Franco Mastantuono en el centro de la polémica en Real Madrid

La pubalgia que llevaba arrastrando desde el Mundial de Clubes hizo que Mastantuono tenga que parar pero desde hace algunos partidos está en el banco de suplentes y Xabi Alonso no lo elige para que ingrese.

El entrenador del club madrilense aseguró hace 48 horas: “Está recuperando la forma física poco a poco, debido a su pubalgia".

Habrá que ver si poco a poco, el chico de 18 años vuelve a ocupar un lugar importante en la plantilla de Merengue.

¿Xabi Alonso en la cuerda floja?

Los últimos números de Real Madrid son cuanto menos preocupantes.

De los últimos 8 partidos, el equipo dirigido por Xabi Alonso ha ganado solo 2 (con todo lo que eso implica) y algunos ya comienzan a hablar de un DT en la cuerda floja.

El propio entrenador se encargó de hablar sobre esto una vez finalizado el partido ante Manchester City.

"¿Mi futuro? No va de mí el tema, me preocupa el próximo partido del Real Madrid, que es lo importante", dijo el DT, esquivando la pregunta y buscando enfocarse en lo que se viene.

Xabi Alonso fue importante en la llegada de Mastantuono a Real Madrid por lo que habrá que ver qué sucede en caso de que deje su cargo.

En principio, el español continuará a cargo del Merengue y todo indica que poco a poco el ex River Plate volverá a tener minutos.

