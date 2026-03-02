Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Sin lugar a dudas, Boca Juniors sintió la ausencia de Exequiel Zeballos en los últimos partidos. El equipo dirigido por Claudio Ubeda no pudo contar con el Changuito y eso se reflejó claramente en la producción ofensiva del equipo dirigido por "Sifón".
¿CUÁNDO VUELVE?
El pasado 4 de febrero, Claudio Ubeda recibió una dura noticia en Boca Juniors con la lesión de Exequiel Zeballos.
El Changuito sufrió una lesión muscular que, hasta el momento, lo marginó de cinco partidos oficiales. Ya pasaron más de tres semanas desde que se confirmó el parte médico y no había señales claras de un regreso inminente.
Sin embargo, en las últimas horas surgió una novedad alentadora. La cuenta partidaria La12 Tuittera informó: “Dentro del marco de su recuperación, el Chango Zeballos empezó a trabajar con pelota, tal como mostró en historias en su cuenta de Instagram. Tendrá para dos semanas más como mínimo, si todo va bien”.
Es decir, al delantero todavía le restarían al menos quince días de puesta a punto, aunque su evolución es positiva y avanza a buen ritmo pensando en el retorno oficial.
El partido ante Union de Santa Fe, el 15 de marzo, o el cruce frente a Instituto de Cordoba, el 22 del mismo mes, aparecen como posibles fechas para el regreso del futbolista más desequilibrante que tiene Úbeda en ataque.
Boca de Claudio Úbeda
Más allá de la victoria por Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Boca Juniors, dirigido por Claudio Ubeda, acumula cuatro partidos sin triunfos en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Lo que en un principio parecía una oportunidad ideal —disputar tres encuentros consecutivos en la Bombonera— terminó profundizando las dudas sobre la continuidad del entrenador.
El Xeneize empató frente a Platense, Racing Club y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su estadio, sumando apenas tres de los nueve puntos posibles.
El próximo compromiso será el miércoles 4 de marzo desde las 21 horas, cuando visite a Lanus en La Fortaleza.
Se tratará de un duelo determinante para el futuro de Úbeda. Si bien no hay confirmaciones de que una derrota marque el final de su ciclo, alcanzar la mitad del campeonato fuera de la zona de playoffs sería un escenario delicado.
Por lo pronto, el DT evalúa el regreso de Ander Herrera y la inclusión de Tomas Aranda como posibles titulares para enfrentar al reciente campeón de la Recopa Sudamericana.
