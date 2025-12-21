Aníbal Moreno es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista dejó el Palmeiras brasileño para incorporarse al equipo de Marcelo Gallardo. El club compró la totalidad del pase por 7 millones de dólares más variables y le firmó un contrato hasta 2029.
DEL FÚTBOL BRASILEÑO AL FÚTBOL ARGENTINO
Aníbal Moreno a River, el pase que define su lugar en el Mundial 2026
Aníbal Moreno dejó Palmeiras para sumarse a River. Entre la falta de Libertadores y la exigencia de Scaloni, ¿le alcanza para pelear un lugar en 2026?
River informó este domingo que Aníbal Moreno es nuevo futbolista del plantel de Gallardo. Junto a una imagen de Moreno y Stéfano Di Carlo, presidente Millonario, el club informó: "Este domingo 21 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el Club hasta diciembre de 2029, luego de que River comprara la totalidad del pase".
Moreno vuelve a la Argentina tras dos temporadas en el Verdao
La llegada de Aníbal Moreno, es, hasta ahora, la primera gran compra del mercado de pases del fútbol argentino. River logró repatriar a un muy buen jugador que había tentado al Palmeiras tras esos muy buenos años -entre 2021 y 2023- en Racing.
Campeón con la Academia, el volante surgido en Newell´s hizo las valijas y se marchó al Brasileirao. Allí logró mantener y aumentar su nivel, y se volvió una pieza importante del equipo de Abel Ferreira en el Verdao. Al palmarés que había engrosado durante su estadía en Racing, también le sumó un título con el Palmeiras.
Incluso se ganó la consideración de Lionel Scaloni, que lo citó a la Selección Argentina para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico de octubre pasado. Fue ante los puertorriqueños que hizo su debut en la Mayor, jugando 45 minutos. No fue debut con la camiseta de la Albiceleste porque ya había jugado en las juveniles: participó del Sudamericano Sub 20 y del Mundial Sub 20 de 2019.
Aníbal Moreno, River, la Selección Argentina y el Mundial 2026
Scaloni ya dio muestras de que, para él y su cuerpo técnico, lo importante es que los futbolistas jueguen para estar en consideración de convocatoria. Lo dijo reiteradas veces, sobre todo con los últimos casos de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Uno a Boca y otro al Inter Miami, ambos campeones del Mundo dejaron dos de las mejores ligas del mundo para irse a otras de menor nivel.
Las preguntas que se suscitaron en torno al 7 y al 5 fue su proyección en la Selección Argentina, sobre todo de cara al Mundial 2026. Scaloni les fue sincero: ya los conocía, sabía lo que podían ofrecerle a la Albiceleste, pero lo más importante era que jueguen.
"Nosotros lo que vamos a valorar, si vuelve, es su rendimiento y punto. Ellos saben muy bien que no vamos a meternos, si nos quieren contar nos cuentan. No es importante dónde esté, es importante que juegue", decía el DT argentino en una conferencia de junio pasado cuando se rumoreaba la vuelta de Paredes a Boca y le consultaban por su futuro en la Selección.
La diferencia entre ambos dos y Aníbal Moreno es que el ahora jugador de River no goza de tanta consideración en el cuerpo técnico. La lista de futbolistas para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá aun no está cerrada, y dicen las versiones que el CT planea sumar un centrocampista más.
La convocatoria de Moreno -de 26 años- en octubre pasado fue un mensaje: están en esa búsqueda, y aun no la tienen definida. A priori, mantenerse en el siempre competitivo fútbol brasileño parecía la decisión más acertada si Moreno se proyectaba con chances de Mundial.
Sobre todo porque, además, serán unos meses de Copa Sudamericana para River (ni siquiera de Copa Libertadores), lo que también podría funcionar como atenuante.
Aun así, si Marcelo Gallardo logra darle a su equipo la impronta de aquel exitoso primer ciclo, un Moreno afianzado dentro de ese sistema puede seguir siendo una posibilidad para la Selección Argentina. El traspaso ya se cerró; quedan 6 meses para la Copa del Mundo.
