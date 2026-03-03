Proyecto REalloys: Donald Trump quería el Nobel de la Paz pero sólo inicia conflictos

Según USA, Rusia busca armas en Irám. /Foto de archivo: Wikipedia/Khamenei.ir Alí Khamenei: Otro fracaso de Vladimir Putin.

Contradicciones

USA no consigue unificar su discurso acerca del motivo del bombardeo de Irán. La web opositora rusa Meduza hizo una interesante recopilación al respecto:

Ministro de Defensa, Pete Hegseth, 22/06/2025: "Durante la guerra de 12 días, destruimos el programa nuclear iraní. Gracias al liderazgo audaz y visionario del presidente Trump, las ambiciones nucleares de Irán han sido completamente destruidas."

Enviado Presidencial Especial, Steve Witkoff, 22/02/2026: "El nivel de enriquecimiento de uranio de Irán ha alcanzado el 60%. Probablemente dispondrán de material para fabricar bombas de grado industrial en una semana."

Secretario de Estado, Marco Rubio, 25/02/2026: "Cuando su programa nuclear fue borrado de la faz de la tierra, se les prohibió reanudarlo, pero constantemente intentan restaurar elementos del mismo. No están enriqueciendo uranio ahora, pero están tratando de llegar al punto en que puedan hacerlo."

Presidente Donald Trump, 01/03/2026: "Ellos [los iraníes] no querían detener su investigación nuclear. No querían prometer que no tendrían armas nucleares. Si no hubiéramos atacado, habrían tenido armas nucleares en dos semanas."

Pete Hegseth, 02/03/2026: "Irán construía misiles y drones para crear un escudo convencional para su chantaje nuclear. Nuestras bases, nuestra gente, nuestros aliados: todo estaba en su punto de mira. Irán tenía un arma convencional apuntándonos a la cabeza mientras intentaban construir una bomba nuclear."

Marco Rubio, 02/03/2026: "Sabíamos que Israel tomaría medidas contra Irán. Sabíamos que provocaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. Y sabíamos que, si no tomábamos medidas preventivas antes de que lanzaran estos ataques, sufriríamos graves pérdidas."

ATAQUE DE USA A IRÁN_EFE Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. FOTO: REDES

La estrategia

Irán está implementando un plan desarrollado por el alto mando del país, dirigido por Ali Jamenei, poco después de la guerra de 12 días en junio de 2025. Fue preparado en caso de un nuevo conflicto, informa el Financial Times, citando una fuente del liderazgo iraní.

El plan consistía en sembrar el caos en todo Oriente Medio y causar agitación en los mercados globales. El objetivo era presionar a USA e Israel para que pusieran fin a la guerra.

El objetivo es obligar a los países árabes, amenazados por la fuga de capitales debido a la inestabilidad, a presionar a USA para que ponga fin a la operación. Sin embargo, como escribe el Financial Times, esta parte del plan es muy arriesgada para el propio Irán: los Estados árabes, que han intentado mejorar sus relaciones con Teherán en los últimos años, podrían, en cambio, apoyar a USA e Israel (teoría de Benjamin Netanyahu: estas acciones llevarán a restaurar los vínculos con Arabia Saudita).

Según una fuente del Financial Times, el plan incluye ataques a instalaciones energéticas e interrupciones del transporte aéreo en la región. "No tuvimos más remedio que intensificar el conflicto y provocar una conflagración a gran escala a la vista de todos. Una vez que cruzamos nuestras líneas rojas, violando todas las normas internacionales, ya no pudimos seguir las reglas", declaró la fuente a la publicación.

¿Cómo está evolucionando la situación actualmente?

Al 3er. día de la guerra en Oriente Medio,

Trump amenazó a Irán con una "ola masiva" de ataques.

Kuwait derribó por error 3 aviones estadounidenses.

Hezbolá entró en la guerra.

Parte del plan, según el FT, consiste en descentralizar la toma de decisiones militares, permitiendo que las distintas unidades militares actúen de forma independiente, según instrucciones comunes recibidas con antelación.

