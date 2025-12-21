En una presentación judicial, el jefe de la bancada de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, fue al hueso y pidió un amparo contra la sorpresiva designación de la càmara baja de nuevos integrantes para la Auditoría general de la Nación.
¿ROMPE LANZAS CON EL OFICIALSIMO?
Ritondo promovió amparo y pidió que se declare inconstitucional la designación de auditores de la AGN
Se opone el diputado Cristian Ritondo al nombramiento de Rita Almada, Juan Forlón y Cinthia Calletti como miembros de la Auditoría General de la Nación.
“Tras un extenso debate parlamentario, se había dado por finalizado el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto General para 2026. Entonces, a las 02:55 AM del día 18 de diciembre, en un horario de baja visibilidad pública tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza quien carecía de toda formalidad reglamentaria. Correspondía al menos solicitar un apartamiento del reglamento, lo cual no ocurrió”.
“Se requería una mayoría agravada de tres cuartas partes del recinto para avanzar con la moción, el cual se realizó a mano alzada. Luego, la votación arrojó un resultado de 186 votos afirmativos, ningún voto negativo y tres abstenciones”.
La AGN tiene a su cargo el control patrimonial, económico, financiero y operativo del sector público nacional y sus dictámenes sirven de base para el ejercicio de la facultad de control que corresponde al Poder Legislativo.
La ley 24.156, en su artículo 121, establece que la AGN está integrada por siete (7) miembros designados por el Congreso: tres por la Cámara de Diputados, tres por el Senado, y un presidente designado por resolución conjunta de ambas Cámaras.
Los pedidos concretos de Ritondo
Por todas las razones expuestas, pidió:
1) "Se tenga por presentada la acción de amparo, se me tenga por parte, por constituido el domicilio procesal y por presentada la documentación que se adjunta".
2) "Se dicte una medida precautelar de no innovar. Se declare la inconstitucionalidad de la votación y la designación de las personas mencionadas".