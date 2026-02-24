El Mundo River apenas transita los coletazos de la decisión de Marcelo Gallardo de dejar su cargo como entrenador del Millonario. Todavía los transita porque, en realidad, el Muñeco todavía sigue siendo el DT, pero también porque su salida es un verdadero quiebre.
"CUIDADO CON EL IDILIO DE UNA SOLA PERSONA"
Diego Latorre, sobre el personalismo excesivo sobre Gallardo: "Ha deformado..."
Marcelo Gallardo, River, el hincha. Una tríada difícil que se desenvolvió de la forma más cruel. Mirá el análisis de Diego Latorre.
Uno que le devolverá tranquilidad al hincha de River, principalmente, porque podrá volver a colgar el cuadro de un Marcelo Gallardo que estuvo completamente cuestionado a lo largo de todo su segundo ciclo como entrenador.
Pero fue justamente ese cuadro el que edificó un personalismo, probablemente desmedido, que le pusieron a Gallardo la vara a una altura que le quedó demasiado inalcanzable. La idea de que el Muñeco, el Muñe, Napoleón, volvería a construir todo eso que había construido en su exitosísimo primer ciclo solo por el mero hecho de ser Gallardo, le jugó una mala pasada a todo Núñez.
Diego Latorre enfatizó en este punto en el programa de ESPN F90. El panelista y comentarista, ex jugador de fútbol, consideró que aquel laureado proceso del entrenador entre 2014 y 2022 no fue solo mérito de él. Y que ahí estuvo el problema esta vez.
Diego Latorre: "Se cree que el éxito fue solo de Gallardo"
"Gallardo ha deformado la percepción del hincha y nuestra también. Se cree que el éxito fue solo de Gallardo. Por eso está la estatua, por eso la gente pasa de la bronca a la compasión, todo por individualizar el éxito", dijo Gambeta.
"El período del 2018 le hace mal al propio Gallardo porque la derrota te va a caer. No sé si de esta forma, que fue muy cruel. Acá se combinaron un montón de factores terribles. Uno de ellos, en el proceso que estaba Demichelis tambaleando, aparece Gallardo o lo aparecieron. Hay un karma y todo eso se paga alguna vez", añadió.
"Cuidado con el idilio de una sola persona en algo tan complejo como es el fútbol donde hay una combinación de factores entre sí para ganar o perder. No es solo la mano o el tacto del entrenador. Es el tacto del entrenador porque estaba Enzo Pérez, Juanfer Quintero en su mejor momento, Lucas Pratto y Nacho Fernández. Ahora son otros jugadores…", analizó Latorre.