Por lo tanto, el asesinato de comandantes de alto rango no conlleva desorganización militar. Las tropas "sobre el terreno" saben de antemano qué deben hacer y actúan sin esperar órdenes, manteniendo la coordinación con el centro de mando.

f35.jpg Aviones de ataque de USA, F-35.

Los pies de barro

En tanto, Michael Kern, editor en Safehaven.com y Oilprice.com, publicó acerca de la fragilidad de la maquinaria bélica estadounidense:

"El gobierno estadounidense gasta aproximadamente US$ 900.000 millones en defensa cada año. El sector privado aeroespacial y de defensa genera cerca de un billón de dólares en ingresos anuales.

En los próximos 5 años, casi US$ 10 billones fluirán a través de líneas de producción que construyen aviones de combate, sistemas de defensa contra misiles, buques de guerra, redes de radar, satélites y drones.

Todo depende de una fase industrial que América del Norte abandonó en gran medida hace décadas: la conversión de óxido de 'tierras raras' en metal de calidad magnética.

Durante décadas, China ha dominado las 'tierras raras', no solo porque extraía la mayor parte, sino porque convertía los óxidos de 'tierras raras' en metal, el paso final y más crítico para su aprovechamiento.

Todo lo que extraía Norteamérica debía exportarse a otros países para su metalización. Beijing ha controlado la conversión, y con ella el poder de fijación de precios y el suministro. Ahora, le toca a Washington DC.

Durante décadas, Estados Unidos se ha felicitado por construir el hardware militar más avanzado del planeta.

Pero la realidad es que incluso la defensa estadounidense se fabrica en China porque Beijing controla el proceso de conversión que proporciona metales de calidad magnética para la producción de defensa y aeroespacial.

Los F-35 pueden ensamblarse en USA, pero la transformación metalúrgica que los hace viables ocurre en China, lo que facilita la militarización de estos recursos naturales vitales. Esa era la estructura de la cadena de suministro.

En 2022, el Pentágono suspendió temporalmente las entregas de 100 cazas F-35 tras descubrirse que las materias primas utilizadas para un imán en la bomba de lubricación del F-35 se producían en China."

tierras-raras-geopolitica-recursos-naturales.jpg 'Tierras raras', clave de la tecnología contemporánea.

Proyecto REalloys

Pero la ambición bélica de Trump requiere autonomía en la fabricación de armamento. Esto es esencial para mantener la presión global. Mientras bombardea Irán, el Pentágono corre una carrera tecnológica:

"Recién ahora USA corre contra el reloj para lograr que una empresa llamada REalloys convierta óxidos de 'tierras raras', incluidos óxidos de 'tierras raras' pesadas, en metales terminados en sus instalaciones de Euclid, Ohio, un desarrollo que ha recibido financiación del gobierno de USA y el nombramiento en su junta directiva del general retirado Jack Keane, ex vicejefe de Estado Mayor del Ejército y veterano estratega de seguridad nacional.

En Groenlandia, REalloys firmó una carta de intención no vinculante a largo plazo para aproximadamente el 15% de la producción del proyecto de 'tierras raras' Tanbreez, uno de los mayores depósitos de 'tierras raras' pesadas y medianas fuera de China.

En teoría, este acuerdo asegura el futuro suministro de concentrado de un recurso controlado por Occidente directamente a su plataforma de procesamiento en Norteamérica.

En Kazajistán , acuerdos no vinculantes con AltynGroup brindan acceso a material de 'tierras raras' del proyecto Kokbulak y las concesiones circundantes. Esta estructura conecta los flujos de recursos de Asia Central con la metalización en Ohio, ampliando las opciones de suministro más allá del sistema de procesamiento chino.

, acuerdos no vinculantes con AltynGroup brindan acceso a material de 'tierras raras' del proyecto Kokbulak y las concesiones circundantes. Esta estructura conecta los flujos de recursos de Asia Central con la metalización en Ohio, ampliando las opciones de suministro más allá del sistema de procesamiento chino. En Brasil, tienen un memorando de entendimiento firmado para un acuerdo de compra a largo plazo vinculado al proyecto Araxá en Minas Gerais que agrega otra corriente de entrada no china, diversificando aún más el flujo potencial de concentrado hacia la plataforma."

