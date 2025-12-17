La decisión de Marino Hinestroza tras la oferta de Riquelme para que sea refuerzo de Boca

Una de las sensaciones que le quedó a Boca en el final de temporada es que faltó mayor peso en ataque con delanteros que no mostraron su mejor versión contra Racing en las semifinales del Clausura, así como también la necesidad de tener más variantes en el banco de suplentes. Es por eso que hubo avances certeros para sumar a una de las grandes figuras del fútbol colombiano.