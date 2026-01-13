Diego Latorre apuntó a Florentino Pérez y le recordó la clave del éxito del Madrid

El cortocircuito más ejemplar quizás sea el de Mbappé y Vinicius, dos figuras que definitivamente no se entienden. Dos figuras que, más allá de sus bondades técnicas, tal vez no se puedan complementar. Construir un colectivo no siempre depende las aptitudes con la pelota; por eso, de hecho, es tan difícil conformar colectivos que logren entenderse.

Florentino Pérez ganó sin competir y fue reelecto presidente del Real Madrid Florentino Pérez, apuntado

Eso, para Pérez, no importó: quería contar con Kiki; lo quiso durante varios mercados de pases, cuando el francés era jugador del PSG. Hasta que lo tuvo. Y, como estuvieron dadas las cosas, no funcionó.

Diego Latorre: "Dejarte engañar por lo superficial"

"A Florentino Pérez lo deslumbran los jugadores atléticos y los preparadores físicos. Todavía no se dio cuenta que el éxito del Madrid sucedió porque coincidieron Kroos y Modric en el centro del campo. Cerebro para organizar y hacer mejores a los demás. Podes ser un empresario millonario y poderoso, sentarte en el palco desde hace 40 años y dejarte engañar por lo superficial".

Las palabras de Diego Latorre, en su cuenta personal de X, apuntaron directamente al mandatario Merengue. El comentarista de ESPN es un férreo defensor de aquellos futbolistas con un perfil más creativo frente al prototipo más físico que impera en la actualidad. Por eso enfatiza en la dupla de mediocampistas que consiguió tantos laureles hace no mucho tiempo atrás.

Está claro, para Diego Latorre la gestión del Real Madrid desde lo institucional es mala. Tiene lógica, a juzgar por las estrellas que abundan en el plantel, como Mbappé, Vini, Bellingham o Rodrygo. Galácticos llamados a hacer historia, pero que definitivamente no cuadran juntos.

