Real Madrid perdió 1-2 ante Manchester City en la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League y atraviesa un mal momento. En el Merengue, la polémica gira en torno al ex River Plate Franco Mastantuono y al entrenador Xabi Alonso.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Franco Mastantuono en el centro de la polémica en Real Madrid
En redes sociales se generó revuelo por lo que está pasando con Franco Mastantuono y Xabi Alonso en Real Madrid.
El DT está en la cuerda floja, y la situación del futbolista de 18 años sigue siendo una incógnita. Ayer, 10 de diciembre, Mastantuono no formó parte del partido frente al equipo de Pep Guardiola.
¿Qué está pasando con Franco Mastantuono en Real Madrid?
En el partido de ayer 10 de diciembre en el que Real Madrid perdió 1-2 con Manchester City, Franco Mastantuno sumó 0 minutos y ya son varios los encuentros consecutivos en donde sucede esto.
Con el ex River como titular, el Merengue ganó los 9 partidos que disputó y desde que se lesionó, el equipo sumó apenas dos triunfos, tres empates y las tres derrotas ante Liverpool, Celta y Manchester City.
El argentino no tiene minutos desde el 1 de noviembre y poco a poco va generando polémica el hecho de sus constantes ausencias.
La pubalgia que llevaba arrastrando desde el Mundial de Clubes hizo que Mastantuono tenga que parar pero desde hace algunos partidos está en el banco de suplentes y Xabi Alonso no lo elige para que ingrese.
El entrenador del club madrilense aseguró hace 48 horas: “Está recuperando la forma física poco a poco, debido a su pubalgia".
Habrá que ver si poco a poco, el chico de 18 años vuelve a ocupar un lugar importante en la plantilla de Merengue.
¿Xabi Alonso en la cuerda floja?
Los últimos números de Real Madrid son cuanto menos preocupantes.
De los últimos 8 partidos, el equipo dirigido por Xabi Alonso ha ganado solo 2 (con todo lo que eso implica) y algunos ya comienzan a hablar de un DT en la cuerda floja.
El propio entrenador se encargó de hablar sobre esto una vez finalizado el partido ante Manchester City.
"¿Mi futuro? No va de mí el tema, me preocupa el próximo partido del Real Madrid, que es lo importante", dijo el DT, esquivando la pregunta y buscando enfocarse en lo que se viene.
Xabi Alonso fue importante en la llegada de Mastantuono a Real Madrid por lo que habrá que ver qué sucede en caso de que deje su cargo.
En principio, el español continuará a cargo del Merengue y todo indica que poco a poco el ex River Plate volverá a tener minutos.
