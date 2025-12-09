Tristeza en River por lo que dicen sobre Pep Guardiola y Claudio Echeverri

En la misma línea, Navarro agregó: "Por eso ahora no aceptaría pedidos ni deseos de volver temporalmente a la Argentina. Lo cedería para que sume minutos en el club español."

image

Por su parte, Juan Patricio Balbi, otro periodista de ESPN que cubre River, confirmó que el regreso de Echeverri al Millonario parece complicado.

Todo indica que River deberá buscar alternativas para encontrar al futbolista que cumpla el rol de gambeteador en los metros finales.

River ya ofertó por dos futbolistas

Así como Marcelo Gallardo busca un gambeteador para River Plate, hay otras posiciones que también están en su lista de prioridades. Los cuatro puestos son:

Lateral izquierdo

Volante central

Gambeteador

Centrodelantero

Hasta el momento, River ha iniciado negociaciones formales por dos de estos puestos.

Por un lado, el club abrió tratativas por Julio Soler, jugador del Bournemouth de Inglaterra. Según informó el periodista Germán Balcarce:

"La intención es sumarlo a préstamo desde el Bournemouth, donde lleva apenas ocho partidos oficiales y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029."

Por otro lado, River realizó una oferta formal por Fausto Vera, actual jugador de Atlético Mineiro de Brasil. La propuesta es un préstamo con cargo y opción de compra.

En cuanto a las otras posiciones, se han mencionado varios nombres. Para centrodelantero y lateral izquierdo, el Zenit pidió casi 20 millones de dólares por Luciano Gondou y Román Vega, lo que hizo que River desistiera de esas contrataciones.

image

Para el rol de gambeteador, surgieron los nombres de Gianluca Prestianni, Tadeo Allende y el ya mencionado Claudio Echeverri. En la mitad de cancha, también se ha mencionado a Ascacibar, de Estudiantes de La Plata.

El hecho de que River dispute la Copa Sudamericana recién en abril hace que el club no acelere demasiado en el mercado de pases, más allá de haber presentado dos ofertas formales.

