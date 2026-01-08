urgente24
Prueba de fuego: Javier Milei arranca la carrera hacia el 2027

Con la mirada sobre lo que ocurre con Venezuela, Javier Milei enfrenta día de definiciones y llega 'confiado' a los vencimientos de deuda.

8 de enero de 2026 - 09:48

El gobierno de Javier Milei atraviesa días de definiciones mientras cierra una estrategia que le permita reunir los votos necesarios para avanzar con la Reforma Laboral durante la segunda mitad del período de sesiones extraordinarias. Esta semana aceleró las negociaciones con gobernadores, una pieza clave en la ecuación.

Mientras tanto, el Presidente está confiado respecto a los vencimientos de deuda que su administración debe afrontar antes de este viernes, por un monto aproximado de US$ 4.200 millones en títulos en moneda extranjera. Sorpresa: Nación llega a ese peaje con dólares en la mano y con una ingeniería que, por primera vez en mucho tiempo, no se apoya únicamente en relato.

Con este cuadro, Milei arribará a Davos (19–23 de enero) con dos credenciales que en 2024 y 2025 no coexistían: orden fiscal y una victoria electoral reciente que le amplió músculo legislativo.

A medida que la política se aleja del inicio de 2026, el calendario comienza a devorarse la gestión cotidiana para imponer una lógica estrictamente electoral: el camino hacia las presidenciales de 2027.

El factor determinante de los próximos meses será la capacidad del Gobierno para mantener la paz social en un contexto donde el conflicto gremial y las demandas de los gobernadores por fondos prometen tensar la cuerda.

La carrera hacia 2027 se definirá por una pregunta fundamental que la sociedad argentina aún no termina de responder: si el cambio cultural propuesto por La Libertad Avanza echó raíces lo suficientemente profundas como para resistir los embates de una economía que, aunque saneada en sus balances, todavía debe saldar su deuda con el bienestar cotidiano de la población. Las consultoras lo confirman.

image
La econom&iacute;a seg&uacute;n la encuesta de D'Alessio-Irol-Berensztein.

La economía según la encuesta de D'Alessio-Irol-Berensztein.

En paralelo, Venezuela continúa en el radar. En base a ello, Milei recibirá este jueves a las 11 en la Casa Rosada a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La detención de Nicolás Maduro será parte del temario.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

Diego Santilli continúa con la ronda de negociaciones

El ministro del Interior, Diego Santilli, profundizará en los próximos días su agenda de viajes por el interior del país con el objetivo de sumar apoyos políticos que le permitan avanzar con la aprobación de la Reforma Laboral. En ese marco, tiene previstas visitas a las provincias de Chaco y Mendoza, donde buscará consensos con los gobiernos locales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el próximo lunes Santilli viajará a la ciudad de Resistencia para mantener un encuentro con el gobernador chaqueño Leandro Zdero, mientras que el jueves hará lo propio en Mendoza, donde se reunirá con Alfredo Cornejo. Ambos encuentros forman parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar respaldos provinciales para los proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Reforma Laboral: Mientras Nación busca votos, la CGT mete presión

El Gobierno nacional puso en marcha las negociaciones políticas para intentar aprobar la reforma laboral en el Senado durante los primeros días de febrero. Con un bloque propio insuficiente para garantizar el quórum, el oficialismo avanza en conversaciones con gobernadores y bancadas provinciales, mientras admite que el proyecto deberá sufrir modificaciones para lograr los apoyos necesarios.

Actualmente, La Libertad Avanza reúne alrededor de 20 voluntades en la Cámara alta, a las que se suma el cordobés Luis Juez. Aun así, el oficialismo necesita al menos 16 votos adicionales para habilitar la sesión y abrir el debate. En ese escenario, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, reconoció que están dispuestos a introducir cambios en la letra chica del proyecto, siempre que no se altere el espíritu de la iniciativa.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) dialoga con los legisladores indecisos para frenar la iniciativa libertaria.

Según el medio La Nación, la tarea quedó en manos del ala más dialoguista de la central obrera, con Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio, y Jorge Sola, del gremio del seguro -dos de los tres secretarios generales de la CGT- encabezando las conversaciones. El tercero, Jorge Arguello, de Camioneros, representa la facción más intransigente.

Más ajuste y menos empleo

El Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación elaboró un trabajo en retrospectiva sobre los dos primeros años de gestión de Javier Milei.

En el último relevamiento, elaboró una síntesis con los principales ejes que explican el brutal ajuste que atravesó el sector.

En primer lugar determinó que "el financiamiento público de la ciencia llegó a un mínimo histórico argentino: pasó del 0,30% del PBI en 2023 hasta el 0,164% en 2025. Se trata de una reducción del 43,8% en dos años. De esta manera, hoy se encuentra por debajo incluso del anterior mínimo en el año 2002".

image

Otro de los puntos remarcó que "los sueldos del sector científico cayeron hasta un 38%: investigadores, personal técnico y personal de apoyo de CONICET, de organismos dependientes del Sistema Nacional de Empleo Público y de Universidades Nacionales padecieron mes a mes un deterioro programado de sus ingresos".

Así, el deterioro en el bienio alcanza el 45,5% en su incidencia respecto del PBI, luego de alcanzar en 2023 el 0,300% del producto.

Este descenso implica un ajuste muy superior al que hizo el macrismo entre 2015 y 2019, que implicó una caída del 35,3%.

