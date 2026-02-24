Boca 2-0 Gimnasia de Chivilcoy: con un doblete de Bareiro, el Xeneize avanzó en la Copa Argentina

Live Blog Post

Resúmen del primer tiempo

Fue un primer tiempo donde Boca claramente demostró la diferencia de categorías entre ambos equipos y fue así que se adueñó de la pelota. De todas maneras se notó que al equipo de Claudio Úbeda le faltaba fluidez en el sector ofensivo para poder terminar las jugadas de mejor manera. Gimnasia de Chivilcoy jugó a aguantar y una vez que recuperaba la pelota salir en bloque con juego asociado pero la realidad es que todo le costó demasiado.

Más allá de las dificultades, Boca fue arrimándose cada vez más al arco rival y la gran polémica de los primeros 45 minutos llegó cuando Lucas Janson llegó a estar mano a mano con el arquero de Gimnasia, quien finalmente le terminó cometiendo penal. Todo quedó invalidado luego que el línea marque offside aunque luego se observó que no había fuera de juego. Al no haber VAR en la Copa Argentina fue imposible retrotraer la acción.

A pesar de esto, Boca no se desanimó y siguió yendo sabiendo que gol iba a llegar por su propio peso. Marco Pellegrino una clarísima con un cabezazo que dio en el travesaño y apenas unos minutos más tarde fue Adam Bareiro, quien llegó al Xeneize como refuerzo el pasado viernes, quien anotó el tanto para que el equipo de Úbeda se vaya al descanso ganando por 1-0.