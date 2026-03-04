Mahiques fue a Casa Rosada, se vio con Karina y Santiago Caputo tuvo que desmentir su renuncia

Merma a Santiago Caputo

El desplazamiento de Amerio es una merma del poder de Caputo, que aún así mantiene su influencia política en estructuras como ARCA, la SIDE y la UIF.

Aseguran que la designación de Mahiques resultó sorpresivo para 'el Mago', y más para Amerio, que se enteró de su desplazamiento en medio de una reunión del Consejo de la Magistratura.

Tuiteros que responden al asesor hicieron circular la versión de que hasta la noche anterior al anuncio, el saliente secretario de Justicia confiaba en su continuidad y cuestionaron la designación de Viola. No se descartaba que, sin embargo, el abogado recalara en otro lugar del Gobierno.

La merma de poder de Caputo dio, por otro lado, rienda a especulaciones sobre su salida del Gobierno, por lo que se vio forzado a desmentirlas a través de su entorno. “No hay ninguna pérdida de poder. Son decisiones del presidente”, dijeron a lanación.com cerca del asesor, bajándole el tono a la polémica.

Mahiques, por su parte, asumirá este jueves con su jura ante el Presidente en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Como tarea primordial, el nuevo ministro tendrá que enviar al senado los cientos de pliegos para la designación de jueces, algo que viene con mucha demora. Durante los 2 años de gestión de Cúneo Libarona/Amerio no se puso en funciones a ningún nuevo juez.

Tras la confirmación de su de designación por parte de Milei, Mahiques publicó un mensaje en redes en el que destacó el "camino" marcado por el "liderazgo" de Milei y agradeció a Karina Milei "por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno".