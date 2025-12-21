Ritondo promovió amparo y pidió que se declare inconstitucional la designación de auditores de la AGN

La AGN tiene a su cargo el control patrimonial, económico, financiero y operativo del sector público nacional y sus dictámenes sirven de base para el ejercicio de la facultad de control que corresponde al Poder Legislativo.

La ley 24.156, en su artículo 121, establece que la AGN está integrada por siete (7) miembros designados por el Congreso: tres por la Cámara de Diputados, tres por el Senado, y un presidente designado por resolución conjunta de ambas Cámaras.

image Cristian Ritondo pidió un amparo para que se declare inconstitucional la designación de auditores de la AGN

Los pedidos concretos de Ritondo

Por todas las razones expuestas, pidió:

1) "Se tenga por presentada la acción de amparo, se me tenga por parte, por constituido el domicilio procesal y por presentada la documentación que se adjunta".

2) "Se dicte una medida precautelar de no innovar. Se declare la inconstitucionalidad de la votación y la designación de las personas mencionadas".