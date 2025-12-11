El esperma del donante 7069 estaba 'fallado': Registro Internacional ya

En la primavera de 2025, se reportaron 23 niños con síndrome de Li-Fraumeni, 10 de ellos ya habían sido diagnosticados con cáncer. Algunos ya fallecieron.

ADN genes.jpg La mutación no fue descubierta hasta 2023, momento en el que se suspendió el uso del material genético.

Falta de controles

El caso se conoció después de que el Banco Europeo de Esperma, con sede en Dinamarca, confirmara que un hombre danés que donó muestras en 2005, durante su etapa universitaria, portaba una mutación relacionada con un trastorno hereditario de alto riesgo oncológico.

El banco de esperma reconoció que las muestras del donante se emplearon en un número muy superior al aconsejado y, en varios casos, por encima de los límites legales fijados por algunos países.

En Bélgica, por ejemplo, la normativa restringe el uso a un máximo de 6 familias, pero en este caso se han identificado 38 mujeres que dieron a luz a 53 menores mediante las muestras del mismo donante, cifras que exceden ampliamente el umbral permitido.

La mutación no fue descubierta hasta 2023, momento en el que se suspendió el uso del material genético. A pesar de ello, diversas familias señalan que aún no han recibido toda la información necesaria, a pesar de que las pruebas genéticas podrían ser determinantes para el seguimiento médico de los menores.

En 2020, el esperma del donante ya no estaba disponible para la venta, por lo que se realizaron pruebas genéticas. Los resultados fueron negativos. ¿Qué pasó? El donante no padece el síndrome de Li-Fraumeni, pero algunos de sus espermatozoides sí contienen la variante genética responsable de esta afección. Entonces, los resultados de las pruebas genéticas fueron inicialmente negativos.

En 2023, 2 familias buscaron ayuda en clínicas de medicina reproductiva para concebir. A sus hijos se les diagnosticaron cánceres sospechosos de estar relacionados con el síndrome de Li-Fraumeni. El esperma del donante se suspendió en forma definitiva.

Padres y madres reclaman que hubo falta de controles previos, procedimientos insuficientes y un marco regulatorio internacional incapaz de impedir que una mutación de estas características se distribuyera sin supervisión adecuada.

El caso ha reactivado la discusión sobre la necesidad de reforzar los controles genéticos, establecer límites estrictos al número de usos por donante y crear registros internacionales que permitan rastrear con rapidez situaciones similares.

