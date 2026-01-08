El año arrancó complicado para Vassalli: Se profundiza la crisis

Desde el sindicato recordaron que la familia Marsó, propietaria de la empresa, había anunciado a fines de diciembre que se encontraba en negociaciones avanzadas para la venta de la firma y que habría novedades después del 6 de enero. Sin embargo, el plazo se cumplió y no hubo anuncios, por lo que profundizó el malestar entre los trabajadores.

image Los trabajadores cortaron la Ruta Nacional 33 para visibilizar la grave situación que atraviesan.

Actualmente, la deuda salarial oscila entre los 3 y los 8 millones de pesos por empleado, según la categoría, y sigue creciendo. La disputa viene desde mediados de 2025, cuando la compañía dejó de pagar los sueldos y paralizó la producción, una situación que los trabajadores califican como insostenible y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas horas.

Vassalli atraviesa un oscuro panorama

La historia de Vassalli conmueve a todos. Fundada en 1949, supo ser un emblema del sector en maquinarias agrícolas. A principio de los '90 murió su dueño Roque Vassalli y desde ahí la empresa atravesó varios problemas que casi la pusieron al borde del cierre.

En 2016, llegó a tener 600 empleados. Primero se hizo cargo la nieta del fundador, Mariana Rossi Vassalli. Ese año cedió las acciones a los cinco principales concesionarios que iban a invertir y terminaron despidiendo a la mitad de los operarios y empeoraron la situación. No obstante, gracias a la lucha de los trabajadores y de la UOM que tomaron la planta 45 días, la dueña pudo recuperar la fábrica.

Luego paso a otros dueños como Esteban Esquenazi, hijo mayor de Enrique Esquenazi, y Matías Carballo, que la volvieron a vender.

El 15 de enero de 2024 Vassalli se vendió al empresario Eduardo Jorge Marsó y su familia, quien la compró con la idea de ganar el 10% del mercado de cosechadoras. Ese año fabricó 20 equipos y según comentó en abril de 2025, al medio Dos Florines, su objetivo era fabricar 50 más en este primer semestre. En diciembre pasado puso en línea dos máquinas por semana.

Bajo liderazgo de nuevos dueños, todo parecía 'color de rosa'. Meses atrás, Marsó contó que en mayo entregó un modelo de cosechadora para una importante compra para el este de Europa. Su objetivo era reactivar la producción, pero la realidad es completamente opuesta. El panorama cambió de golpe: Vasalli empezó a adeudar sueldos en junio y desde ahí hubo un desbarranque notorio.

image En caída libre.

Publicaciones de mal gusto

Pese a no producir ni cumplir con sus obligaciones laborales y con proveedores, Vassalli mantuvo activa su cuenta de Instagram, donde continúa ofreciendo maquinaria, repuestos y planes de financiación. Incluso este mismo 7 de enero publicó una promoción de una cosechadora Vassalli V-470, situación que generó indignación entre los empleados.

Embed - Vassalli on Instagram: "Tu próxima Vassalli. Disponible con planes de financiación propia y del Galicia. Ponete en contacto con nuestro equipo de asesores y te pasamos toda la info de financiación disponible. WhatsApp: +54 3465 40 20 95 #Cosecha #Vassalli #Cosechadoras" View this post on Instagram

También causaron malestar las publicaciones realizadas durante Navidad y Año Nuevo, con mensajes festivos y de buenos deseos, mientras las 288 familias de la empresa atravesaban las fiestas sin cobrar sus sueldos.

