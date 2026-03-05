Donald Trump anunció este jueves que reemplazó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Interior de USA (Homeland Security). En su lugar asumirá el actuar senador por Oklahoma Markwayne Mullin, a partir del próximo 31/03.
DEBILITADA TRAS PASO POR EL CONGRESO
Trump echó a la secretaria Kristi Noem, la cruzada contra la inmigración
El Presidente de USA reemplazó a la secretaria de Seguridad Interior con un senador de Oklahoma. La destinará a nuevo programa del que Milei asistirá a su lanzamiento.
Noem fue una cruzada de la brutal política contra la inmigración del gobierno republicano, que incluyó asesinatos de ciudadanos estadounidenses por parte de la ICE, la policía migratoria.
Trump hizo el anuncio a través de su red social, Truth Social. El mandatario, no obstante, destacó la labor de Noem al señalar que "nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!)".
"Agradezco a Kristi su servicio en "Homeland"", dijo Trump.
La posibilidad de la salida de Noem del gabinete había ganado fuerza en las últimas horas luego de que se publicara que Trump "no estaba contento" después de lo que señaló fue un pobre desempeño de la secretaria esta semana en el Capitolio.
Noem compareció ante los Comités Judiciales del Senado y la Cámara de Representantes el martes y miércoles para un par de acaloradas audiencias de supervisión sobre su gestión del Departamento de Seguridad Nacional y sus agresivas acciones de cumplimiento de las leyes de inmigración, incluidos los tiroteos fatales de Renée Good y Alex Pretti en Minnesota.
De acuerdo a la prensa estadounidense, durante su comparencia Noem también enfrentó cuestionamientos sobre una campaña publicitaria de más de US$200 millones, financiada con fondos públicos, que incitaba a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse.
El anuncio televisivo, en el que Noem aparecía a caballo en el Monte Rushmore, generó críticas por su estilo autopromocional, y una investigación de ProPublica en noviembre reveló que el Homeland Securiyt había eludido el proceso habitual de licitación pública al adjudicar los contratos de la campaña a una empresa con vínculos personales y comerciales de larga data con la funcionaria y altos funcionarios del departamento.
Noem, sin embargo, no se quedará fuera del gobierno. Trump anunció que pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental.
El lanzamiento oficial de esa medida, dijo Trump, se realizará este sábado, en Doral, Florida, en un evento del cual participará Javier Milei.
Noem estuvo en la Argentina en julio del año pasado para firmar con el gobierno de Milei una carta de intención para trabajar en el regreso de Argentina al Programa de Exención de Visa.
Respecto de Markwayne, Trump dijo que ha realizado una "excelente labor" representando a Oklahoma, donde -remarcó- "gané en los 77 condados de 77 condados, ¡en 2016, 2020 y 2024!".
El mandatario destacó al senador como "un guerrero MAGA" que "se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de "América Primero"".
Trump destacó la condición de "único nativo americano" en el Senado (pertenece a la nación Cherokee), lo que lo convierte, señaló, en "un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales".
"Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que ingresan ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que USA vuelva a ser seguro. Markwayne será un excelente Secretario de Seguridad Nacional", concluyó.
Más contenido de Urgente24
Javier Milei 2027: Crece el rumor de que 'alquimistas' quieren adelantar el comicio
Advertencia de Bloomberg a Milei: Menos insultos y más reformas sostenibles si quiere inversiones
Ante inacción del Gobierno, argentinos varados en Medio Oriente piden ayuda a Chiqui Tapia
Frío saludo: Santiago Caputo no disimuló ni un poquito su fastidio con Karina Milei