Scaloni lo sigue y Flamengo lo quiere: millonario plan para traer a un 9 de Europa

Valentín Castellanos, Taty Castellanos, está en la mira del Flamengo. El club brasileño puso los ojos sobre el delantero argentino que actualmente milita en la Lazio de Italia, y lo tiene en carpeta para reforzarse de cara a la próxima temporada.
Flamengo puso la mira en Valentín Castellanos para romper el mercado, que quiere recuperar terreno en la consideración de Scaloni de cara al Mundial 2026.
Según informó para el medio brasileño UOL el periodista especializado en fichajes naciones e internacionales César Luis Merlo, Valentín Castellanos es hoy uno de los nombres que circulan en los planes de Filipe Luis y la dirigencia del Mengao.
"En las últimas horas, el club ha realizado consultas para comprender las condiciones de una posible negociación, que aún no tiene un valor definido. Se esperan nuevos contactos a lo largo de esta semana para evaluar si es posible avanzar con las negociaciones para la llegada del delantero", sostuvo el periodista.
El mendocino volvió al ruedo hace algunos partidos, luego de una lesión que lo marginó durante un par de meses y lo dejó fuera de las canchas. No solo de las canchas, sino también de posibles convocatorias a la Selección Argentina, donde ya fue considerado anteriormente por Lionel Scaloni.
Con contrato hasta 2028 en la Lazio, el delantero está a mitad de temporada con el club italiano. Allí, desde hace tiempo que logró afianzarse como pieza clave y, de hecho, así es que se ha ganado el voto de confianza del CT de la Albiceleste. Sin embargo, tras algunas citaciones a fechas de Eliminatorias a lo largo de 2024, en 2025 perdió terreno.
El tercer 9: ese puesto vacante en Argentina que Valentín Castellanos supo ocupar
Al elenco estable de la Selección, en el último tiempo se le sumaron nombres como los de José Manuel López o Joaquín Panichelli, que le disputan directamente la posición. Está claro que al equipo de Scaloni le hace falta una tercera variante al puesto que comparten Lautaro Martínez y Julián Álvarez, aunque el entrenador no se desespera por encontrar una alternativa que cumpla exactamente la misma función.
Las apariciones de Giuliano Simeone, Nico Paz o Franco Mastantuono, más el regreso de Valentín Carboni y un Thiago Almada afianzado, han ocupado cada vez mayor protagonismo en la lista de consideración.
En la actualidad, Valentín Castellanos parece correr de atrás en las aspiraciones al Mundial 2026. Por lo pronto, el vigente campeón de la Copa Libertadores, uno de los mejores equipos del continente y con capacidad para competirle a las grandes billeteras europeas, baraja su llegada.
