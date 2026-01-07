Investigación y castigos por ncendios en Chubut: "El que prende fuego, paga"

En los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado En los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado

La cartera sostuvo que desplegaron aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de las Fuerzas Federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia,

También se detalló que desde el 2 de diciembre se encuentra publicado el seguimiento permanente y el despliegue operativo de la AFE en todo el territorio nacional, con información actualizada sobre estados de situación, recursos y asistencia federal.

“En el incendio que afecta a Puerto Patriada, provincia de Chubut, el dispositivo federal incluye 46 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos técnicos y pilotos, 4 aviones hidrantes, 1 helicóptero, camionetas, cuatriciclos y autobombas”, precisó la cartera de Seguridad.

Por último acotó

“El 95 % de los incendios tienen origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”,

image Foto desde el lugar de los incendios, Ignacio Torres, (izq) y Diego Santilli (centro)

A todo esto, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrieron las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén,

“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, expresó Santilli.

Por su parte, Torres destacó que Santilli se comunicó “apenas empezaron los primeros focos de incendio para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del gobierno nacional para ayudar”.

“Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando todo el apoyo y acompañar desde el Gobierno”, agregó Santilli.

