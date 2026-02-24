Diego Latorre, sobre el personalismo excesivo sobre Gallardo: "Ha deformado..."

"Es tu turno": el ojo clínico de Diego Latorre que sentenció al Dibu Martínez Diego Latorre, ex futbolista

"El período del 2018 le hace mal al propio Gallardo porque la derrota te va a caer. No sé si de esta forma, que fue muy cruel. Acá se combinaron un montón de factores terribles. Uno de ellos, en el proceso que estaba Demichelis tambaleando, aparece Gallardo o lo aparecieron. Hay un karma y todo eso se paga alguna vez", añadió.

"Cuidado con el idilio de una sola persona en algo tan complejo como es el fútbol donde hay una combinación de factores entre sí para ganar o perder. No es solo la mano o el tacto del entrenador. Es el tacto del entrenador porque estaba Enzo Pérez, Juanfer Quintero en su mejor momento, Lucas Pratto y Nacho Fernández. Ahora son otros jugadores…", analizó Latorre.

