AL/GD: A dónde pueden ir los dólares pagados

El stress inmediato queda neutralizado, pero el foco se traslada a la reacción del mercado.

Bonos: La evidencia histórica no juega a favor

El análisis de antecedentes arroja una señal que invita a la cautela. Al observar la dinámica de los Globales en las 20 ruedas previas y posteriores a los cobros semestrales de enero y julio entre 2021 y 2025, utilizando el precio promedio ponderado por monto emitido y valores clean en el exterior, la mediana de los diez episodios muestra un patrón persistente. Entre t-20 y t, los precios suben 0,6%, pero luego retroceden 1,1% entre t y t+20.

El dato más llamativo aparece antes del cobro: la mediana marca una suba de 3,9% entre t-20 y t-10, un movimiento que suele asociarse al posicionamiento previo y, en el caso de enero, al cierre de carteras de fin de año.

Los cobros no activaron, en promedio, una reinversión sostenida en Globales, sino que funcionaron como ventana para realizar ganancias y migrar hacia otros asset class.

Dónde sí aparece valor

En este escenario, las estrategias de reinversión que muestran mayor lógica económica se concentran en los Globales largos, mientras que el tramo corto luce exigido. La comparación de spreads lo deja en evidencia. El ratio entre spreads soberanos y corporativos de Oil & Gas (excluyendo YPF) se ubica en 1,40x a dos años, pero se estira a 1,64x a cinco años y 1,85x a diez años.

Esa pendiente refleja que el espacio de compresión es sensiblemente mayor en la parte larga de la curva si el escenario de normalización se consolida.

Bajo hipótesis de convergencia hacia spreads de emergentes high yield, los escenarios de retorno total favorecen claramente a los Globales largos. La clave es temporal y macrofinanciera: se trata de un proceso que requiere consistencia en la acumulación de reservas, algo que, de materializarse, tendería a acelerar la compresión de riesgo país en los plazos más extensos.

El dilema post-cobro

Con US$4.490 millones cambiando de manos, el mercado volverá a testear su propia convicción. La experiencia indica que una porción relevante de esos dólares no regresa automáticamente a AL/GD, especialmente cuando los inversores offshore privilegian liquidez o diversificación regional.

Para los tenedores locales, el trade luce más táctico y selectivo, con preferencia por duration y convexidad antes que por carry inmediato.

