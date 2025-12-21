Hay acuerdo. Miguel Borja no jugará en Boca, como se especuló a lo largo de las últimas dos semanas. El colombiano, finalmente, partirá para México. Allí, el Cruz Azul le hizo una tentadora oferta que el delantero no pudo rechazar.
EL COLIBRÍ Y LA MÁQUINA CELESTE
Miguel Borja rechazó a Boca, eligió los millones de México y ya tiene nuevo club
Miguel Borja cerró su ciclo en River y, tras el coqueteo con Boca, aceptó una oferta suculenta del Cruz Azul.
Miguel Borja finaliza su historia con River. Su contrato tiene vencimiento a fines de diciembre de 2025, y ni el club ni el futbolista tienen intenciones de renovar. Más que nada el club, que vio cómo su goleador estrella en el ciclo de Martín Demichelis se vino a pique desde la llegada de Marcelo Gallardo y nunca lo pudo recuperar.
Tras un breve capítulo de la novela, que coqueteaba con la posibilidad de que el Colibrí jugara en el Xeneize, finalmente el Cruz Azul es quien se lo lleva.
Con una oferta económica que para Boca es imposible de competirle, el fútbol mexicano hace uso de su capacidad financiera para quedarse con un jugador que considera valioso.
El club que preside Juan Román Riquelme le había acercado a Miguel Borja formalmente una propuesta para incorporarlo, luego de que fuera el propio Borja quien le abriera la puerta a una posible etapa en la Ribera. Hubiera sido un traspaso ciertamente controversial y cargado de cuestionamientos. Futbolísticamente, las características del Colibrí cumplían varios casilleros en el tipo de 9 que el Xeneize necesitaba.
Pero como el fútbol no son solo estadísticas frías, cabía preguntarse si el impacto emocional y la adaptación de cruzarse a la vereda exactamente de enfrente no hubiese hecho demasiada mella en Miguel Borja.
Miguel Borja apunta a finalizar el año ya en Cruz Azul
Lo cierto es que Cruz Azul aceleró y, con el dinero sobre la mesa, se quedó con el jugador. "Se espera que el delantero, de 32 años, arribe a la Ciudad de México entre el 26 y 28 de diciembre para someterse a los exámenes médicos correspondientes e integrarse a la pretemporada del equipo, que inicia el día 29 de diciembre y posteriormente el debut en el C2026 ante los Esmeraldas del León el 10 de enero". adelantó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases nacional e internacional.
A la espera de que se firme un contrato por dos años -hasta diciembre de 2027-, algo que resultó clave para el futbolista, Merlo informó que "el fichaje se encuentra a detalles de ser oficial, pendiente únicamente de que el club libere una de sus plazas de jugador No Formado en México (NFM), un movimiento administrativo que se espera concretar en los próximos días".
