SANTA FE. La causa judicial por el vaciamiento del Grupo Vicentin sumó un nuevo capítulo: el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 ordenó el embargo y la inhibición general de bienes de exfuncionarios del Banco Nación que ocuparon cargos clave durante el gobierno de Mauricio Macri.
NUEVO CAPÍTULO
Causa Vicentin: Embargaron a exfuncionarios de Mauricio Macri por corrupción
Embargaron bienes de exdirectivos del Banco Nación y empresarios de Vicentin por presunto fraude millonario al Estado durante la gestión de Mauricio Macri.
Entre los principales involucrados figuran el expresidente de la entidad, Javier González Fraga, y su vicepresidente, Lucas Llach. Por su parte, otros 18 directivos también están en el radar.
La medida apunta a asegurar una eventual pena de decomiso, posibles multas y la reparación del daño ocasionado al Estado. Según sostiene la resolución judicial, el propósito es evitar que se consolide el presunto beneficio obtenido a partir de maniobras ilegales que habrían favorecido al conglomerado agroexportador en los meses previos a su default.
Embargaron bienes a exfuncionarios de Mauricio Macri
De acuerdo a la imputación, entre agosto y diciembre de 2019, funcionarios del Banco Nación y directivos del Grupo Vicentin habrían actuado de manera coordinada para permitir una defraudación contra la entidad pública por más de 304 millones de dólares. Ese monto, reclamado por el banco en el concurso preventivo de Vicentin SAIC, continúa siendo de cobro incierto hasta la actualidad.
La acusación remarca que las autoridades del banco se habrían apartado de la normativa vigente al no exigir el pago de deudas ya vencidas desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos otorgados como prefinanciación de exportaciones.
A ello se le suma la omisión de ejecutar garantías constituidas en cuentas bancarias del propio Banco Nación, por las que circularon entre agosto y diciembre de ese año casi 800 millones de dólares y más de 2.000 millones de pesos.
A partir de lo detallado por la resolución, durante ese período se autorizó la liberación de más de 43.400 millones de pesos mediante 125 transferencias a una cuenta corriente sin restricciones, lo que impidió al banco cobrarse las sumas adeudadas.
Asimismo, se investiga el otorgamiento presuntamente irregular de 28 nuevos préstamos por un total de 105,5 millones de dólares, concedidos incluso cuando el grupo empresario ya registraba una deuda vencida y superaba los límites establecidos por la normativa del Banco Central.
Causa Vicentin
El fallo subraya que, al 7 de noviembre de 2019, Vicentin mantenía una deuda exigible de 149,5 millones de dólares y se encontraba excedida en los márgenes crediticios permitidos desde al menos fines de julio de ese año, un dato que —según la Justicia— fue ignorado por las autoridades del Banco Nación.
Las declaraciones indagatorias comenzaron en noviembre pasado y se reanudarán en marzo, una vez finalizada la feria judicial.
Sobre ese marco, González Fraga, quien presidió el Banco Nación entre 2017 y 2019, ya prestó declaración en el marco de una causa que continúa revelando el entramado político y financiero detrás de uno de los mayores escándalos económicos de los últimos años.
Más contenidos en Urgente24
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu
Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata
La Purga: Delcy Rodríguez despidió al 'cazaopositores' general Marcano Tábata