir sobre líderes locales y desestabilizar los vínculos de Groenlandia con Dinamarca, país al que formalmente pertenece, y entiende que una eventual independencia de la isla facilitaría una futura anexión o tutela estadounidense.

En este contexto, Estados Unidos ha comenzado a mover sus piezas con sigilo para cumplir el deseo de Donald Trump de adquirir Groenlandia. Washington está intensificando sus operaciones de espionaje en la isla, rica en recursos naturales y clave para el control militar de la zona, según informó The Wall Street Journal.

Dos fuentes vinculadas al aparato de inteligencia informaron a WSJ que varios funcionarios de alto rango, bajo la dirección de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, enviaron un mensaje de énfasis en la recopilación de información a los jefes de las agencias de inteligencia la semana pasada a los que se les indicó que profundizaran la vigilancia en el terreno.

La orden incluye utilización de satélites, intercepciones electrónicas y agentes sobre el terreno para identificar aliados dentro del movimiento independentista groenlandés y mapear posiciones estratégicas relacionadas con la extracción de minerales raros.

Del mismo modo, la televisión danesa, DR, publicó en agosto un informe que revela los “intentos de injerencia” de Trump en Groenlandia. DR (Danmarks Radio), la cadena danesa, expuso existencia de un complot de Washington para influir en la opinión pública de los groenlandeses.

DR aseguró que “al menos tres estadounidenses con conexiones con Donald Trump están llevando a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia”.

Según DR, se sospecha que estos individuos recopilaron nombres de personas favorables a la influencia de EE.UU. y de quienes se oponen al presidente estadounidense Donald Trump.

Estas personas se habrían “infiltrado” en Groenlandia para “penetrar en la sociedad groenlandesa” y “debilitar desde dentro las relaciones con Dinamarca”

El informe explicó que tales ciudadanos estadounidenses habrían ido a Nuuk, Groenlandia, con el propósito de “fracturar las relaciones” entre la isla y Dinamarca

La agencia de noticias dijo que fuentes —gubernamentales y de seguridad, no identificadas— creen que el objetivo de estas operaciones es “debilitar las relaciones con Dinamarca desde dentro de la sociedad groenlandesa”.

Es que Groenlandia alberga importantes yacimientos de tierras raras, necesarios para la producción de todo tipo de productos, desde vehículos eléctricos hasta turbinas eólicas, así como reservas de petróleo y gas natural sin explotar.

El Ártico se ha convertido en un escenario de creciente hostilidad entre las principales potencias mundiales. La obsesión de Donald Trump por Groenlandia parece deberse a la superioridad de Rusia en la región en la carrera para dominarlo.

El sitio codiciado se ha convertido en un tablero de guerra fría oculta, donde Rusia refuerza su presencia militar y coopera con China en recursos, transporte marítimo, investigación científica y ejercicios militares, mientras USA busca no quedarse atrás.

Tal como contó Urgente24, Rusia también es líder en la explotación de las riquezas del Ártico. Parte de su desarrollo regional comenzó hace décadas. El Ártico de Rusia ya contribuye aproximadamente con el 10% de su producto interno bruto, incluido el 17% de las ventas de petróleo, el 80% del gas natural y un tercio de toda la pesca.

image Rusia y Estados Unidos disputan su influencia en el Ártico.

Estados Unidos no tiene puertos de aguas profundas en el Ártico que puedan recibir portacontenedores pesados. Su red de vigilancia de satélites y radares terrestres son pobres. La mayor parte de Alaska no tiene carreteras ni líneas ferroviarias, lo que complica el acceso al extremo norte.

El 27 de marzo Vladimir Putin prometió una gran desarrollo en la región más disputada del siglo en el 6to Foro Internacional del Ártico. Además de informar sobre los últimos proyectos industriales y logísticos de gran envergadura, transmitió su iniciativa de transformar la región en un lugar habitable e interesante.

