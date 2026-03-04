La interna dentro del Gobierno nacional atraviesa un momento de reconfiguración silenciosa. A poco más de dos años de gestión, el esquema de poder que supo tener como figura central al asesor presidencial Santiago Caputo comenzó a mostrar cambios.
GOBIERNO
Mahiques, el elegido: Santiago Caputo pierde influencia y crece el poder del tándem Karina-Menem
Santiago Caputo perdió la pulseada sobre el nombramiento del nuevo ministro de Justicia. Karina Milei consolida su poder y los hermanos Menem festejan.
En los pasillos de la Casa Rosada se repite cada vez con más frecuencia la misma lectura: el peso político del estratega libertario se reduce gradualmente, mientras crece la influencia del armado que encabezan Karina Milei junto a Martín y Eduardo “Lule” Menem.
El episodio más reciente de esta disputa interna se dio en torno al Ministerio de Justicia. La inminente salida de Mariano Cúneo Libarona abrió una nueva puja dentro del oficialismo sobre quién debía ocupar un área considerada estratégica para el Gobierno, tanto por su agenda de reformas como por su incidencia en el vínculo con el Poder Judicial.
Santiago Caputo con menos poder
En ese contexto, Caputo impulsaba la designación de Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia y uno de los funcionarios con mayor llegada al mundo tribunalicio. Con trayectoria en los tribunales de Comodoro Py y rol activo en el Consejo de la Magistratura, Amerio se convirtió en los últimos meses en uno de los principales operadores judiciales del oficialismo.
Sin embargo, el nombre no prosperó. Según distintas fuentes del oficialismo, el propio presidente Javier Milei terminó descartando esa posibilidad y se inclinó por otro perfil: el del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.
La elección de Mahiques fue interpretada dentro del Gobierno como una victoria del sector que responde a Karina Milei y al armado político que articulan Lule y Martín Menem, quienes desde hace meses vienen ganando protagonismo en la toma de decisiones clave.
El poder de Karina y los Menem
El cambio no pasó desapercibido puertas adentro. Para muchos funcionarios libertarios, la pulseada por Justicia es apenas un capítulo más de una serie de episodios que reflejan un corrimiento en el equilibrio de poder dentro del Gobierno.
Durante el primer tramo de la gestión, Caputo fue considerado una de las figuras más influyentes del entorno presidencial. Su rol en la estrategia política y comunicacional del oficialismo le otorgó una centralidad que pocos asesores habían tenido en administraciones anteriores.
Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron a emerger otros polos de poder.
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura de máxima confianza del mandatario, consolidó su lugar como principal ordenadora política del espacio. En paralelo, el armado territorial y legislativo que encabezan los Menem fue ganando protagonismo dentro del esquema libertario.
Ese crecimiento se reflejó tanto en el Congreso como en distintas decisiones del gabinete. En varias discusiones internas, el sector político del oficialismo logró imponerse sobre la mesa de estrategia que encabeza Caputo.
La definición en el Ministerio de Justicia aparece ahora como una señal clara de ese reacomodamiento. Si bien nadie dentro del Gobierno habla públicamente de un desplazamiento del asesor presidencial, en la práctica su capacidad de incidir en algunas decisiones comenzó a verse limitada.
En la Casa Rosada evitan dramatizar el cambio y lo presentan como parte de la evolución natural de un gobierno que sigue en proceso de consolidación. Sin embargo, entre funcionarios y dirigentes libertarios admiten que el tablero interno ya no es el mismo que al inicio de la gestión.
Con la política judicial, la agenda legislativa y el armado territorial en juego, las próximas decisiones del Gobierno mostrarán si esta tendencia se profundiza o si se trata simplemente de un episodio más dentro de la dinámica de poder que atraviesa al oficialismo.
