Lucía Magdalena Ana Bravi, conocida en el mundo artístico como Magui Bravi decidió ponerle pausa definitiva a los zapatos de baile que la acompañaron durante años para calzarse con firmeza el traje de actriz. La transformación no fue improvisada ni casual, fue el resultado de una convicción profunda que la llevó a dar un giro radical en su carrera artística.
¡ESTÁ IRRECONOCIBLE!
La bailarina que cambió su imagen por completo y ahora es actriz
En una entrevista con Pablo Montagna, una reconocida bailarina habló sobre su volantazo profesional, el nuevo look y su presente consolidado como actriz.
Durante una entrevista con "Pasa Montagna", el programa conducido por Pablo Montagna en Radio Rivadavia, la artista de 38 años abrió su corazón y habló sin filtros sobre este cambio profesional que la tiene completamente plena.
"Estoy muy feliz de poder actuar, siento que es lo que quiero hacer toda la vida", confesó con sinceridad. Al mismo tiempo que agregó la frase que resume perfectamente su presente: "La bailarina se dio todos los gustos, ahora soy actriz".
Ahora bien, el cambio no solo fue interno. Magui también modificó su imagen de manera radical, desprendiéndose de su característica cabellera larga que durante años fue parte de su sello personal. Ahora luce un corte bien corto, una decisión que tomó para protagonizar "Lunática", su nueva película. Sobre esta transformación, admitió con honestidad: "Todavía no me terminé de acostumbrar al pelo corto".
Magui Bravi dejó el baile y hoy se enfoca en crecer como actriz
Sin embargo, el camino hasta convertirse en actriz no estuvo exento de obstáculos. Magui es consciente de que su pasado como bailarina, especialmente sus desnudos tanto en producciones fotográficas como en películas, generó una etiqueta difícil de despegar. Con notable madurez, reflexionó sobre este aspecto: "Haber hecho fotos hoy lleva a que tengas que deconstruir para que te tomen en serio después".
Justamente, una de las experiencias más comentadas de su trayectoria fue su participación en "Sex Viví tu Experiencia", la reconocida obra interactiva de José María Muscari. Cuando le consultaron sobre aquella producción, Bravi sorprendió con una comparación que arrancó más de una sonrisa, dado que la calificó como "Disney" en relación a lo que se hace actualmente.
Madre de Galileo, fruto de su vínculo con Octavio Cattaneo, Magui transita esta nueva etapa sin cargar mochilas pesadas de arrepentimiento. Todo lo contrario, mira hacia atrás con gratitud y hacia adelante con ilusión. "Bailé hasta donde quería y me animé al volantazo", expresó. Y aunque reconoce que "las etiquetas son difíciles de sacar", también celebra que el resultado fue positivo: "salió bien".
"Hoy estoy feliz: actuar es lo que quiero hacer toda la vida", cerró diciendo. Dejando en claro que encontró su lugar, ese espacio donde el talento y la pasión se unen para construir un presente que la llena. En otras palabras, la bailarina cumplió su ciclo con honores, la actriz apenas está comenzando.
