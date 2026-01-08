Oficial de Estados Unidos mata a tiros a una mujer en Minneapolis en un control de inmigración

Otro testigo entrevistado por la cadena local FOX9 describió una escena macabra y mencionó que en el auto también había una acompañante: "La otra pasajera que sobrevivió salió del coche cubierto de sangre".

Donald Trump defiende al agente del ICE y culpa a la "izquierda radical"

El presidente estadounidense Donald Trump defendió al agente que mató a balazos a la ciudadana estadounidense en Minneapolis, alegando que fue “en defensa propia” y argumentando que la mujer había arrollado previamente en su escapatoria a otro efectivo de control migratorio. También dijo que el agente, el tirador, actualmente se encuentra en el hospital por las heridas del choque de la camioneta.

“La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, escribió Trump en Truth Social. “A juzgar por el video adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital”, agregó.

El actual inquilino de la Casa Blanca inculpó a la "izquierda radical" por esta tragedia, la que ocurrió debido a las ideas del 'wokismo', según él, las cuales asegura que contaminan a los ciudadanos demócratas para enfrentarlos con las fuerzas del orden.

“La razón por la que estos incidentes ocurren es por las amenazas de la izquierda radical. Nos agreden y apuntan hacia nuestros oficiales encargados de hacer respetar la ley y agentes del ICE con mucha regularidad. Solamente hacen su trabajo de tratar de mantener al país a salvo. Tenemos que proteger a nuestros agentes de este movimiento de violencia y de odio”, sentenció en un posteo en su red social.

En tanto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, un demócrata, calificó la postura del gobierno de Trump como “una mierda” y pidió al ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que abandone el estado de Minnesota al considerar que su presencia crea “caos y desconfianza” tras dos días de redadas.

Una ciudadana estadounidense, viuda de un veternao, asesinada a sangre fría en Estados Unidos

Al igual que el alcalde, el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Waltz, cuestionó las afirmaciones del gobierno, dijo que emitió una orden para preparar a la Guardia Nacional del estado e instó a protestar pacíficamente por el assinato a sangre fría de esta estadounidense.

"Tenemos a alguien muerto en su auto sin ningún motivo", dijo Walz durante una conferencia de prensa, calificando el tiroteo de "prevenible" e "innecesario".

Reene Good, la ciudadana estadounidense de 37 años asesinada a tiros por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), había llegado a Minneapolis en 2023 con el menor de sus hijos, un niño que este año cumplió seis, tras la muerte de su marido, un veterano de guerra.

image

Viuda de su primer matrimonio, formó otra pareja y rearmó su vida. En su cuenta de Instagram se describía como una "poeta, escritora, esposa, madre y mala guitarrista oriunda de Colorado". En diciembre de 2020 se graduó de la Facultad de Artes y Letras con una licenciatura en Inglés en la Old Dominion University.

Good tenía otros dos hijos de 15 y 12 años, de parejas anteriores, quienes no vivían con ella, según informó la egncia de noticias Associated Press.

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija "probablemente estaba aterrada" al momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

En este contexto, dirigentes políticos del ala demócrata se congregaron con miles de manifestantes en Minnesota para protestar contra el crimen a balazos de Renee Nicole Good, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una "agitadora profesional" por "agresivamente atropellar a un oficial del ICE" que disparó "en defensa propia".

Desde el miércoles, en ese estado y en otras ciudades como Nueva York han estallado manifestaciones bajo el lema de “no más redadas del ICE” y en repudio por el asesinato de la estadounidense que no había querido descender de su auto en un control migratorio.

