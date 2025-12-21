La bailarina que cambió su imagen por completo y ahora es actriz

Justamente, una de las experiencias más comentadas de su trayectoria fue su participación en "Sex Viví tu Experiencia", la reconocida obra interactiva de José María Muscari. Cuando le consultaron sobre aquella producción, Bravi sorprendió con una comparación que arrancó más de una sonrisa, dado que la calificó como "Disney" en relación a lo que se hace actualmente.

Madre de Galileo, fruto de su vínculo con Octavio Cattaneo, Magui transita esta nueva etapa sin cargar mochilas pesadas de arrepentimiento. Todo lo contrario, mira hacia atrás con gratitud y hacia adelante con ilusión. "Bailé hasta donde quería y me animé al volantazo", expresó. Y aunque reconoce que "las etiquetas son difíciles de sacar", también celebra que el resultado fue positivo: "salió bien".

"Hoy estoy feliz: actuar es lo que quiero hacer toda la vida", cerró diciendo. Dejando en claro que encontró su lugar, ese espacio donde el talento y la pasión se unen para construir un presente que la llena. En otras palabras, la bailarina cumplió su ciclo con honores, la actriz apenas está comenzando.

