El asalto a la Plaza de los 3 Poderes, de Brasilia DF, ocurrió el 08/01/2023, cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro —denominados por la prensa y autoridades como «terroristas», irrumpieron en la sede del Congreso, como protesta por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones generales de 2022. Veneziano Vital do Rêgo, presidente en funciones del Senado Federal, confirmó que los manifestantes irrumpieron en el Salón Verde de la Cámara de Diputados e intentaron invadir el Palacio de Planalto, sede presidencial.
"EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA"
Lula da Silva vetó la Ley que permitía liberar a Jair Bolsonaro y los golpistas
Lula da Silva vetó por completo la Ley de Sentencias arobada por el Legislativo y que apuntaba a liberar a los golpistas y al ex presidente Jair Bolsonaro.
En un acto conmemorativo de aquel 08/01/2023, Lula vetó en su totalidad el texto que apuntaba a liberar a los golpistas y al ex presidente Jair Bolsonaro.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fundamentó su decisión en "la defensa de la democracia" ya que la legislación apuntaba a reducir drásticamente las penas del expresidente Jair Bolsonaro y otros condenados por actos relacionados con el intento de golpe de Estado, incluidos los episodios vandálicos ocurridos aquel dia.
Sin embargo, la decisión del Presidente puede ser revisada en el Congreso. Los legisladores pueden confirmar o revocar el veto presidencial. Para revocarlo se necesitan 257 votos de la Cámara de Diputados y 41 del Senado.
El veto se firmó durante una ceremonia en el Palácio do Planalto, y los presentes celebraron la decisión del cofundador del Partido de los Trabajadores.
En 2025, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron un proyecto de ley que reduciría las penas aplicadas al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, quien cumple condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Además de él, otras 5 personas se encuentran en la misma situación.
- Walter Braga Netto, ex ministro;
- Anderson Torres, exministro;
- Almir Garnier, ex comandante de la Marina;
- Paulo Sérgio Nogueira, ex Ministro de Defensa.
- Augusto Heleno, bajo arresto domiciliario.
Mauro Cid, exasesor de Bolsonaro, está en libertad condicional.
El excongresista Alexandre Ramagem (PL) se encuentra en USA y se le considera prófugo.
La decisión de Lula no sorprendió a los parlamentarios. Desde la presentación del proyecto de ley, el -------presidente había indicado públicamente que vetaría la propuesta, considerando que podría debilitar la rendición de cuentas por los intentos de golpe de Estado.
¿Qué dice el texto vetado?
El Congreso aprobó un mecanismo que
- agiliza la progresión de los regímenes de sentencia (cuando un convicto pasa de un régimen más severo a uno más indulgente) para quienes cumplen sentencias por delitos contra el Estado Democrático de Derecho;
- reduce hasta 2/3 de la pena impuesta a los vándalos comunes de los atentados del 08/01/2023;
- el delito de 'intento de golpe de Estado' (que establece penas más severas) absorbería el delito de intento de abolición del Estado, en caso de condenas simultáneas.
El texto aprobado también beneficia con el derecho a progresar al régimen semiabierto tras cumplir el 16% de su condena en el régimen cerrado.
La legislación actual estipula que estos delincuentes deben cumplir solo 25% de su condena para poder optar a la libertad condicional.
Si el veto fuese revocado, la propuesta se convierte en ley luego de su promulgación, lo que puede hacer el Presidente de la República o el presidente del Senado.
Si se revocara el veto, la acción podría ser impugnada por los partidos políticos, las asociaciones profesionales, la Procuraduría General de la República y el propio Gobierno.
Si el asunto llegara a la Corte Suprema, corresponderá a los magistrados decidir si la norma se ajusta a la Constitución. De no ser así, la ley queda anulada.
------------------------
Otras noticias de Urgente24
Incendios forestales: El humo de la Patagonia llegó a Buenos Aires y hay alerta del SMN
Fernando Iglesias se convirtió y llegó el premio por decreto: Es el nuevo embajador en Bélgica
Farmacéuticos denuncian que Javier Milei puso a la ANMAT en manos de las prepagas
Argentina paga deuda con más deuda; Trump cada vez más goloso; las demoras de Flybondi