Prueba de fuego: Javier Milei arranca la carrera hacia el 2027

Reforma Laboral: Mientras Nación busca votos, la CGT mete presión

El Gobierno nacional puso en marcha las negociaciones políticas para intentar aprobar la reforma laboral en el Senado durante los primeros días de febrero. Con un bloque propio insuficiente para garantizar el quórum, el oficialismo avanza en conversaciones con gobernadores y bancadas provinciales, mientras admite que el proyecto deberá sufrir modificaciones para lograr los apoyos necesarios.

Actualmente, La Libertad Avanza reúne alrededor de 20 voluntades en la Cámara alta, a las que se suma el cordobés Luis Juez. Aun así, el oficialismo necesita al menos 16 votos adicionales para habilitar la sesión y abrir el debate. En ese escenario, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, reconoció que están dispuestos a introducir cambios en la letra chica del proyecto, siempre que no se altere el espíritu de la iniciativa.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) dialoga con los legisladores indecisos para frenar la iniciativa libertaria.

Según el medio La Nación, la tarea quedó en manos del ala más dialoguista de la central obrera, con Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio, y Jorge Sola, del gremio del seguro -dos de los tres secretarios generales de la CGT- encabezando las conversaciones. El tercero, Jorge Arguello, de Camioneros, representa la facción más intransigente.