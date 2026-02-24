Boca hizo pesar la diferencia de categorías con Gimnasia de Chivilcoy y se quedó con la victoria por 2-0 para avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. La gran figura fue Adam Bareiro, quien debutó con un puñado de entrenamientos en el Xeneize y anotó un doblete para empezar a pelear seriamente por un lugar como titular.
Boca 2-0 Gimnasia de Chivilcoy: con un doblete de Bareiro, el Xeneize avanzó en la Copa Argentina
Boca pisó fuerte en Salta y venció a Gimnasia de Chivilcoy por 2-0 con un doblete de Adam Bareiro, quien tuvo un enorme estreno en el Xeneize.
EN VIVO
-
23:08
Fin del partido: ¡GANÓ BOCA!
-
23:03
¡PAAAALOOO de Boca!
-
22:54
¡Otra vez lo tuvo Boca!
-
22:40
¡Boca se perdió el tercero!
-
22:32
¡GOOOOL DE BOCA!
-
22:21
¡Se lo perdió Boca!
-
22:20
Comenzó el segundo tiempo
-
22:09
Resúmen del primer tiempo
-
22:09
Terminó el primer tiempo
-
21:55
¡GOOOOOOLL DE BOCA!
-
21:52
¡Se lo perdió Boca!
-
21:48
¡Todo Boca reclama en Salta!
-
21:40
Boca no encuentra los caminos para atacar
-
21:27
¡Avisó Gimnasia!
-
21:24
Boca domina y es superior
-
21:18
¡Se lo perdió Boca!
-
21:14
Empezó el partido
-
21:06
Marchesín y Ander Herrera afuera del banco
-
20:41
Adam Bareiro y tendrá su debut como titular en Boca
-
20:41
Boca y Gimnasia de Chivilcoy con formaciones confirmada
-
20:05
TV: Dónde ver Boca vs Gimnasia de Chivilcoy
El resúmen de la victoria de Boca
Fue un partido donde no hubo equivalencias bajo ningún punto de vista, no solo porque Boca es uno de los equipos más grandes del país y Gimnasia de Chivilcoy se encuentra en el Federal A, tercera categoría del fútbol argentino, sino porque el Lobo llegó a este partido sin haber debutado de manera oficial en el 2026, por lo que no estaba rodado más allá de los amistosos de pretemporada.
Durante el primer tiempo Boca fue superior y más allá de evidenciar algunos problemas para jugar con fluidez sobre todo en ataque, demostró que el primer tanto era solo cuestión de tiempo. Luego de algunas jugadas claras, donde incluso hubo una polémica por un offside mal pitado a Lucas Janson, el que apareció en todo su esplendor fue Adam Bareiro.
El paraguayo que fue anunciado de manera oficial como refuerzo el pasado sábado saltó a la cancha como titular y demostró que tiene lo necesario para asentarse como titular en Boca. A los 40 minutos de la primera etapa anotó el primer tanto y el equipo de Claudio Úbeda pudo irse al descanso con la tranquilidad que necesitaba.
Apenas iniciado el segundo tiempo, Boca golpeó nuevamente. Luego de un centro preciso de Malcom Braida, Bareiro ganó en las alturas y con un cabezazo certero anotó el segundo. A partir de acá el Xeneize acentuó su superioridad y tuvo una enorme cantidad de situaciones para anotar el tercero. Finalmente el equipo de Úbeda concretó su victoria por 2-0 siendo muy superior y dejando buenas sensaciones futbolísticas en medio de un clima complejo tras el empate ante Racing.
