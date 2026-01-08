El año arrancó complicado para Vassalli: Se profundiza la crisis

SANTA FE. El conflicto en la empresa Vassalli sumó un nuevo capítulo. Este miércoles (07/01), los trabajadores realizaron un corte de la ruta nacional 33 frente a la planta ubicada en Firmat. La protesta se produjo ante la falta de respuestas sobre el futuro de la firma, así como también la persistente deuda salarial.
La iniciativa fue impulsada por empleados que advierten el riesgo de perder 180 fuentes de trabajo.
Se profundiza la crisis
Tras la medida, los empleados llevaron adelante una asamblea en la que resolvieron profundizar el plan de lucha si la compañía no brinda soluciones inmediatas. A raíz de ello, anunciaron que este jueves desde bien temprano se volverán a reunir y no descartan un nuevo corte de ruta, ni la toma de la fábrica en caso que continúe el silencio de la patronal.
Al respecto, Diego Romero, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Firmat remarcó que "Los dueños no cumplieron con el acuerdo que se había firmado". En ese sentido, el dirigente indicó que el gremio acompañará todas las decisiones que surjan de las asambleas y aseguró que la jornada de hoy será clave.
Desde el sindicato recordaron que la familia Marsó, propietaria de la empresa, había anunciado a fines de diciembre que se encontraba en negociaciones avanzadas para la venta de la firma y que habría novedades después del 6 de enero. Sin embargo, el plazo se cumplió y no hubo anuncios, por lo que profundizó el malestar entre los trabajadores.
Actualmente, la deuda salarial oscila entre los 3 y los 8 millones de pesos por empleado, según la categoría, y sigue creciendo. La disputa viene desde mediados de 2025, cuando la compañía dejó de pagar los sueldos y paralizó la producción, una situación que los trabajadores califican como insostenible y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas horas.
Vassalli atraviesa un oscuro panorama
La historia de Vassalli conmueve a todos. Fundada en 1949, supo ser un emblema del sector en maquinarias agrícolas. A principio de los '90 murió su dueño Roque Vassalli y desde ahí la empresa atravesó varios problemas que casi la pusieron al borde del cierre.
En 2016, llegó a tener 600 empleados. Primero se hizo cargo la nieta del fundador, Mariana Rossi Vassalli. Ese año cedió las acciones a los cinco principales concesionarios que iban a invertir y terminaron despidiendo a la mitad de los operarios y empeoraron la situación. No obstante, gracias a la lucha de los trabajadores y de la UOM que tomaron la planta 45 días, la dueña pudo recuperar la fábrica.
Luego paso a otros dueños como Esteban Esquenazi, hijo mayor de Enrique Esquenazi, y Matías Carballo, que la volvieron a vender.
El 15 de enero de 2024 Vassalli se vendió al empresario Eduardo Jorge Marsó y su familia, quien la compró con la idea de ganar el 10% del mercado de cosechadoras. Ese año fabricó 20 equipos y según comentó en abril de 2025, al medio Dos Florines, su objetivo era fabricar 50 más en este primer semestre. En diciembre pasado puso en línea dos máquinas por semana.
Bajo liderazgo de nuevos dueños, todo parecía 'color de rosa'. Meses atrás, Marsó contó que en mayo entregó un modelo de cosechadora para una importante compra para el este de Europa. Su objetivo era reactivar la producción, pero la realidad es completamente opuesta. El panorama cambió de golpe: Vasalli empezó a adeudar sueldos en junio y desde ahí hubo un desbarranque notorio.
Publicaciones de mal gusto
Pese a no producir ni cumplir con sus obligaciones laborales y con proveedores, Vassalli mantuvo activa su cuenta de Instagram, donde continúa ofreciendo maquinaria, repuestos y planes de financiación. Incluso este mismo 7 de enero publicó una promoción de una cosechadora Vassalli V-470, situación que generó indignación entre los empleados.
También causaron malestar las publicaciones realizadas durante Navidad y Año Nuevo, con mensajes festivos y de buenos deseos, mientras las 288 familias de la empresa atravesaban las fiestas sin cobrar sus sueldos.
Más contenidos en Urgente24
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu
Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata
La Purga: Delcy Rodríguez despidió al 'cazaopositores' general Marcano Tábata