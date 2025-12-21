Scaloni lo sigue y Flamengo lo quiere: millonario plan para traer a un 9 de Europa

El tercer 9: ese puesto vacante en Argentina que Valentín Castellanos supo ocupar

Al elenco estable de la Selección, en el último tiempo se le sumaron nombres como los de José Manuel López o Joaquín Panichelli, que le disputan directamente la posición. Está claro que al equipo de Scaloni le hace falta una tercera variante al puesto que comparten Lautaro Martínez y Julián Álvarez, aunque el entrenador no se desespera por encontrar una alternativa que cumpla exactamente la misma función.

Placente cumple su cometido y provee a Scaloni: el crack del Sub 20 citado a la Mayor Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina FOTO NA:(ARCHIVO) MARIANO SANCHEZ

Las apariciones de Giuliano Simeone, Nico Paz o Franco Mastantuono, más el regreso de Valentín Carboni y un Thiago Almada afianzado, han ocupado cada vez mayor protagonismo en la lista de consideración.

En la actualidad, Valentín Castellanos parece correr de atrás en las aspiraciones al Mundial 2026. Por lo pronto, el vigente campeón de la Copa Libertadores, uno de los mejores equipos del continente y con capacidad para competirle a las grandes billeteras europeas, baraja su llegada.

+ de Golazo24

Miguel Borja rechazó a Boca, eligió los millones de México y ya tiene nuevo club

Aníbal Moreno a River, el pase que define su lugar en el Mundial 2026

USA no es Europa (ni Sudamérica): La FIFA y el precio de las entradas para el Mundial

El regalo del Dibu Martínez: salvó al Villa y festejó con un look navideño