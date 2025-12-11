Luego de lo que fue su salida de River, Miguel Borja rompió el silencio dialogando con ESPN y soltó una revelación explosiva. El Colibrí, que fue autocrítico por lo que fueron sus últimos partidos en el Millonario, habló sobre la chance de llegar a Boca como refuerzo y lejos de rechazar esta posibilidad dejó la puerta más que abierta.
Miguel Borja le abrió la puerta a Boca y generó un estallido River: "Hay que escuchar"
Tras su salida de River, Miguel Borja habló sobre su futuro y sorprendió al hablar sobre la chance de llegar a Boca.
En las últimas horas surgió la información que Miguel Borja tenía prácticamente todo arreglado para firmar con el Cruz Azul, pero la realidad es que finalmente esto quedó desmentido por el propio Colibrí que ahora mismo está analizando diferentes propuestas en el mercado. En medio de esto le consultaron sobre la chance de posibilidad de jugar en Boca si es que lo llaman y sorprendió.
Borja le abrió las puertas a Boca
“¿Si me llama Riquelme? No me pongas en esa... Tengo un hermano que es hincha de Boca. Uno no puede decir ‘de esta agua no beberé’. Pienso en disfrutar de las vacaciones y la puerta de regresar a la Argentina quedó abierta. Tengo nacionalidad argentina, construí familia y amistades”, comentó Miguel Borja, una declaración más que explosiva.
El hermano de Borja se sumó a la charla y le echó más leña al fuego. “Hay que escuchar cuál es la oferta, a ver qué dice Román (Riquelme). A ver si de pronto nos vamos para allá, a un palco en La Bombonera. Boca es grande en la Argentina”, soltó el hermano del Colibrí. Lógicamente las declaraciones generaron un estallido entre los hinchas de River que expresaron de bronca en redes sociales.
“Un error garrafal en la historia de River que este muchacho se haya puesto el manto sagrado. 3 años jugando en River sin ganas y a la primera de cambio declara eso. No sabe la camiseta que se puso, no valora la oportunidad que le dieron”, publicó Medio River, una de las cuentas de X más populares entre los hinchas del Millonario.
Borja, su salida de River y su futuro
Borja reconoció que no fue su mejor año y contó cómo se dio su salida de River. “Sinsabor porque no fue como yo quería, con títulos. Es lindo salir con títulos y siendo protagonista. No fue un año bueno, lo acepto y lo reconozco, no es fácil. La idea de Marcelo era terminar bien y después se abren y se cierran puertas. La competencia es así. El objetivo fue dejar una huella como futbolista y como persona y creo que se ha cumplido”, aseguró.
En cuanto al futuro, el Colibrí remarcó que sigue a la espera de una oferta que lo conmueva. “Me han llegado ofertas y opciones que estoy analizando con paciencia y tacto. La idea es tomar una buena decisión para un 2026 que será especial”, sentenció. Justamente Boca está a la búsqueda de un centrodelantero, por lo que no sería extraño que finalmente lo llamen para hacerle una oferta.
