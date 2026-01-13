Felipe Loyola no estará este martes en el partido amistoso que Independiente juegue ante Everton en la Serie Río de la Plata. El mediocampista chileno recibió una oferta formal que va encaminada para que deje el Rojo y se marche a jugar al exterior.
LO TENTARON DE LA SERIE A
Quinteros intentó frenarlo, pero una figura de Independiente se va a Europa
Gustavo Quinteros contaba con él para Independiente 2026, pero desde Italia llegó una propuesta tan seductora para el futbolista como para las arcas del club.
Mientras Independiente ultima detalles para disputar su segundo partido oficial de pretemporada, que será contra Everton este martes a las 21 hs., en Montevideo, una noticia de última hora sacudió los planes. Felipe Loyola, uno de los futbolistas más importantes que tiene el plantel, incluso a pesar del bajo rendimiento durante el segundo semestre de 2025, fue tentado con una oferta desde Italia.
El Pisa está dispuesto a llevarse a Felipe Loyola de Independiente: cuál es la oferta
El club Pisa, de Italia, actualmente participante de la Serie A, presentó una oferta formal por el defensor chileno. La propuesta consiste en el pago de 7 millones de euros brutos a cambio del 70% de la ficha del jugador, aunque también se puso sobre la mesa una segunda opción: adquirir el 30% del pase por 4,5 millones de euros.
Desde ambas instituciones se estima que las negociaciones no se extenderán demasiado en el tiempo y que la definición, ya sea con acuerdo o con negativa, debería producirse en el corto plazo, dentro de las próximas 48 horas.
Parece, aun así, que Felipe Loyola, Independiente y Pisa llegarán a un un acuerdo y el volante se irá. Es por eso que ya se decidió que no concentre para el partido de este martes por la noche.
Felipe Loyola se ha convertido, desde hace ya varios períodos de transferencias, en uno de esos jugadores cuyo nombre aparece una y otra vez vinculado a una posible salida al fútbol internacional. Su rendimiento durante la segunda mitad de 2025 no estuvo a la altura de las expectativas y eso enfrió bastante el interés de clubes del exterior, al punto de dejarlo momentáneamente lejos de un traspaso.
Sin embargo, el panorama volvió a cambiar: en el presente surge una propuesta concreta que podría reactivar su carrera fuera del país y que, además, representa una alternativa económicamente muy atractiva para un Independiente que necesita hacer caja.
