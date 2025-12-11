Si algo demostró Mauro Icardi desde que comenzó su carrera profesional es que no le gusta pasar desapercibido. En el último tiempo estuvo más vinculado a noticias del espectáculo que temas relacionados con lo deportivo y ahora realizó un posteo en su cuenta de Instagram que generó un verdadero escándalo en Turquía.
El explosivo mensaje de Icardi que provocó un escándalo en Turquía: "No permito"
Luego de una información publicada en medios turcos, Icardi salió a responder fuerte en redes sociales.
Mauro Icardi llegó al Galatasaray de Turquía en septiembre del 2022 y rápidamente se convirtió en una figura excluyente del equipo con una enorme cantidad de goles y también con la obtención de títulos. Pero de a poco los escándalos amoroso comenzaron a generar que su imagen de ídolo empiece a tener fisuras entre los fanáticos y también en la prensa.
La rotura de ligamentos cruzados que tuvo en noviembre del 2024 hizo que se perdiera varios meses de competencia y es por eso que en su regreso, con la llegada de otras figuras como Victor Osimhen, comenzó a quedar apartado. El caso es que ahora surgió una noticia que a Mauro Icardi no le gustó para nada y es por eso que salió a responder a través de su cuenta de Instagram.
El duro mensaje de Icardi
“Fake News. Entiendo que mi nombre les vende y que algunos ‘periodistas’ turcos quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi ‘no renovación’ de contrato. Pero no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco”, comentó Mauro Icardi en primer lugar, respondiendo a la publicación del medio Fanatik, el cual indicó que el atacante argentino tenía intenciones de extender su vínculo en Galatasaray pero el club le negó la renovación de contrato.
“¿Quieren vender una noticia que NO es noticia porque mi contrato termina en junio de 2026 para tapar la derrota de ayer? No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso de que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso”, agregó el delantero de 32 años, sin pelos en la lengua.
El contrato de Icardi con Galatasaray se termina en junio del 2026 y ya dejó en claro que no renovará el vínculo e incluso dejó abierta la chance a una salida en el mes de enero si es que aparece una oferta, demostrando así que nunca tuvo intenciones de continuar en el club turco y que por ende jamás la directiva del club le negó una extensión.
