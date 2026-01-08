Causa Vicentin: Embargaron a exfuncionarios de Mauricio Macri por corrupción

La acusación remarca que las autoridades del banco se habrían apartado de la normativa vigente al no exigir el pago de deudas ya vencidas desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos otorgados como prefinanciación de exportaciones.

A ello se le suma la omisión de ejecutar garantías constituidas en cuentas bancarias del propio Banco Nación, por las que circularon entre agosto y diciembre de ese año casi 800 millones de dólares y más de 2.000 millones de pesos.

A partir de lo detallado por la resolución, durante ese período se autorizó la liberación de más de 43.400 millones de pesos mediante 125 transferencias a una cuenta corriente sin restricciones, lo que impidió al banco cobrarse las sumas adeudadas.

Asimismo, se investiga el otorgamiento presuntamente irregular de 28 nuevos préstamos por un total de 105,5 millones de dólares, concedidos incluso cuando el grupo empresario ya registraba una deuda vencida y superaba los límites establecidos por la normativa del Banco Central.

Causa Vicentin

El fallo subraya que, al 7 de noviembre de 2019, Vicentin mantenía una deuda exigible de 149,5 millones de dólares y se encontraba excedida en los márgenes crediticios permitidos desde al menos fines de julio de ese año, un dato que —según la Justicia— fue ignorado por las autoridades del Banco Nación.

Las declaraciones indagatorias comenzaron en noviembre pasado y se reanudarán en marzo, una vez finalizada la feria judicial.

Sobre ese marco, González Fraga, quien presidió el Banco Nación entre 2017 y 2019, ya prestó declaración en el marco de una causa que continúa revelando el entramado político y financiero detrás de uno de los mayores escándalos económicos de los últimos años.

En el ojo de la tormenta.

