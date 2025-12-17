Estudiantes de La Plata viene de consagrarse campeón del Torneo Clausura en medio de un enfrentamiento feroz entre Juan Sebastián Verón y la AFA de Chiqui Tapia. Más allá de la alegría por el título, la Brujta sigue en pie de guerra y detalló los puntos en los que el fútbol argentino viene flaqueando con la actual conducción.
Verón fulminó a la AFA y reveló lo que deja en offside a Chiqui Tapia: "No le debo nada"
Luego del título de Estudiantes en el Clausura, Verón expuso todos los males del fútbol argentino bajo la conducción de Chiqui Tapia.
Fue en F90, programa de ESPN, que Verón rompió el silencio luego de lo que fue la consagración de Estudiantes en una final que debió observar desde la popular como un hincha más debido a la sanción que le impuso la AFA. Lejos de bajar los humos y esperar que la tensión baje, el mandatario Pincha expuso todo lo que le molesta del fútbol argentino manejado por Tapia.
“El fútbol argentino tendría que estar entre los 5 mejores campeonatos del mundo. Si tenemos a los mejores jugadores, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué desde lo económicos no podemos ser atractivos como Brasil? Me canso de escuchar que en Argentina no se puede. Creo que se puede trabajar por algo mejor”, comentó Verón en primer lugar.
En la misma línea agregó: “Creo que el torneo no está bien, lo vemos todos. Estamos jugando una final con Platense (Trofeo de Campeones el próximo sábado) que no juega hace un mes y medio está parado, sin jugar. Cambió el cuerpo técnico y casi todo el equipo”, indicó, marcando que a pesar de que el Pincha tiene ventaja, no le parece lo correcto.
Los pedidos de Verón para mejorar el fútbol argentino
Yendo más a fondo, Verón indicó los puntos en los que el fútbol argentino debe trabajar para poder volver a ser una liga sumamente competitiva. “El fútbol argentino ideal debería tener todo lo que no tiene este campeonato: menos equipos, campeonatos más lógicos, mejoras en lo arbitral, mejor infraestructura y estadios, que la gente se puede movilizar con tranquilidad, reglas más claras y menos títulos”, explicó.
Verón y su alejamiento de la AFA
Ante esta exposición, le consultaron a Verón por qué no se involucra yendo a las reuniones de AFA, a las que no acude desde hace 5 años, y fue tajante. “¿Qué mejora hubo desde entonces? En un año de torneos hay prácticamente 9 Copas. Hay más equipos, los torneos están mal organizados porque penalizan. No te ayudan. Hay equipos parados hace un mes y medio y nosotros arrancamos la pretemporada a 10 días de jugar una final. ¿Para qué voy a participar si no se mejora?”, soltó.
Para terminar, Verón remarcó que ahora mismo su atención está puesta solamente en Estudiantes. “Puedo hablar de fútbol y de esto porque no le debo nada a nadie. No tengo nada que esconder. Quiero que el fútbol mejore. Pero tiene que haber espacios para eso y no los hay. Participé desde el 2014 hasta que se armó la Superliga. Después se descalibró todo y me dediqué a mi club”, cerró.
