Trump echó a la secretaria Kristi Noem, la cruzada contra la inmigración

Noem compareció ante los Comités Judiciales del Senado y la Cámara de Representantes el martes y miércoles para un par de acaloradas audiencias de supervisión sobre su gestión del Departamento de Seguridad Nacional y sus agresivas acciones de cumplimiento de las leyes de inmigración, incluidos los tiroteos fatales de Renée Good y Alex Pretti en Minnesota.

De acuerdo a la prensa estadounidense, durante su comparencia Noem también enfrentó cuestionamientos sobre una campaña publicitaria de más de US$200 millones, financiada con fondos públicos, que incitaba a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse.

El anuncio televisivo, en el que Noem aparecía a caballo en el Monte Rushmore, generó críticas por su estilo autopromocional, y una investigación de ProPublica en noviembre reveló que el Homeland Securiyt había eludido el proceso habitual de licitación pública al adjudicar los contratos de la campaña a una empresa con vínculos personales y comerciales de larga data con la funcionaria y altos funcionarios del departamento.

Noem, sin embargo, no se quedará fuera del gobierno. Trump anunció que pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental.

El lanzamiento oficial de esa medida, dijo Trump, se realizará este sábado, en Doral, Florida, en un evento del cual participará Javier Milei.

Noem estuvo en la Argentina en julio del año pasado para firmar con el gobierno de Milei una carta de intención para trabajar en el regreso de Argentina al Programa de Exención de Visa.

noem-milei Kristi Noem junto al Presidente y los entonces ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) y Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) Presidencia.

Respecto de Markwayne, Trump dijo que ha realizado una "excelente labor" representando a Oklahoma, donde -remarcó- "gané en los 77 condados de 77 condados, ¡en 2016, 2020 y 2024!".

El mandatario destacó al senador como "un guerrero MAGA" que "se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de "América Primero"".

Trump destacó la condición de "único nativo americano" en el Senado (pertenece a la nación Cherokee), lo que lo convierte, señaló, en "un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales".

"Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que ingresan ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que USA vuelva a ser seguro. Markwayne será un excelente Secretario de Seguridad Nacional", concluyó.

