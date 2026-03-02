Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Es decir, al delantero todavía le restarían al menos quince días de puesta a punto, aunque su evolución es positiva y avanza a buen ritmo pensando en el retorno oficial.

El partido ante Union de Santa Fe, el 15 de marzo, o el cruce frente a Instituto de Cordoba, el 22 del mismo mes, aparecen como posibles fechas para el regreso del futbolista más desequilibrante que tiene Úbeda en ataque.

image

Boca de Claudio Úbeda

Más allá de la victoria por Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Boca Juniors, dirigido por Claudio Ubeda, acumula cuatro partidos sin triunfos en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Lo que en un principio parecía una oportunidad ideal —disputar tres encuentros consecutivos en la Bombonera— terminó profundizando las dudas sobre la continuidad del entrenador.

El Xeneize empató frente a Platense, Racing Club y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su estadio, sumando apenas tres de los nueve puntos posibles.

El próximo compromiso será el miércoles 4 de marzo desde las 21 horas, cuando visite a Lanus en La Fortaleza.

Embed

Se tratará de un duelo determinante para el futuro de Úbeda. Si bien no hay confirmaciones de que una derrota marque el final de su ciclo, alcanzar la mitad del campeonato fuera de la zona de playoffs sería un escenario delicado.

Por lo pronto, el DT evalúa el regreso de Ander Herrera y la inclusión de Tomas Aranda como posibles titulares para enfrentar al reciente campeón de la Recopa Sudamericana.

+ EN GOLAZO24

Sorpresa total por lo dicen sobre Ángel Di María y la Selección Argentina

Diego Milito se hartó y tomó la decisión que sacude Racing Club

Impacto total en River por la primera mala noticia del ciclo de Chacho Coudet

Úbeda tomó la decisión que pone en jaque su continuidad en Boca