Lluvia de peluches en la cancha: espectacular festejo del Real Betis por Navidad

Se trata de una acción solidaria motivada por el club, que realiza siempre sobre el final del año. Anima a sus hinchas a llevar peluches a la cancha un día específico de partido para que los arrojen, y luego todos son recogidos y donados a diferentes asociaciones civiles, "con el objetivo de que ningún niño se quede sin un regalo en esta Navidad".

EMakZvrX0AY3fWN Los peluches son donados a entidades benéficas @RealBetis

La "lluvia" se hace en el entretiempo, y así ocurrió esta tarde en el cotejo vs. Getafe. "Pues si al final del día 24 o en la mañana de Reyes, aparece un juguete de la mano del Betis, creo que hemos cumplido nuestro cometido", contaba el director de presidencia del club, Julio Jiménez Heras.

Para el encuentro, la institución sevillana solicitó algunos requerimientos a cumplir, para que "la acción pueda desarrollarse de manera segura":

Los peluches no pueden superar los 30 centímetros en ninguna de sus dimensiones ni los 200 gramos de peso.

No pueden tener baterías, ni internas ni externas, ni otros elementos duros que pudieran causar daños al ser lanzados. image La campaña del Betis para este 2025 Real Betis sitio oficial

"Aquellos peluches que no cumplan estos requisitos serán recogidos en las puertas de acceso y, por supuesto, entregados a las distintas organizaciones", explicó el club.

Este domingo, ante Getafe, el show volvió a ocurrir. El resultado del partido acompañó. Los peluches también.

VIDEO: Así fue la lluvia de peluches del Real Betis en 2025

Embed Así ha sido la lluvia de peluches en el Estadio de La Cartuja.



Un año más, la iniciativa del #RealBetis para ayudar a las familias sin recursos es todo un éxito.



@manu_colchon pic.twitter.com/s4iqpt1Vj9 — Deportes Sevilla (@deportesDDS) December 21, 2025

