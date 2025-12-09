River Plate de Marcelo Gallardo, cerró su 2025 tras la eliminación ante Racing Club en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Uno de los nombres que suena para reforzar el plantel en 2026 es Claudio Echeverri cuyo pase pertenece al Manchester City.
¿AL MILLONARIO?
Tristeza en River por lo que dicen sobre Pep Guardiola y Claudio Echeverri
Nombres van, nombres vienen. Claudio Echeverri es uno de los que suenan en River Plate. ¿Qué pasa con Pep Guardiola?
En las últimas horas, una noticia vinculada a Pep Guardiola generó desilusión entre algunos simpatizantes del Millonario, complicando la posibilidad de concretar el refuerzo.
Pep Guardiola y Claudio Echeverri
En los últimos días, tras un guiño del propio jugador, en River Plate se ilusionaron con una posible vuelta de Claudio Echeverri.
El joven, apodado “el Diablito”, encaja con la característica de gambeteador que busca Marcelo Gallardo, por lo que su nombre suena con fuerza en el actual mercado de pases.
Sin embargo, las noticias recientes no son alentadoras. El periodista Juan Gil Navarro, hincha de River y de ESPN, señaló: "Guardiola no quiere que Echeverri vuelva a River. El DT ya fue muy crítico públicamente con el agente del Diablito porque considera que el mercado pasado traccionó para que vaya a Leverkusen, y no al Girona como sugería Pep."
En la misma línea, Navarro agregó: "Por eso ahora no aceptaría pedidos ni deseos de volver temporalmente a la Argentina. Lo cedería para que sume minutos en el club español."
Por su parte, Juan Patricio Balbi, otro periodista de ESPN que cubre River, confirmó que el regreso de Echeverri al Millonario parece complicado.
Todo indica que River deberá buscar alternativas para encontrar al futbolista que cumpla el rol de gambeteador en los metros finales.
River ya ofertó por dos futbolistas
Así como Marcelo Gallardo busca un gambeteador para River Plate, hay otras posiciones que también están en su lista de prioridades. Los cuatro puestos son:
- Lateral izquierdo
- Volante central
- Gambeteador
- Centrodelantero
Hasta el momento, River ha iniciado negociaciones formales por dos de estos puestos.
Por un lado, el club abrió tratativas por Julio Soler, jugador del Bournemouth de Inglaterra. Según informó el periodista Germán Balcarce:
"La intención es sumarlo a préstamo desde el Bournemouth, donde lleva apenas ocho partidos oficiales y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029."
Por otro lado, River realizó una oferta formal por Fausto Vera, actual jugador de Atlético Mineiro de Brasil. La propuesta es un préstamo con cargo y opción de compra.
En cuanto a las otras posiciones, se han mencionado varios nombres. Para centrodelantero y lateral izquierdo, el Zenit pidió casi 20 millones de dólares por Luciano Gondou y Román Vega, lo que hizo que River desistiera de esas contrataciones.
Para el rol de gambeteador, surgieron los nombres de Gianluca Prestianni, Tadeo Allende y el ya mencionado Claudio Echeverri. En la mitad de cancha, también se ha mencionado a Ascacibar, de Estudiantes de La Plata.
El hecho de que River dispute la Copa Sudamericana recién en abril hace que el club no acelere demasiado en el mercado de pases, más allá de haber presentado dos ofertas formales.
