Miguel Borja le abrió la puerta a Boca y generó un estallido River: "Hay que escuchar"

Borja, su salida de River y su futuro

Borja reconoció que no fue su mejor año y contó cómo se dio su salida de River. “Sinsabor porque no fue como yo quería, con títulos. Es lindo salir con títulos y siendo protagonista. No fue un año bueno, lo acepto y lo reconozco, no es fácil. La idea de Marcelo era terminar bien y después se abren y se cierran puertas. La competencia es así. El objetivo fue dejar una huella como futbolista y como persona y creo que se ha cumplido”, aseguró.

En cuanto al futuro, el Colibrí remarcó que sigue a la espera de una oferta que lo conmueva. “Me han llegado ofertas y opciones que estoy analizando con paciencia y tacto. La idea es tomar una buena decisión para un 2026 que será especial”, sentenció. Justamente Boca está a la búsqueda de un centrodelantero, por lo que no sería extraño que finalmente lo llamen para hacerle una oferta.