"La nueva luna de miel" de Javier Milei (ojo con la Reforma Laboral)

Un informe de la consultora Ad Hoc sobre la imagen digital de Javier Milei en diciembre de 2025 reveló que el presidente argentino logró consolidar su mejor racha de positividad en redes sociales desde que asumió el cargo. Por tercer mes consecutivo, el mandatario cerró con sentimiento positivo, alcanzando un 47% de menciones favorables frente a un 42% de negativas, según el relevamiento que analizó más de 5 millones de interacciones en todas las plataformas digitales de acceso público.

image

El dato cobra relevancia porque Milei no había logrado sostener tres meses consecutivos con imagen positiva en todo 2025. La tendencia comenzó en octubre, después del 26 de ese mes, y se mantuvo en noviembre y diciembre, aunque con una brecha más ajustada respecto del sentimiento negativo que en el pico de octubre.

Por su parte, los asuntos de política doméstica presentaron un panorama más complejo. La reforma laboral fue el tema de política interna con mayor volumen en el mes, alcanzando 561.000 menciones, según el relevamiento. La movilización de la CGT del 18 de diciembre, que tuvo como principal bandera la consigna "contra la reforma laboral de Milei", generó el día de mayor negatividad hacia el presidente en todo el mes, con un 57% de sentimiento desfavorable.

Vencimientos de deuda: Confianza libertaria

El presidente de la Nación, Javier Milei, se mostró confiado respecto a los vencimientos de deuda que el Gobierno debe afrontar antes del próximo viernes, por un monto aproximado de US$ 4.200 millones en títulos en moneda extranjera.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió un video con música de James Brown (“I Got You (I Feel Good)”) y diversos posteos para transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza sobre la situación financiera del país frente a estos compromisos.

image

Rumbo al 2027, Javier Milei busca hacer pie en Mar del Plata

Javier Milei prepara su reaparición pública en el país durante enero con una batería de visitas a distritos clave, entre ellos Mar del Plata, en una señal política que anticipa el inicio del despliegue territorial de La Libertad Avanza de cara a la disputa presidencial de 2027.

La posible visita incluiría una actividad abierta al público, aunque aún no está definido si se realizará en un teatro o en un acto callejero.

Impulso del Gobierno: Nuevo esquema de rutas privadas

Finalmente, el esquema de rutas privadas que el Gobierno nacional impulsó en 2025 se hizo realidad ayer con el traspaso del control de los tramos Oriental y Conexión a las concesionarias adjudicadas con los contratos de mantenimiento y explotación. Tras el anuncio del Ministerio de Economía, la primera maniobra sería el inicio del cobro de los peajes en distintos puntos de los trazos, incluso antes de empezar las obras de mejoras y ampliación.

Esto último responde a parte de lo comprometido por Nación con las empresas que ahora pasarán a explotar la ruta Mercosur y el puente Rosario-Victoria en uno de los sectores de mayor tránsito del país, con fuerte relación con el comercio exterior. Los 741 kilómetros en cuestión estarán tarifados cada 100 kilómetros con distintos costos, bajo un esquema de penalización sobre la tarifa plana y descuentos con telepeaje.

Luis Fontana: La designación del Gobierno que hace ruido

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cuestionó la designación de Luis Fontana como nuevo titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y advirtió que, con su llegada, el organismo regulador "queda en manos de las prepagas".

Así lo expresó el secretario general del SAFyB, Marcelo Peretta, luego de que el Gobierno de Javier Milei oficializara el nombramiento del ex CEO de OSDE mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Economía al rojo vivo

En una encuesta sobre humor social y político realizada en diciembre pasado, la consultora D'Alessio-Irol-Berensztein detectó que la mayoría de los consultados consideró que la situación económica está peor que el año pasado, una opinión que se mantuvo igual que en noviembre de 2025.

"La evaluación sobre la situación económica actual se sostiene en el mismo valor que el del mes de noviembre. Un 57% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 41% cree que está mejor", destacó el trabajo de D'Alessio-Irol-Berensztein acerca de la opinión de los consultados sobre la situación económica al terminar el año 2025. Las respuestas, que se mantuvieron en el mismo porcentaje en los dos últimos meses del año pasado, se dieron en un contexto donde La Libertad Avanza (LLA) se impuso en las elecciones legislativas de octubre.

Con Venezuela de por medio, Javier Milei recibe a Isabel Díaz Ayuso

Javier Milei recibirá este jueves a las 11 en la Casa Rosada a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se descuenta que la crisis en Venezuela a partir de la detención de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos será parte del temario.

El libertario no oculta su alineamiento con Estados Unidos y se muestra a favor de la decisión del republicano Donald Trump de conducir el país del caribe, en consonancia con Díaz Ayuso, quien también se mostró crítica del régimen bolivariano y supo definir a Maduro como "un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo" y que generó "asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos".

La previa al viernes 09/01

Voluntad vs. Seguridad: Donald Trump quiere fundamentar su secuestro de Nicolás Maduro en que beneficiará a los venezolanos con inversiones pero las petroleras, que tienen accionistas y cotizan en Bolsa, exigen “garantías serias” de Washington DC antes de realizar grandes inversiones en Venezuela que serán a largo plazo. Esto sucede mientras Trump las insta a respaldar su intento de remodelar los mercados de hidrocarburos.

Funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones cruciales con altos ejecutivos del sector energético en Miami (Florida, USA) el miércoles 07/01, cuando Trump hizo una demostración de poder sobre los mercados mundiales de crudo, ordenando a las fuerzas especiales estadounidenses capturar un petrolero ruso en el Atlántico Norte.

Trump también ha convocado a ejecutivos de algunos de los mayores grupos energéticos del país a una reunión en la Casa Blanca el viernes 09/01. Ejecutivos top de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips serán recibidos por Trump.

