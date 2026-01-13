Quinteros intentó frenarlo, pero una figura de Independiente se va a Europa

Felipe Loyola se ha convertido, desde hace ya varios períodos de transferencias, en uno de esos jugadores cuyo nombre aparece una y otra vez vinculado a una posible salida al fútbol internacional. Su rendimiento durante la segunda mitad de 2025 no estuvo a la altura de las expectativas y eso enfrió bastante el interés de clubes del exterior, al punto de dejarlo momentáneamente lejos de un traspaso.

Independiente: el Bayern Munich quiere una figura del Rojo y hay negociaciones Felipe Loyola, con destino exterior FOTO: (REDES@Independiente)/NA

Sin embargo, el panorama volvió a cambiar: en el presente surge una propuesta concreta que podría reactivar su carrera fuera del país y que, además, representa una alternativa económicamente muy atractiva para un Independiente que necesita hacer caja.

+ de Golazo24

AFA, Perón y Aristóteles: Daniel Vítolo no tiene quien le escriba

Bronca en Boca: el movimiento Chimy Ávila que enfureció a Riquelme

El palazo de Gustavo Costas a Gallardo que rebotó en River y Racing

La élite, tras los millones del Golfo: España, Italia y Francia ya no juegan en Europa