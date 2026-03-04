Pablo Toviggino: El magistral movimiento que planea para el fútbol del interior

Así se jugaría el Torneo Federal “B”

La idea será tratada el sábado mediante la votación de todos los clubes presentes, y la verdad es que es difícil que gane el no. Ya salió la información que esta nueva categoría estaría integrada por aproximadamente 48 clubes, los cuales jugarían un torneo anual divididos en zonas geográficas y con un par de ascensos al Federal “A”.

Los clubes serían elegidos por performance deportiva de las últimas ediciones del TRFA (Torneo Regional Federal Amateur), o sea, a dedo, ya que es imposible determinar cuáles fueron los clubes que mejor estadística tienen debido a que no siempre son los mismos clubes los participantes.

A los que mucho no les gusto es a los grandes clubes del interior, ya que en el TRFA tienen que jugar un torneo medianamente corto (fase de grupos de 4 equipos y luego 16vos de final y así hasta la final) y ante clubes inferiores, y el camino al Federal “A” es más corto. Ahora tendrán que jugar ante los mejores equipos del interior, en un torneo anual, viajando una gran cantidad de kilómetros y con pocos ascensos. Esto hace que puedan tardar años en llegar, o para algunos volver, al Torneo Federal “A”, pero difícilmente voten en contra.

La contracara, o los clubes que si están contentos, son los que apenas sobreviven al Federal “A”, ya que en caso de descenso la caída no será tan grande, bajarán a una división similar, con casi la misma cantidad de equipos y que es anual.

Lo cierto es que sacando la minoría de los clubes beneficiados y perjudicados que nombramos el general de la opinión es de alegría, ya que de esta forma el fútbol del interior tendrá una nueva categoría profesional, algo que siempre da prestigio y posibilidades.

