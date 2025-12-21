Mientras Javier Milei abraza a USA, el bolsillo argentino financia a China

image

La frontera porosa no solo destruye a la industria nacional, también valida canales criminales que benefician a los proveedores asiáticos. El fisco pierde millones en impuestos mientras La Salada y los manteros se abastecen directo desde China.

La ironía perfecta con redoble de tambores asiáticos

Estados Unidos podrá tener la amistad del Presidente, pero China se queda con el dinero real del consumo diario. Cada vez que un argentino compra un juguete barato en un marketplace o un cargador trucho en Once, está financiando al gigante asiático que el Gobierno dice rechazar.

image Foto de cuando el Presidente Javier Milei se reunió con el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en Río de Janeiro.

El modelo es perverso: si se abren las importaciones, entra producto chino legal que destruye a la Pyme. Si hay crisis y pobreza, la gente recurre al mercado informal que se nutre del contrabando asiático.

En ambos escenarios, China gana. La Argentina pierde.

