El anuncio de la colocación de deuda a corto plazo (REPO) que garantiza el pago de los vencimientos de deuda oir US$4.200 millones de este 09/01 no tuvo un impacto positivo en el mercado de bonos soberanos, que cotizaban a la baja este jueves.
TODO ROJO
A pesar del REPO, caen los bonos y el Riesgo País se acerca a los 600 puntos
Si bien se garantiza el pago de este 09/01, ahora la incertidumbre apunta a cómo comprará el Tesoro los dólares al BCRA y a qué harán los inversores.
Los títulos caían hasta un 1,2% y el Riesgo País superaba los 580 puntos básicos, en una suba constante del indicador del JP Morgan desde el piso de 553 alcanzado la semana pasada.
Si bien el Tesoro consiguió US$3.000 millones en deuda de corto plazo con bancos para cumplir con el vencimiento previsto (la parte bajo ley extrajera se depositaba este 08/01), ahora la atención del mercado se centra qué harán los inversores del sector privado el dinero que van a cobrar, señala la agencia Bloomberg.
No obstante, ese medio contextualiza el retroceso local en un clima financiero adverso en la región, en el que también caen los bonos en Brasil, México y Colombia.
Por otro lado, desde Puente advirtieron que estarán “muy atentos a lo que puede suceder del lado de los que cobren el pago, ya que en los últimos dos cupones la reinversión de los fondos en Argentina fue muy limitada”.
En tanto, que Ámbito Financiero recoge otro factor que podría estar detrás de la baja de los activos, Ese medio sostiene que una vez confirmado el instrumento de la cancelación de los vencimientos, "el foco ahora se traslada a un nuevo dilema: cómo se instrumentará la transferencia de dólares desde el BCRA al Tesoro para concretar el pago, un debate que rápidamente se trasladó a las redes y también a los informes de los analistas financieros".
Es que la colación del REPO fue suscrito por el Banco Central cuando quien debe efectuar el pago a los bonistas de Globales y Bonares es el Tesoro. Ahora deberá ser éste último el que compre los dólares para cancelar la deuda.
Desde la firma Andazabal & Cia. detallaron que “una posibilidad es que el Tesoro le compre al Central las divisas restantes con sus depósitos en pesos en el mismo BCRA, que suman u$s2.805 millones. Esto probablemente requerirá una posterior transferencia desde la cuenta del Tesoro en el Banco Nación, de cara a las próximas licitaciones de deuda en pesos”.
La otra alternativa sería que el Tesoro le “compre” esos dólares al BCRA utilizando pesos ya existentes provenientes del superávit fiscal, con la aclaración de que, si el Central esteriliza esos pesos, el impacto monetario sería nulo.
Una tercera hipótesis fue planteada por CEPEC. Para Leo Anzelone, “el punto delicado no es la emisión en sí, sino cómo el Tesoro le paga los pesos al BCRA para comprar esos dólares". "Para nosotros la forma más probable es con los depósitos del Tesoro en bancos comerciales, porque en su cuenta en el BCRA no tiene pesos suficientes”.
De ser así, advirtió, “sufrirán los bancos, habrá menor liquidez y tensión en el mercado de pesos, por lo que subirían las tasas. Esto puede llevar a que bancos recompongan liquidez desplazando crédito al sector privado. Es un efecto contractivo de liquidez”.
En síntesis, Anzalone resumió: “Buen REPO, mejor tasa, señal de confianza. Pero el viernes el sistema bancario sentirá el drenaje de liquidez en pesos. Lo que sigue importando es la macro real, la acumulación de reservas es impostergable, aún a costo de una inflación un poquito más alta”.