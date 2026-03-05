Advertencia de Bloomberg a Milei: Menos insultos y más reformas sostenibles si quiere inversiones

El periodista describe el escenario en el que Milei disparó con munición gruesa contra la oposición: el "nuevo equilibrio" de fuerzas tras la victoria oficialista en las elecciones de medio término, que logró la aprobación de proyectos "a toda prisa", como la reforma laboral "más radical en más de 50 años".

Pero aquí es cuando Spinetto pregunta: "¿Todo bien hasta ahora?". Y se responde: "No tan rápido".

Entonces señala que el mismo Milei "malhablado" es el que tiene que "persuadir" a los inversores internacionales y a las corporaciones globales de que "su experimento" pro-empresas perdurará y que la Argentina ya no es ese país sobre el que pesa un "largo historial de decepcione".

En esa línea, el columnista de Bloomberg advierte que "el desprecio del gobierno por las normas institucionales y su preferencia por la discreción en lugar de reglas claras debilitan su propia presentación"

Allí reconoce "resultados económicos impresionantes", como la desaceleración de la inflación, el crecimiento del PBI, la eliminación del déficit fiscal y la compra, aunque "lenta", de reservas del Banco Central. Además señala los "indicios" de que el país "está dejando atrás el estatismo y el sesgo antiempresarial".

"Todo eso importa", dice la nota de Bloomberg, pero que aún así "restaurar la credibilidad plena ante los inversores llevará años y probablemente varios gobiernos de todo el espectro político".

Toma el caso del Riesgo País alrededor de los "600 puntos" (cerró en 546 este jueves, en rigor) como un síntoma de que "los mercados y las empresas siguen sin estar convencidos" de las promesas de Milei.

Como signos de esa falta de confianza menciona además el magro comportamiento de las acciones argentinas en comparación con el "auge generalizado" de los papeles de la región.

Pero el dato que Spinetto encuentra "revelador" es que la inversión extranjera directa " continúa rezagada respecto a los años inmediatamente anteriores a Milei.

"Nada de esto apunta a un auge económico al estilo asiático. Más allá de la minería, la agricultura y el petróleo y el gas, pocos inversores sienten que se están perdiendo algo al mantenerse al margen por ahora, a la espera de ver si esta vez realmente es diferente para el famoso niño rebelde de la formulación de políticas en los mercados emergentes", agrega.

Luego señala que lo que denomina "maniobras de Milei" tienen un "costo reputacional" para la economía argentina.

En ese sentido, sugiere que si el Gobierno busca cambiar la percepción, "debe depender menos del teatro político y más de la creación de normas que perduren tras la administración actual", como reducir la discrecionalidad, como lo que se vio con la suspensión de la nueva metodología de medición de la inflación, consolidar el equilibrio fiscal como una política de Estado, hacer que las provincias eliminen impuestos distorsivos, generar un marco de "competencia moderan" y dotar de independencia al Banco Central para que aplique metas de inflación.

Para Bloomberg, Milei está metido en una "paradoja" en la que mientras pregona libre mercado, al mismo tiempo "valora el margen de maniobra política que permite ciertas intervenciones discrecionales". Toma como ejemplo de esto la asistencia financiera de USA ante el tumulto prelectoral del año pasado.

"Eso es un error. Unas reglas claras y duraderas tranquilizarían tanto a locales como a extranjeros de que el giro proempresarial de Argentina no es solo una fase política y que cualquier gobierno futuro pagaría un alto precio por revertirlo", añade.

Y finaliza: "Al final, la verdadera victoria de Milei se medirá no por la ferocidad de sus discursos, sino por la persistencia de sus reformas. Solo cuando esta última supere a la primera, los inversores creerán que Argentina realmente ha cambiado".