Nadie puede creer lo que pasó con Chiqui Tapia y Estudiantes de La Plata

Cabe recordar que el equipo platense había ingresado de manera agónica a los octavos de final del Clausura, instancia en la que debió enfrentarse como visitante al mejor equipo de la otra zona: Rosario Central.

Para muchos, ese encuentro significó una inyección anímica clave que impulsó a Estudiantes a avanzar fase tras fase hasta la consagración.

La actitud de Chiqui Tapia

El gran tema del encuentro ante el Canalla, fue la "obligación" desde la AFA a que Estudiantes haga el pasillo y algunos consideraron que fue una burla hacia su presidente, Juan Sebastián Verón.

La propia Bruja tomó la decisión de que sus jugadores le den la espalda al proclamado campeón de Liga y desde allí todo lo demás es historia.

Un equipo que parecía debil se terminó consagrando del campeonato más importante a nivel local y luego venció también a quien había ganado ese mismo torneo pero en la primera parte del año.

A algunos le llamó la atención la ausencia de Chiqui Tapia en San Nicolás para el partido entre Estudiantes y Platense.

Según trascendió desde el entorno dirigencial, la ausencia de Tapia respondió a cuestiones logísticas y de agenda. Durante la semana previa, el presidente de la AFA había viajado al exterior en el marco de su rol como titular de la Comisión de Reglas del Juego de la FIFA.

De igual manera, llamó la atención el posteo que hizo el presidente de AFA en Instagram, felicitando al campeón del Trofeo de Campeones.

“Quiero felicitar a @edelpoficial por la consagración del Trofeo de Campeones ante Platense en la jornada de hoy. Un saludo especial para la Comisión Directiva, cuerpo técnico y toda la gente del Pincha”, escribó Chiqui Tapia.

Habrá que ver qué puede llegar a suceder en 2026. Si baja la espuma en esta disputa o si todo sigue igual.

