Javier Milei y el desafío de recuperar la centralidad de la agenda

JUEVES 8 DE ENERO DE 2026. Con una agenda licuada por el contexto internacional, Javier Milei intenta retomar la centralidad que abandonó tras la elección de octubre. A partir de una avanzada legislativa limada por las trabas opositoras que resultó en menor potencia de lo esperado, la Casa Rosada enfrenta desafíos crecientes para determinar el rumbo de un Gobierno que corre peligro de dejar de ser interesante para inversores extranjeros.
Redes de U24: Los incendios en Chubut, motivo de pelea entre Nacho Torres y periodistas
El gobernador de Chubut cruzó con dureza a un periodista local durante una conferencia de prensa en la que informaba sobre los incendios que afectan a la provincia.
El comunicador había realizado fuertes acusaciones sobre supuestos desvíos de fondos nacionales destinados a socorrer a las víctimas del desastre.
El episodio hizo recordar un histórico cruce del ex presidente Juan Perón, cuando una periodista denunció masacres de grupos parapoliciales de ultraderecha en unidades básicas.
