Cúneo Libarona cambia el gabinete nacional por la los sets de TV: "quiero hacer docencia jurídica"

“Después de 2 años de no poder opinar sobre las causas en curso en la Argentina, quiero volver a la TV para poder decir lo que pienso sobre cada una de ellas”.

Mariano Cúneo Libarona en offside: nombró tres SAD que no son SAD y se burlaron Mariano Cúneo Libarona, ex ministro de Justicia, futuro panelista de TV

Cúneo Libarona y una victoria para Karina Milei

Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia tras la decisión anunciada por Javier Milei en una reunión con Karina Milei y Manuel Adorni.

De esta manera, la secretaria general de la presidencia refuerza su control político ya que Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, fue designado secretario de Justicia, reemplazando a Sebastián Amerio, un funcionario de estrecha confianza del asesor Santiago Caputo.

De todas formas, el "asesor estrella" mantiene influencia en otras áreas sensibles: Unidad de Información Financiera, Hidrovía, Enacom y, sobre todo, la SIDE.

El padre de Mahiques ya fue secretario de Justicia durante el gobierno macrista; su pliego para ser juez está en el Senado.