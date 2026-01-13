Diego Latorre fue una de las voces que se hicieron eco del gran golpe de timón que dio el Real Madrid esta semana: la rescisión del contrato de Xabi Alonso. El comunicado del club indicó que fue de común acuerdo, pero estuvo más que claro que el entrenador no tenía interés alguno en dejar el banquillo.
NI MBAPPÉ NI VINICIUS
Diego Latorre apuntó a Florentino Pérez y le recordó la clave del éxito del Madrid
Diego Latorre se refirió al presente del Real Madrid y responsabilizó al presidente, Florentino Pérez, del mal momento.
El despido de Xabi Alonso, -un 'padrino' para Franco Mastantuono que lo cobijó desde su llegada y que ahora dejó al joven argentino sin su principal mentor-, fue un cimbronazo fuertísimo para la Casablanca. Un cimbronazo que, a diferencia de otras ocasiones, dejó expuestos a actores que antes permanecían más blindados.
De Alonso, hasta Mbappé, de Vinicius a Florentino Pérez: en el Real Madrid no se salvó nadie
Si la última vez fue Carlo Ancelotti quien había ido a la orca, responsabilizado por el mal funcionamiento del equipo, en esta oportunidad el crisol de apuntados fue mayor. Tanto así que hasta Florentino Pérez, presidente 'intocable' del Real Madrid, también ingresó en la repartija de obligaciones a revisar.
Florentino Pérez, pero también las estrellas del vestuario, con especial foco en Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Una de las cuentas pendientes de Xabi Alonso fue no haber comprendido cómo gestionar los egos dentro del vestuario, quizás el requisito principal para todo entrenador que quiera conducir los destinos del Merengue desde el banco de suplentes.
Aun así, los árboles no han tapado el bosque. No esta vez. El presidente de la Casablanca quedó en el ojo de la tormenta por su mala gestión del plantel, en términos de incorporaciones fallidas, perfiles que no son complementarios, piezas iguales y la falta de intuición para encontrar el líder que pueda edificar un equipo con todo esto.
El cortocircuito más ejemplar quizás sea el de Mbappé y Vinicius, dos figuras que definitivamente no se entienden. Dos figuras que, más allá de sus bondades técnicas, tal vez no se puedan complementar. Construir un colectivo no siempre depende las aptitudes con la pelota; por eso, de hecho, es tan difícil conformar colectivos que logren entenderse.
Eso, para Pérez, no importó: quería contar con Kiki; lo quiso durante varios mercados de pases, cuando el francés era jugador del PSG. Hasta que lo tuvo. Y, como estuvieron dadas las cosas, no funcionó.
Diego Latorre: "Dejarte engañar por lo superficial"
"A Florentino Pérez lo deslumbran los jugadores atléticos y los preparadores físicos. Todavía no se dio cuenta que el éxito del Madrid sucedió porque coincidieron Kroos y Modric en el centro del campo. Cerebro para organizar y hacer mejores a los demás. Podes ser un empresario millonario y poderoso, sentarte en el palco desde hace 40 años y dejarte engañar por lo superficial".
Todavía no se dio cuenta que el éxito del Madrid sucedió porque coincidieron Kroos y Modric en el centro del campo. Cerebro para organizar y hacer mejores a los demás
Las palabras de Diego Latorre, en su cuenta personal de X, apuntaron directamente al mandatario Merengue. El comentarista de ESPN es un férreo defensor de aquellos futbolistas con un perfil más creativo frente al prototipo más físico que impera en la actualidad. Por eso enfatiza en la dupla de mediocampistas que consiguió tantos laureles hace no mucho tiempo atrás.
Está claro, para Diego Latorre la gestión del Real Madrid desde lo institucional es mala. Tiene lógica, a juzgar por las estrellas que abundan en el plantel, como Mbappé, Vini, Bellingham o Rodrygo. Galácticos llamados a hacer historia, pero que definitivamente no cuadran juntos.
+ de Golazo24
La élite, tras los millones del Golfo: España, Italia y Francia ya no juegan en Europa
Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas
Quinteros intentó frenarlo, pero una figura de Independiente se va a Europa
Arde Bahía Blanca: Jorge Moyano vs. María del Carmen Martí por $ de Scaloneta