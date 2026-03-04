¿Llegó la ola diplomática expulsora trumpista a Ecuador?

Tras conocerse la decisión del gobierno ecuatoriano, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se ve una persona de la embajada cubana quemando papeles en una parrilla ubicada en el techo del edificio. La singular escena fue replicada por Daniel Noboa a través de su cuenta de X.

image Empleado de la embajada de Cuba quema papeles en la terraza del edificio (Foto Reuters)

"Parrillada de papeles", escribió al respecto el mandatario ecuatoriano.

Reunión con Donald Trump

El Presidente de Ecuador es uno de los que se reunirán el 11 de marzo con Donald Trump en Florida, en una reunión que el mandatario mantendrá con pares latinoamericanos.

Allí también estarán

Javier Milei,

Rodrigo Paz (Bolivia),

Rodrigo Chaves (Costa Rica),

Luis Abinader (República Dominicana),

Nayib Bukele (El Salvador),

Nasry Asfura (Honduras),

José Raúl Mulino (Panamá),

Santiago Peña (Paraguay) y

Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

Se espera que participe también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La Casa Blanca definió a ese grupo como "Escudo de las Américas".

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump "dialogará con los líderes de estos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas". (editado)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BrunoRguezP/status/2029332764777160730&partner=&hide_thread=false Rechazamos en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno de #Ecuador de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país.



No parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de… https://t.co/hfNVenB1aJ — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 4, 2026

"Acto inamistoso y sin precedentes"

La respuesta de Cuba a la decisión del gobierno ecuatoriano llegó en la noche del miércoles a través de un comunicado que el propio canciller cubano, Bruno Rodríguez, replicó a través de su cuenta de X.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país", sostiene el documento que publicaron desde La Habana.

"Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos", sostiene el comunicado.

Desde La Habana afirmaron que la decisión "demuestra, además,el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional" y que " no parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política".

"El Ministerio reafirma categóricamente que el personal de la Embajada de Cuba en Quito, tal como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ha cumplido estrictamente con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado", afirmaron desde La Habana.

