Crece la bronca contra Chiqui Tapia y la AFA por el Torneo Apertura

En ese contexto, dos datos puntuales generaron un fuerte repudio:

En las primeras 12 fechas del Torneo Apertura, 106 de los 180 partidos se disputarán entre semana y no durante los fines de semana.

Además, todos esos encuentros se jugarán en un lapso de apenas 62 días, lo que implica un promedio de tres jornadas por semana.

Independiente, Racing y San Lorenzo

Independiente, Racing y San Lorenzo son 3 de los 5 equipos grandes que tiene el fútbol argentino y son de los más afectados en las primeras fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Según lo que se dio a conocer hasta el momento, ni el Cuervo, ni el Rojo ni la Academia disputarán partidos en condición de local un domingo, lo cual llama mucho la atención.

En condición de visitante, hay 2 domingos entre los 3 equipos.

Primera fecha del Torneo Apertura

Así será el cronograma de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional:

Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

