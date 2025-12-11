El explosivo mensaje de Icardi que provocó un escándalo en Turquía: "No permito"

La rotura de ligamentos cruzados que tuvo en noviembre del 2024 hizo que se perdiera varios meses de competencia y es por eso que en su regreso, con la llegada de otras figuras como Victor Osimhen, comenzó a quedar apartado. El caso es que ahora surgió una noticia que a Mauro Icardi no le gustó para nada y es por eso que salió a responder a través de su cuenta de Instagram.