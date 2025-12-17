Verón fulminó a la AFA y reveló lo que deja en offside a Chiqui Tapia: "No le debo nada"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2001336418618978670?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2001336418618978670%7Ctwgr%5E96290e2c5a38fe83e9867c96215d59b1a05f774e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Ffutbolargentino%2Flos-7-cambios-que-propone-juan-sebastian-veron-para-tener-un-futbol-argentino-ideal-todo-lo-que-no-tiene-este-torneo&partner=&hide_thread=false "MENOS EQUIPOS. CAMPEONATOS MÁS LÓGICOS. MEJORAS EN LA PARTE ARBITRAL. INFRAESTRUCTURA. MENOS TÍTULOS"



Así sería una competencia ideal del fútbol argentino, según Juan Sebastián Verón.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 17, 2025

Verón y su alejamiento de la AFA

Ante esta exposición, le consultaron a Verón por qué no se involucra yendo a las reuniones de AFA, a las que no acude desde hace 5 años, y fue tajante. “¿Qué mejora hubo desde entonces? En un año de torneos hay prácticamente 9 Copas. Hay más equipos, los torneos están mal organizados porque penalizan. No te ayudan. Hay equipos parados hace un mes y medio y nosotros arrancamos la pretemporada a 10 días de jugar una final. ¿Para qué voy a participar si no se mejora?”, soltó.

Para terminar, Verón remarcó que ahora mismo su atención está puesta solamente en Estudiantes. “Puedo hablar de fútbol y de esto porque no le debo nada a nadie. No tengo nada que esconder. Quiero que el fútbol mejore. Pero tiene que haber espacios para eso y no los hay. Participé desde el 2014 hasta que se armó la Superliga. Después se descalibró todo y me dediqué a mi club”, cerró.

