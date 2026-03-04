El ex titular de la cartera de Justicia reconoció haber recibido ofertas de al menos 2 canales de TV y, tras meses de rumores sobre su salida, Mariano Cúneo Libarona admitió que se sintió “agotado” por la gestión y por eso dejó la actividad oficial.
"DESEO OPINAR SOBRE CAUSAS EN CURSO"
Cúneo Libarona cambia el gabinete nacional por la los sets de TV: "quiero hacer docencia jurídica"
“Necesito dormir un poco, me levantaba a las 4 ó 5 de la mañana, fue demasiado el esfuerzo el que hice estos 2 años con Milei” se quejó Mariano Cúneo Libarona.
El ahora ex ministro volvió a defender la reforma penal juvenil que impulsó el Gobierno y que existirá baja en la imputabilidad de los menores (14 años).
Reconoció que sufrió un enorme desgaste tras acumular casi 2 años al frente de una de las áreas más sensibles.
Se trataría de espacios orientados a explicar el funcionamiento del sistema judicial y a acercar el derecho a la ciudadanía, un aspecto que considera clave para reducir la desconfianza social en este poder del Estado.
“Después de 2 años de no poder opinar sobre las causas en curso en la Argentina, quiero volver a la TV para poder decir lo que pienso sobre cada una de ellas”.
Cúneo Libarona y una victoria para Karina Milei
Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia tras la decisión anunciada por Javier Milei en una reunión con Karina Milei y Manuel Adorni.
De esta manera, la secretaria general de la presidencia refuerza su control político ya que Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, fue designado secretario de Justicia, reemplazando a Sebastián Amerio, un funcionario de estrecha confianza del asesor Santiago Caputo.
De todas formas, el "asesor estrella" mantiene influencia en otras áreas sensibles: Unidad de Información Financiera, Hidrovía, Enacom y, sobre todo, la SIDE.
El padre de Mahiques ya fue secretario de Justicia durante el gobierno macrista; su pliego para ser juez está en el Senado.