urgente24
en vivo DONALD TRUMP SIN FRENO/ SANTILLI NO PUEDE FALLAR

Javier Milei y el desafío de recuperar la centralidad de la agenda

Un enero fuera de control para Javier Milei.&nbsp;

Un enero fuera de control para Javier Milei. 

Un enero fuera de control para Javier Milei.&nbsp;

Un enero fuera de control para Javier Milei. 

Con un contexto internacional caliente, Javier Milei ensaya cómo retomar el control de la agenda. El frente económico y legislativo, los desafíos centrales.

8 de enero de 2026 - 13:52

EN VIVO

JUEVES 8 DE ENERO DE 2026. Con una agenda licuada por el contexto internacional, Javier Milei intenta retomar la centralidad que abandonó tras la elección de octubre. A partir de una avanzada legislativa limada por las trabas opositoras que resultó en menor potencia de lo esperado, la Casa Rosada enfrenta desafíos crecientes para determinar el rumbo de un Gobierno que corre peligro de dejar de ser interesante para inversores extranjeros.

El plano externo, que condiciona directamente el éxito del oficialismo rumbo al 2027, está cruzado por la explosión de las tensiones internacionales. La avanzada de Estados Unidos en Venezuela y las intenciones expansionistas expresas de Donald Trump recién comienzan a impactar las costas de la economía y la política argentina.

Con foco en la energía, principal apuesta del Gobierno libertario en Argentina, el presidente estadounidense anticipó el control del producido venezolano, primera reserva mundial de crudo y con fuertes ventajas de extracción por encima de Vaca Muerta. Algo que dejó a la relación argentino-estadounidense lejos de la exclusividad que lucía hace meses atrás.

A nivel local, el Gobierno nacional intenta asegurar las reformas exigidas por los acreedores. Con foco central en la reforma laboral, el equipo de negociadores del gabinete de Milei intenta un nuevo acercamiento a gobernadores, en un año que se proyecta aún más austero que el 2025 en términos de coparticipación.

Ver posteo en X:

Milei XP
Javier Milei en X.&nbsp;

Javier Milei en X.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

--------------------------

Live Blog Post

Redes de U24: Los incendios en Chubut, motivo de pelea entre Nacho Torres y periodistas

El gobernador de Chubut cruzó con dureza a un periodista local durante una conferencia de prensa en la que informaba sobre los incendios que afectan a la provincia.

El comunicador había realizado fuertes acusaciones sobre supuestos desvíos de fondos nacionales destinados a socorrer a las víctimas del desastre.

El episodio hizo recordar un histórico cruce del ex presidente Juan Perón, cuando una periodista denunció masacres de grupos parapoliciales de ultraderecha en unidades básicas.

Embed - Cruce tenso en Chubut: incendios, acusaciones y un recuerdo histórico
Live Blog Post

Luis Caputo tiene para pagar pero, ¿a dónde irá a parar ese dinero?

Este viernes el Tesoro enfrenta vencimientos en dólares por US$4.490 millones, un compromiso que llega con el fondeo asegurado y sin sobresaltos operativos. La composición de los cobros, sin embargo, vuelve a encender un interrogante recurrente en la City: qué hacen los inversores con los dólares que reciben y, en particular, si existe margen para una reinvención del trade en Globales (AL/GD) o si, como sugiere la historia reciente, predomina la toma de ganancias y la rotación hacia otros activos.

Según las estimaciones, US$3.753 millones quedarán en manos de inversores privados, mientras que US$737 millones serán percibidos por entes públicos, con US$534 millones correspondientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y US$202 millones al Banco Central de la República Argentina.

VER NOTA

Live Blog Post

Debate legislativo en Capitol Hill por la embestida de Trump a Venezuela

El operativo de Estados Unidos en el territorio venezolano para capturar —o secuestrar— a Nicolás Maduro abrió aún más la grieta en el Congreso estadounidense, pero también dividió al propio MAGA (Make America Great Again), en alusión a los republicanos de línea dura que no ven con buenos ojos que Washington continúe con el despilfarro en asuntos externos y que le expresan extrema preocupación al presidente Donald Trump por el hecho de que la transición en Venezuela esté siendo liderada por figuras del chavismo, acusadas de crímenes de lesa humanidad.

En este contexto marcado por la intervención en Venezuela y las amenazas de anexión de Groenlandia, el Senado de Estados Unidos intenta aprobar resoluciones sobre poderes de guerra que limiten la capacidad del presidente de lanzar ofensivas en soberanías externas, a pesar de que Trump haga caso omiso al Derecho Internacional Penal.

VER NOTA

Live Blog Post

Alta expectativa por la libertad de Nahuel Gallo

El gendarme argentino detenido en Venezuela podría formar parte de las liberaciones anunciadas por la dictadura chavista. El anuncio fue hecho por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien además es el hermano de la presidente en ejercicio del país, Delcy Rodríguez.

VER NOTA

Live Blog Post

Los medios públicos, en la mira

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de reordenamiento del Estado y avanzó sobre un área sensible: los Medios Públicos. A través de un decreto, la Casa Rosada oficializó a la nueva responsable del sector y, en paralelo, comenzó a delinear el esquema de retiros voluntarios con el que busca reducir de manera significativa la planta de trabajadores.

La designación recayó en María Gabriela Fernández, una abogada de perfil bajo y sin exposición política previa, que quedó al frente de la Subsecretaría de Medios Públicos. El nombramiento fue formalizado por decreto y rige desde el 1° de enero, bajo la órbita directa de la Secretaría de Comunicación y Medios que conduce Manuel Adorni.

VER NOTA

Live Blog Post

El antiguo Javier Milei sigue presente en X

Desde que llegó a la Presidencia, Javier Milei convirtió a la red social X en uno de sus principales escenarios políticos. No solo para fijar posición, responder críticas o marcar agenda, sino también para atacar, descalificar y estigmatizar a quienes piensan distinto. Los datos son contundentes: una parte relevante de su actividad digital estuvo atravesada por el insulto.

Un relevamiento que analizó más de 113 mil tuits publicados o replicados por el mandatario entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 detectó que alrededor del 15% de esos mensajes incluyeron ofensas directas. En números concretos, se contabilizaron 16.806 expresiones agresivas, dirigidas a dirigentes políticos, empresarios, periodistas, medios de comunicación y distintos actores sociales.

VER NOTA

Otras noticias de Urgente24

Fernando Iglesias se convirtió y llegó el premio por decreto: Es el nuevo embajador en Bélgica

Farmacéuticos denuncian que Javier Milei puso a la ANMAT en manos de las prepagas

Argentina paga deuda con más deuda; Trump cada vez más goloso; las demoras de Flybondi

Investigación y castigos por ncendios en Chubut: "El que prende fuego, paga"

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES