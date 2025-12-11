Maximiliano Pullaro saca chapa en materia de seguridad pero 'olvida' lo peor

"Dentro de los homicidios, empezamos a prestar atención a aquellas manifestaciones que se relacionan con la violencia interpersonal o de género. Ahora, con el programa de tobilleras para controlar las perimetrales a personas denunciadas, esperamos tener una actividad fuertemente preventiva en esa materia, y, en definitiva, estructurar lo que sería el programa normal de seguridad pasada esta primera etapa que definimos como de emergencia", señaló el ministro.

image Mayores operativos en Santa Fe.

Parámetros normales

Por su parte, Cococcioni remarcó que, gracias a la reorganización del sistema de seguridad y la investigación criminal, esos indicadores "han comenzado a estabilizarse dentro de parámetros normales". De manera continuada, precisó que los delitos predatorios registran una reducción interanual del 20%, según estadísticas del 911.

En relación con el sistema penitenciario, el ministro repasó que la gestión inició con un programa para construir 5 mil nuevas plazas, pero la demanda obligó a ampliar la escala: actualmente hay más de 7 mil en ejecución.

"La infraestructura penitenciaria es clave para sostener el aumento de detenciones y garantizar un funcionamiento adecuado del sistema penal". "La infraestructura penitenciaria es clave para sostener el aumento de detenciones y garantizar un funcionamiento adecuado del sistema penal".

Satisfacción de los empresarios

Desde el sector empresario, el coordinador del Consejo, Maximiliano Ferraro, destacó la claridad de la exposición y planteó la necesidad de reforzar la prevención durante las Fiestas en áreas comerciales y localidades del interior.

A su turno, el gerente de Camarco delegación Rosario, Rubén Llenas, valoró el cumplimiento en los pagos de la obra pública penitenciaria, lo que permite que las empresas mantengan los plazos y las curvas de trabajo.

El encuentro concluyó con el compromiso de sostener reuniones periódicas para evaluar avances y profundizar la cooperación entre el Gobierno provincial y el sector productivo.

Policía de Inteligencia

Sobre ese marco, el Ministerio de Seguridad de la provincia creó la "Policía de Inteligencia", un subescalafón dentro de la fuerza que tendrá el fin de regular un Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito.

A través del decreto provincial N° 3121/2025, se comunicó que la nueva figura "será integrada por personal policial destinado a las funciones de obtención, reunión, análisis y producción de información vinculada a la prevención del delito".

El Instituto de Seguridad Pública (Isep) en articulación con la Subsecretaría de Inteligencia Criminal diseñarán "plan de formación integral y entrenamiento en esta materia, a fin de dotar a los recursos humanos que en el futuro integren el subescalafón creado".

Homicidios en noviembre

Si bien no se escucha como antes, lo cierto es que los asesinatos siguen dando que hablar en territorio de Pullaro, precisamente en la Cuna de la Bandera. Los números no desaparecen.

La infografía presentada reúne datos sobre homicidios dolosos ocurridos en el Departamento Rosario durante el mes de noviembre del año 2025. Fue desarrollada en forma conjunta por el Observatorio de Seguridad Pública, integrado por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

La información expuesta surge de un proceso de triangulación de fuentes de datos de áreas policiales, judiciales y de salud, lo que mejora la calidad del dato.

Infografia-Homicidios-Rosario-11.2025

