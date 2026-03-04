Santiago Viola quiere designar a su equipo: Inevitables cambios en la IGJ

Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires; y

Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal.

La Subsecretaría de Asuntos Registrales controla las direcciones nacionales

de Empresas y Trabajadores de Control de la Administración y Permanentes (Rencap),

de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios,

la de Derecho de Autor,

la de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal,

la del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, y

la del Registro Nacional de Reincidencia.

Además, la Inspección General de Justicia.

Sin duda esta repartición, que dirige Daniel Roque Vítolo mantiene un alto perfil anti Asociación del Fútbol Argentino en cuestiones que el ministro Juan Bautista Mahiques conoce más que Vítolo.

Pero Viola pretendería no heredar los conflictos de Caputo / Amerio que gestionaba Vítolo, sino asumir el control total de la IGJ y de las decisiones de la repartición.

Es un tema fundamental. Por ese motivo Vítolo va de salida de la IGJ.

-------------------

