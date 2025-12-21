Miguel Borja rechazó a Boca, eligió los millones de México y ya tiene nuevo club

Boca 2-0 Talleres: El Xeneize fue de menor a mayor y se impuso con autoridad Tras el bajo nivel de Giménez y la inactividad de Cavani, Boca busca un centrodelantero FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Pero como el fútbol no son solo estadísticas frías, cabía preguntarse si el impacto emocional y la adaptación de cruzarse a la vereda exactamente de enfrente no hubiese hecho demasiada mella en Miguel Borja.

Miguel Borja apunta a finalizar el año ya en Cruz Azul

Lo cierto es que Cruz Azul aceleró y, con el dinero sobre la mesa, se quedó con el jugador. "Se espera que el delantero, de 32 años, arribe a la Ciudad de México entre el 26 y 28 de diciembre para someterse a los exámenes médicos correspondientes e integrarse a la pretemporada del equipo, que inicia el día 29 de diciembre y posteriormente el debut en el C2026 ante los Esmeraldas del León el 10 de enero". adelantó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases nacional e internacional.

A la espera de que se firme un contrato por dos años -hasta diciembre de 2027-, algo que resultó clave para el futbolista, Merlo informó que "el fichaje se encuentra a detalles de ser oficial, pendiente únicamente de que el club libere una de sus plazas de jugador No Formado en México (NFM), un movimiento administrativo que se espera concretar en los próximos días".

