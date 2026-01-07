Falta cada vez menos para el regreso del fútbol argentino con el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Racing, Independiente y San Lorenzo observan con atención a la AFA y a Claudio Chiqui Tapia por algunas cuestiones que se dieron a conocer en relación con el fixture.
NO SE PUEDE CREER
Crece la bronca contra Chiqui Tapia y la AFA por el Torneo Apertura
Algunos no pueden creer lo que se filtró sobre el Torneo Apertura. Hinchas de equipos grandes indignados con Chiqui Tapia y AFA.
El 2025 terminó con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino en el centro de la polémica y, más allá de las cuestiones judiciales, ya se registran fuertes cuestionamientos hacia un campeonato que todavía no comenzó.
Polémica con Chiqui Tapia y AFA por el Torneo Apertura
De por sí, el actual formato del fútbol argentino genera un fuerte debate respecto a si es el adecuado.
Para muchos, lo ideal sería reducir la cantidad de equipos, ya que hoy por hoy no existe la posibilidad de disputar un torneo bajo el formato de todos contra todos, y el número de instituciones sigue siendo de 30 equipos.
A esto se suman algunas decisiones vinculadas al Torneo Apertura que ya están en el centro de las críticas de buena parte de los hinchas del fútbol argentino, quienes observan con desconfianza a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia.
En ese contexto, dos datos puntuales generaron un fuerte repudio:
- En las primeras 12 fechas del Torneo Apertura, 106 de los 180 partidos se disputarán entre semana y no durante los fines de semana.
- Además, todos esos encuentros se jugarán en un lapso de apenas 62 días, lo que implica un promedio de tres jornadas por semana.
Independiente, Racing y San Lorenzo
Independiente, Racing y San Lorenzo son 3 de los 5 equipos grandes que tiene el fútbol argentino y son de los más afectados en las primeras fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Según lo que se dio a conocer hasta el momento, ni el Cuervo, ni el Rojo ni la Academia disputarán partidos en condición de local un domingo, lo cual llama mucho la atención.
En condición de visitante, hay 2 domingos entre los 3 equipos.
Primera fecha del Torneo Apertura
Así será el cronograma de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional:
Fecha 1
Jueves 22 de enero
- 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
- 20.00 Unión – Platense (Zona A)
- 20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
- 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
- 17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
- 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
- 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
- 17.00 Barracas Central – River (Zona B)
- 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
- 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
- 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
- 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
+ EN GOLAZO 24
Gustavo López nuevamente en el ojo de la tormenta por Independiente (y Racing)
Juan Cortese rompió todo con lo que dijo sobre River y Sebastián Villa
Riquelme ya decidió quién será el 9 de Boca para ganar la Copa Libertadores