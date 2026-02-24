urgente24
Boca 2-0 Gimnasia de Chivilcoy: con un doblete de Bareiro, el Xeneize avanzó en la Copa Argentina

Con dos goles de Adam Bareiro, Boca venció a Gimnasia de Chivilcoy por 2-0 para avanzar en la Copa Argentina. Foto: Copa Argentina.

Boca pisó fuerte en Salta y venció a Gimnasia de Chivilcoy por 2-0 con un doblete de Adam Bareiro, quien tuvo un enorme estreno en el Xeneize.

24 de febrero de 2026 - 17:56

EN VIVO

Boca hizo pesar la diferencia de categorías con Gimnasia de Chivilcoy y se quedó con la victoria por 2-0 para avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. La gran figura fue Adam Bareiro, quien debutó con un puñado de entrenamientos en el Xeneize y anotó un doblete para empezar a pelear seriamente por un lugar como titular.

El resúmen de la victoria de Boca

Fue un partido donde no hubo equivalencias bajo ningún punto de vista, no solo porque Boca es uno de los equipos más grandes del país y Gimnasia de Chivilcoy se encuentra en el Federal A, tercera categoría del fútbol argentino, sino porque el Lobo llegó a este partido sin haber debutado de manera oficial en el 2026, por lo que no estaba rodado más allá de los amistosos de pretemporada.

Durante el primer tiempo Boca fue superior y más allá de evidenciar algunos problemas para jugar con fluidez sobre todo en ataque, demostró que el primer tanto era solo cuestión de tiempo. Luego de algunas jugadas claras, donde incluso hubo una polémica por un offside mal pitado a Lucas Janson, el que apareció en todo su esplendor fue Adam Bareiro.

El paraguayo que fue anunciado de manera oficial como refuerzo el pasado sábado saltó a la cancha como titular y demostró que tiene lo necesario para asentarse como titular en Boca. A los 40 minutos de la primera etapa anotó el primer tanto y el equipo de Claudio Úbeda pudo irse al descanso con la tranquilidad que necesitaba.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Boca golpeó nuevamente. Luego de un centro preciso de Malcom Braida, Bareiro ganó en las alturas y con un cabezazo certero anotó el segundo. A partir de acá el Xeneize acentuó su superioridad y tuvo una enorme cantidad de situaciones para anotar el tercero. Finalmente el equipo de Úbeda concretó su victoria por 2-0 siendo muy superior y dejando buenas sensaciones futbolísticas en medio de un clima complejo tras el empate ante Racing.

Fin del partido: ¡GANÓ BOCA!

¡PAAAALOOO de Boca!

Braida tuvo el tercero del Xeneize

¡Otra vez lo tuvo Boca!

Merentiel falló un mano a mano y la pelota terminó el córner

¡Boca se perdió el tercero!

Milton Delgado estuvo a punto de anotar el tercero pero el arquero de Gimnasia la mandó al córner

¡GOOOOL DE BOCA!

Adam Bareiro de cabeza anotó el segundo para el Xeneize y también concretó un doblete

¡Se lo perdió Boca!

Casi desde el vestuario Alarcón anota el segundo
Comenzó el segundo tiempo

Resúmen del primer tiempo

Fue un primer tiempo donde Boca claramente demostró la diferencia de categorías entre ambos equipos y fue así que se adueñó de la pelota. De todas maneras se notó que al equipo de Claudio Úbeda le faltaba fluidez en el sector ofensivo para poder terminar las jugadas de mejor manera. Gimnasia de Chivilcoy jugó a aguantar y una vez que recuperaba la pelota salir en bloque con juego asociado pero la realidad es que todo le costó demasiado.

Más allá de las dificultades, Boca fue arrimándose cada vez más al arco rival y la gran polémica de los primeros 45 minutos llegó cuando Lucas Janson llegó a estar mano a mano con el arquero de Gimnasia, quien finalmente le terminó cometiendo penal. Todo quedó invalidado luego que el línea marque offside aunque luego se observó que no había fuera de juego. Al no haber VAR en la Copa Argentina fue imposible retrotraer la acción.

A pesar de esto, Boca no se desanimó y siguió yendo sabiendo que gol iba a llegar por su propio peso. Marco Pellegrino una clarísima con un cabezazo que dio en el travesaño y apenas unos minutos más tarde fue Adam Bareiro, quien llegó al Xeneize como refuerzo el pasado viernes, quien anotó el tanto para que el equipo de Úbeda se vaya al descanso ganando por 1-0.

Terminó el primer tiempo

¡GOOOOOOLL DE BOCA!

Adam Bareiro anotó el primer tanto del partido a los 40 minutos del primer tiempo

¡Se lo perdió Boca!

Pellegrino cabeceó tras un córner y la pelota dio en el travesaño

¡Todo Boca reclama en Salta!

Lucas Janson quedó mano a mano con el arquero rival y acto seguido le cometieron penal, pero todo quedó anulado por un offside previo aunque en una revisión quedó demostrado que estaba habilitado. Cabe señalar que no hay VAR en la Copa Argentina

Boca no encuentra los caminos para atacar

El equipo de Úbeda tiene la pelota pero no es punzante y el partido se empareja

¡Avisó Gimnasia!

El Lobo llegó al arco de Boca con un disparo lejano

Boca domina y es superior

El Xeneize se mueve y hace valer la diferencia de categoría con Gimnasia

¡Se lo perdió Boca!

Bareiro tuvo el primer gol de Boca en 4 minutos del primer tiempo

Empezó el partido

Marchesín y Ander Herrera afuera del banco

Claudio Úbeda no los utilizará para este encuentro.

Adam Bareiro y tendrá su debut como titular en Boca

Boca y Gimnasia de Chivilcoy con formaciones confirmada

TV: Dónde ver Boca vs Gimnasia de Chivilcoy

El encuentro se verá por la pantalla de TyC Sports a partir de las 21:15hs

