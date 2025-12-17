Luego de lo que fue la eliminación del Torneo Clausura, Boca comenzó a rearmarse para lo que será el 2026 con la Copa Libertadores como máximo objetivo. En medio de un mercado que parecía lento para el Xeneize, Juan Román Riquelme aceleró para traer Marino Hinestroza
CONFIRMADO
La decisión de Marino Hinestroza tras la oferta de Riquelme para que sea refuerzo de Boca
Boca realizó una oferta para quedarse con Marino Hinestroza, atacante colombiano que pertence a Atlético Nacional de Medellín.
Una de las sensaciones que le quedó a Boca en el final de temporada es que faltó mayor peso en ataque con delanteros que no mostraron su mejor versión contra Racing en las semifinales del Clausura, así como también la necesidad de tener más variantes en el banco de suplentes. Es por eso que hubo avances certeros para sumar a una de las grandes figuras del fútbol colombiano.
Desde hace tiempo que Boca viene siguiendo de cerca a Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años que pertenece a Atlético Nacional de Medellín. Tiempo atrás el Xeneize ya había entablado negociaciones para sumarlo pero la realidad es que el club cafetero le colocó una cotización demasiado alta y la operación quedó trunca.
En el medio aparecieron equipos brasileños listos para llevarse a Hinestroza pero nadie colmó las expectativas económicas de Atlético Nacional y finalmente el atacante se quedó a la espera de una nueva oferta. Boca decidió no dar más vueltas y lanzó en las últimas horas una propuesta formal para quedarse con el extremo, y el jugador ya tomó una decisión.
Marino Hinestroza le dice que sí a Boca
“Boca avanza fuertemente por Marino Hinestroza y está muy cerca de completar su contratación. Hubo una comunicación entre el jugador y Juan Román Riquelme y ahí el colombiano ya tomó la decisión de jugar en Boca”, afirmó Tati Civiello en TyC Sports. Al mismo tiempo Germán García Grova aseveró que la oferta inicial es de 6 millones de dólares.
De esta manera Boca tendrá a un delantero que se destaca por su velocidad y habilidad, algo que prácticamente no tiene en su delantero desde que se produjo la salida de Sebastián Villa, más allá de la reciente explosión de Exequiel Zeballos. Todas las partes implicadas en la operación coinciden en que el acuerdo es inminente para.
Más en GOLAZO 24
Las bombas de Marcelo Moretti que desataron un estallido en San Lorenzo: "Golpe de estado"
Cristian Medina confirmó su futuro tras los rumores de llegada a River
Pidieron el procesamiento de Marcelo Moretti por administración fraudulenta en San Lorenzo
Gastón Edul hizo la revelación que todos en Boca estaban esperando