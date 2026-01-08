Venezuela: Anuncian liberación de presos políticos y hay expectativa por los argentinos detenidos

“Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, afirmó Jorge Rodríguez, aunque el anuncio de produce luego de que Donald Trump afirmó que El Helicoide, señalado como un centro de detención y torturas del régimen chavista, "está siendo cerrado".

De acuerdo al último balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 863 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros o que tienen doble nacionalidad.

Argentinos detenidos

Tras el anuncio de Jorge Rodríguez, el abogado Alfredo Romero, director presidente de la organización, afirmó que verificarán cada liberación y adelantó que ya tienen conocimiento de algunas personas "camino a la libertad", incluyendo extranjeros.

Entre estos últimos están los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Al respecto, se expresó la senadora Patricia Bullrich, quien consideró una "gran noticia" el anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2009311942687486064&partner=&hide_thread=false Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia.



Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias.



Esto pasa gracias a la decisión y acción de… https://t.co/hgAzu9NeGE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 8, 2026

"Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias", dijo la funcionaria oficialista.

Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional, permenece detenido desde diciembre de 2024 acusado de participar en actividades terroristas.

En las últimas horas, se conoció el testimonio de un exdetenido que compartió cautiverio con el gendarme en el centro de detención conocido como como El Rodeo I.

“Lo pusieron en una celda cercana a la mía. Desde el principio se notaba que estaba completamente desorientado”, recordó en diálogo con TN Iván Colmenares, colombiano y quien aseguró que Gallo era conocido internamente bajo el nombre de "Agustín".

Por su parte, María Alexandra Gómez, pareja de Gallo y madre de su hijo, pidió flexibilizar el discurso del Gobierno contra el régimen chavista en pos de facilitar la liberación del gendarme al considerar que “Venezuela todavía no es libre y está en manos de personas que son mucho más malas que Nicolás Maduro”.

“Yo creo que es un presidente que está haciendo lo mejor para Argentina, pero no te voy a negar que hay cosas que me parecen muy duras. Cuando estás tratando de que un argentino sea liberado de suelo venezolano, no podés darle palos al que lo tiene preso”, afirmó Gómez en relación a la posición de Milei.

Por su parte, Germán Giuliani, abogado y quien se encontraba en Venezuela por trámites comerciales, fue detenido en el mes de mayo de 2025 acusado por el régimen de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo. Y desde el 21/12 último su familia perdió todo contacto con él.

“Lo detuvieron cuando le preguntaron el nombre por su acento argentino. Esa semana arrestaron a más de 80 personas”, relató al canal A24 Virginia Rivero, esposa de Giuliani.

Rivero contó que desde las primeras semanas notó un cambio en su esposo: “Cuando hablaba con él lo sentía nervioso. No me decía nada para cuidarnos, pero ya estaba muy preocupado por lo que vivía a diario allá”.

Su hermana Vanesa Giuliani aportó más detalles sobre el clima previo a la detención. Según explicó, antes de ser arrestado le exigían el pasaporte y revisaban su celular incluso para hacer compras. En ese contexto, Germán le repetía a su familia que “no veía la hora de volver a la Argentina”.

“A mi hermano le armaron una causa. Tuvo dos audiencias por Zoom en las que no se veía ni se escuchaba. Eso es todo lo que sabemos. No hay condena, no tuvo defensa, no sabemos quién es el fiscal, no hay nada”, denunció Vanesa.

Virginia contó que 15 días después de su secuestro, Germán logró comunicarse y le dijo que estaba detenido en un comando en Caracas junto a otros presos políticos. Luego hubo algunos contactos esporádicos, pero el 21/12 fue trasladado y desde ese momento no existe ningún dato oficial ni prueba de vida.

Más contenido de Urgente24

AL/GD: A dónde pueden ir los dólares pagados

Milei avanza con su plan en los Medios Públicos: Hay nueva funcionaria y habrá recorte de personal

Incendios forestales: El humo de la Patagonia llegó a Buenos Aires y hay alerta del SMN

A pesar del REPO, caen los bonos y el Riesgo País se acerca a los 600 puntos