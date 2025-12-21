urgente24
Lluvia de peluches en la cancha: espectacular festejo del Real Betis por Navidad

Miles de juguetes cayeron desde las tribunas del Real Betis en el triunfo vs. Getafe por LaLiga. Una iniciativa solidaria de Navidad que nació en 2018.

21 de diciembre de 2025 - 19:47
Lluvia de peluches en Real Betis, una tradición que comenzó en 2018

@RealBetis

Real Betis volvió a realizar la tradicional lluvia de peluches con motivo de la Navidad. El equipo de Andalucía lució uno de sus más populares festejos en el partido que disputó este domingo, ante Getafe, por una nueva fecha de LaLiga.

El equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini tuvo una jornada memorable este domingo en el torneo de la Primera División de España. Venció 4 a 0 al Getafe (Gio Lo Celso ingresó en el complemento) y acumuló su cuarto partido invicto, en una racha que no solo incluye partidos de LaLiga sino también de Copa del Rey y de UEFA Europa League.

G8uR3AsX0AIe8nz
El Betis de Lo Celso super&oacute; al Getafe

Además, con el triunfo logró permanecer en el puesto seis de la tabla de posiciones, con 28 puntos.

Pero más allá de la arrolladora victoria, el Real Betis fue noticia por lo que sucedió en el entretiempo del partido. Esta vez fue en una sede distinta, el Estadio La Cartuja. El recinto es el del Sevilla, el otro equipo de la ciudad, que le presta al Betis su locación mientras éste lleva adelante la inmensa remodelación de su estadio -el Benito Villamarín- que le demandará al menos tres temporadas.

Real Betis y una acción solidaria de Navidad que data de 2018

La sede fue distinta esta vez, pero la tradición fue la misma de siempre. Como ocurre desde hace años -la iniciativa comenzó en 2018- el Real Betis organiza un lanzamiento de peluches entre los hinchas. Desde las tribunas, comienzan a llover estos juguetes al campo de juego con único motivo: la Navidad.

Se trata de una acción solidaria motivada por el club, que realiza siempre sobre el final del año. Anima a sus hinchas a llevar peluches a la cancha un día específico de partido para que los arrojen, y luego todos son recogidos y donados a diferentes asociaciones civiles, "con el objetivo de que ningún niño se quede sin un regalo en esta Navidad".

EMakZvrX0AY3fWN
Los peluches son donados a entidades ben&eacute;ficas

La "lluvia" se hace en el entretiempo, y así ocurrió esta tarde en el cotejo vs. Getafe. "Pues si al final del día 24 o en la mañana de Reyes, aparece un juguete de la mano del Betis, creo que hemos cumplido nuestro cometido", contaba el director de presidencia del club, Julio Jiménez Heras.

Para el encuentro, la institución sevillana solicitó algunos requerimientos a cumplir, para que "la acción pueda desarrollarse de manera segura":

  • Los peluches no pueden superar los 30 centímetros en ninguna de sus dimensiones ni los 200 gramos de peso.
  • No pueden tener baterías, ni internas ni externas, ni otros elementos duros que pudieran causar daños al ser lanzados.
    image
    La campa&ntilde;a del Betis para este 2025

"Aquellos peluches que no cumplan estos requisitos serán recogidos en las puertas de acceso y, por supuesto, entregados a las distintas organizaciones", explicó el club.

Este domingo, ante Getafe, el show volvió a ocurrir. El resultado del partido acompañó. Los peluches también.

VIDEO: Así fue la lluvia de peluches del Real Betis en 2025

