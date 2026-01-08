Javier Milei y el desafío de recuperar la centralidad de la agenda

Live Blog Post

El operativo de Estados Unidos en el territorio venezolano para capturar —o secuestrar— a Nicolás Maduro abrió aún más la grieta en el Congreso estadounidense, pero también dividió al propio MAGA (Make America Great Again), en alusión a los republicanos de línea dura que no ven con buenos ojos que Washington continúe con el despilfarro en asuntos externos y que le expresan extrema preocupación al presidente Donald Trump por el hecho de que la transición en Venezuela esté siendo liderada por figuras del chavismo, acusadas de crímenes de lesa humanidad.

En este contexto marcado por la intervención en Venezuela y las amenazas de anexión de Groenlandia, el Senado de Estados Unidos intenta aprobar resoluciones sobre poderes de guerra que limiten la capacidad del presidente de lanzar ofensivas en soberanías externas, a pesar de que Trump haga caso omiso al Derecho Internacional Penal.

