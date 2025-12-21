Aníbal Moreno a River, el pase que define su lugar en el Mundial 2026

Aníbal Moreno, River, la Selección Argentina y el Mundial 2026

Scaloni ya dio muestras de que, para él y su cuerpo técnico, lo importante es que los futbolistas jueguen para estar en consideración de convocatoria. Lo dijo reiteradas veces, sobre todo con los últimos casos de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Uno a Boca y otro al Inter Miami, ambos campeones del Mundo dejaron dos de las mejores ligas del mundo para irse a otras de menor nivel.

Las preguntas que se suscitaron en torno al 7 y al 5 fue su proyección en la Selección Argentina, sobre todo de cara al Mundial 2026. Scaloni les fue sincero: ya los conocía, sabía lo que podían ofrecerle a la Albiceleste, pero lo más importante era que jueguen.

Venezuela -Argentina Scaloni define la lista de 2026

"Nosotros lo que vamos a valorar, si vuelve, es su rendimiento y punto. Ellos saben muy bien que no vamos a meternos, si nos quieren contar nos cuentan. No es importante dónde esté, es importante que juegue", decía el DT argentino en una conferencia de junio pasado cuando se rumoreaba la vuelta de Paredes a Boca y le consultaban por su futuro en la Selección.

La diferencia entre ambos dos y Aníbal Moreno es que el ahora jugador de River no goza de tanta consideración en el cuerpo técnico. La lista de futbolistas para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá aun no está cerrada, y dicen las versiones que el CT planea sumar un centrocampista más.

La convocatoria de Moreno -de 26 años- en octubre pasado fue un mensaje: están en esa búsqueda, y aun no la tienen definida. A priori, mantenerse en el siempre competitivo fútbol brasileño parecía la decisión más acertada si Moreno se proyectaba con chances de Mundial.

Sobre todo porque, además, serán unos meses de Copa Sudamericana para River (ni siquiera de Copa Libertadores), lo que también podría funcionar como atenuante.

Aun así, si Marcelo Gallardo logra darle a su equipo la impronta de aquel exitoso primer ciclo, un Moreno afianzado dentro de ese sistema puede seguir siendo una posibilidad para la Selección Argentina. El traspaso ya se cerró; quedan 6 meses para la Copa del Mundo.

