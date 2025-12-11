SANTA FE. Dando otro paso en un tema clave, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, informó que en el territorio se duplicó la cantidad de detenciones respecto de la gestión anterior, pasando de un promedio de 1,6 nuevos presos a 3,2 por día. Sin embargo, los homicidios siguen dando que hablar.
Maximiliano Pullaro saca chapa en materia de seguridad pero 'olvida' lo peor
El Gobierno de Santa Fe obvia un tema clave en seguridad: los homicidios siguen dando que hablar y no hay discurso que logre tapar la realidad.
El dato fue presentado ante entidades del Consejo Empresario, en un encuentro realizado en la sede rosarina de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en donde se analizaron los resultados del Plan de Seguridad y se definió una agenda conjunta con el sector privado.
¿Resultados positivos?: Más detenciones
Al respecto, Cococcioni explicó que este aumento "no es casual", sino consecuencia del fortalecimiento de la operatividad policial, de la reconstrucción del sistema penitenciario y del trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación, potenciado por la incorporación de nuevos fiscales y jueces.
A su vez, atribuyó el avance a las reformas normativas sancionadas en los últimos dos años, que "están empezando a mostrar resultados concretos".
Durante la presentación, el ministro recordó que la administración de Maximiliano Pullaro asumió en un contexto de niveles de violencia "despegados de cualquier comparación nacional", con tasas de homicidios entre el doble y el triple del promedio del país.
"Dentro de los homicidios, empezamos a prestar atención a aquellas manifestaciones que se relacionan con la violencia interpersonal o de género. Ahora, con el programa de tobilleras para controlar las perimetrales a personas denunciadas, esperamos tener una actividad fuertemente preventiva en esa materia, y, en definitiva, estructurar lo que sería el programa normal de seguridad pasada esta primera etapa que definimos como de emergencia", señaló el ministro.
Parámetros normales
Por su parte, Cococcioni remarcó que, gracias a la reorganización del sistema de seguridad y la investigación criminal, esos indicadores "han comenzado a estabilizarse dentro de parámetros normales". De manera continuada, precisó que los delitos predatorios registran una reducción interanual del 20%, según estadísticas del 911.
En relación con el sistema penitenciario, el ministro repasó que la gestión inició con un programa para construir 5 mil nuevas plazas, pero la demanda obligó a ampliar la escala: actualmente hay más de 7 mil en ejecución.
Satisfacción de los empresarios
Desde el sector empresario, el coordinador del Consejo, Maximiliano Ferraro, destacó la claridad de la exposición y planteó la necesidad de reforzar la prevención durante las Fiestas en áreas comerciales y localidades del interior.
A su turno, el gerente de Camarco delegación Rosario, Rubén Llenas, valoró el cumplimiento en los pagos de la obra pública penitenciaria, lo que permite que las empresas mantengan los plazos y las curvas de trabajo.
El encuentro concluyó con el compromiso de sostener reuniones periódicas para evaluar avances y profundizar la cooperación entre el Gobierno provincial y el sector productivo.
Policía de Inteligencia
Sobre ese marco, el Ministerio de Seguridad de la provincia creó la "Policía de Inteligencia", un subescalafón dentro de la fuerza que tendrá el fin de regular un Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito.
A través del decreto provincial N° 3121/2025, se comunicó que la nueva figura "será integrada por personal policial destinado a las funciones de obtención, reunión, análisis y producción de información vinculada a la prevención del delito".
El Instituto de Seguridad Pública (Isep) en articulación con la Subsecretaría de Inteligencia Criminal diseñarán "plan de formación integral y entrenamiento en esta materia, a fin de dotar a los recursos humanos que en el futuro integren el subescalafón creado".
Homicidios en noviembre
Si bien no se escucha como antes, lo cierto es que los asesinatos siguen dando que hablar en territorio de Pullaro, precisamente en la Cuna de la Bandera. Los números no desaparecen.
La infografía presentada reúne datos sobre homicidios dolosos ocurridos en el Departamento Rosario durante el mes de noviembre del año 2025. Fue desarrollada en forma conjunta por el Observatorio de Seguridad Pública, integrado por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad.
La información expuesta surge de un proceso de triangulación de fuentes de datos de áreas policiales, judiciales y de salud, lo que mejora la calidad del dato.
